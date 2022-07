Vietnamin sodassa napalm­iskussa loukkaantunut Phan Thi Kim Phuc on käynyt läpi viimeisen hoitonsa. Kuvaaja Nick Ut ikuisti Phucin ja joukon muita lapsia vuonna 1972, jolloin he pakenivat iskun kohteena olleesta kylästä.

Ikoniseen asemaan nousseessa kuvassa 9-vuotias Phan Thi Kim Phuc juoksee itkien kuvaaja Nick Utia kohti Vietnamissa vuonna 1972. Phucin kylään oli juuri tehty napalm­isku, jossa Phuc haavoittui vakavasti.

Napalm oli polttanut vaatteet Phucin päältä, ja hän vietti 14 kuukautta sairaalassa. Senkin jälkeen Phuc on kärsinyt kivuista ja rajallisesta liikuntakyvystä. Perjantaina hän kävi The Guardianin mukaan läpi viimeisen ihohoitokäyntinsä Yhdysvaltain Miamissa.

Alun perin Phuc kertoi vihanneensa valokuvaa, sillä hän tunsi itsensä rumaksi, minkä lisäksi hän häpesi alastomuuttaan.

”Heti, kun napalm kosketti minua, se poltti vaatteeni. Muistan edelleen käteni ja kaiken sen tulen. Olin niin kauhuissani ja niin peloissani. – – Jatkoimme vain juoksemista hetken aikaa – – ja huusin ’liian kuuma! Liian kuuma!’ Sotilaat yrittivät auttaa minua. He yrittivät kaataa vettä päälleni, ja silloin menetin tajuntani.”

Vuonna 1990 Phuc muutti Kanadaan, jossa hän perusti Kim Foundation International -järjestön. Järjestö tarjoaa apua sodasta kärsiville lapsille.

”En ole enää sodan uhri. Olen selviytyjä. Mielestäni olin sodan uhri 50 vuotta sitten, mutta 50 vuotta sen jälkeen olen ollut ystävä, auttaja, äiti, isoäiti ja rauhaan vetoava selviytyjä”, hän sanoi kesäkuussa kanadalaiselle CBC:lle.

Phuc kertoo CBC:n haastattelussa, että Ut pelasti hänen henkensä, koska kuvaaja vei hänet kuvan ottamisen jälkeen lähimpään sairaalaan.

”Hän ei pelkästään tehnyt työtään valokuvaajana, vaan myös ihmisenä. Hän auttoi. Nyt minusta tuntuu kuin hän olisi perhettä. Sen takia kutsun häntä setä-Utiksi.”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli kova isku Phucille, sillä hän kertoo ymmärtävänsä, mitä ihmiset joutuvat kohtaamaan sodassa. Sodasta pitää hänen mukaansa pystyä kertomaan avoimesti, vaikka se vaatisi väkivaltaisten kuvien katsomista.

”Joskus se ei ole kaunista, mutta meidän pitää näyttää se. Sellaista opetusta, sellaista muistutusta tarvitaan, jotta ihmisille saadaan välitettyä käsitys, että [sodan] pitää loppua.”

Sodasta kärsiville lapsille Phuc tarjosi neuvon: etteivät he luovuttaisi.

”Suoraan sanoen, heillä on oikeus olla vihaisia ja vihantäyteisiä. Minulla myös. – – Ainoa neuvoni on lapsille on, etteivät he vain luovuttaisi.”