Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Venäjän hyökkäys

Venäjä julisti ”vapauttaneensa Luhanskin” – seuraavaksi paino­piste siirtyy Donetskiin, jonka valtauksesta asian­tuntijat odottavat pitkää ja raskasta

Lysytšanskin valloitus on Venäjälle poliittinen voitto, sillä kyseessä on viimeinen Ukrainan hallitsema kaupunki Luhanskissa. Ukraina sanoi sunnuntaina, että on liian aikaista todeta Lysytšanskin kaatuneen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Paikallinen nainen seisoo tuhoutuneen kerrostalon edessä Severodonetskissa.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu tiedotti presidentti Vladimir Putinia sunnuntaina välierävoitosta sodassa: Venäjän armeija ja Itä-Ukrainan separatistit olivat saaneet täyden hallinnan Lysytšanskin kaupungista ja näin ”vapauttaneet” Luhanskin maakunnan ”Kiovan vallasta”. Lysytšanskin kaupunki on ollut viimeinen ukrainalaisjoukkojen hallussa ollut suurempi asutuskeskus Luhanskissa sen jälkeen, kun kuukausia kestäneet raskaat taistelut päättyivät juhannuksen tienoilla ukrainalaisjoukkojen vetäytymiseen Severodonetskissa. Sotilaallisesti Lysytšanskin valloitus ei tarkoita läpimurtoa, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. ”Mutta kyse on selvästä poliittisesta voitosta, jota varmasti hyödynnetään sisäpolitiikassa”, hän jatkaa. Venäjä julisti Luhanskin ja Donetskin alueet itsenäisiksi jo kolme päivää ennen suurhyökkäyksen aloittamista helmikuussa, ja Itä-Ukrainan valtaaminen on yksi Venäjän päätavoitteita sodassa. Viikonlopun aikana Lysytšanskin kohtalosta liikkui paljon ristiriitaista tietoa. Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoi sunnuntaina, että Ukraina kiistää Venäjän saaneen kaupunkia täysin hallintaansa. Myös presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että on liian aikaista sanoa Lysytšanskin kaatuneen. Luhanskin alueen ukrainalainen kuvernööri Serhi Haidai myönsi kuitenkin jo aiemmin, että venäläisjoukot ovat saaneet kaupungissa jalansijaa ja tuhonneet hallintorakennukset. Myös monet riippumattomat asiantuntijat ovat julkaisseet todisteita siitä, että venäläisjoukot olisivat todella edenneet Lysytšanskiin. Esimerkiksi Sotatutkimuksen instituutti ISW arvioi jo lauantaina julkaisemassaan raportissaan, että Venäjä on mitä todennäköisimmin vallannut Lysytšanskin kaupungin ja saa koko Luhanskin haltuunsa lähipäivinä. Kaupungissa kuvatuissa geopaikannetuissa videoissa Venäjän joukot liikkuvat Lysytšanskin kaduilla kaikessa rauhassa, mikä viittaa siihen, ettei paikalla enää juurikaan ole ukrainalaisjoukkoja. Tuhoutunut panssarivaunu Severodonetskissa. Ristiriitaisessa tiedonvälityksessä voi olla kyse juuri Lysytšanskin symbolisesta merkityksestä, uskoo sotahistorioitsija Emil Kastehelmi. Kastehelmi seuraa Ukrainan sotatilannetta päivittyvillä kartoilla ja Twitterissä. Lauantaina hän ilmoitti Lysytšanskin kaatuneen. ”On moraalisesti vaikea paikka, kun kokonainen oblasti menee. Ukrainalaisviranomaiset yrittävät edes sanallisesti pehmittää totuutta.” Lysytšanskin valloittaminen idästä, eli suoraan Severodonetskista olisi ollut venäläisjoukoille käytännössä hyvin vaikeaa, Kastehelmi kertoo. Joen ylittävät sillat oli tuhottu, ja venäläisjoukot olisivat joutuneet etenemään tiheää kaupunkiasutusta ylämäkeen. Kaupungin puolustajille olisi tarjoutunut näköalapaikka, josta johtaa tulta venäläisten hallitsemalle joen itäpuolelle. Lopulta Venäjä päätyi kuitenkin kiertämään kaupunkia ja hyökkäämään samanaikaisesti useasta suunnasta, Kastehelmi selittää. Venäjän joukot tekivät joenylityksen Lysytšanskin pohjoispuolella sijainneessa kylässä, mutta lisäksi ne kiersivät kaupunkia länsipuolelta, ottaen matkalla haltuunsa ympäryskyliä. ”Näin Venäjä sai sidottua Ukrainan puolustuksen esikaupunkialueelle ja katkottua samalla tärkeitä huoltoreittejä melko nopealla tahdilla”, Kastehelmi sanoo. Lysytšanskia puolustaneet ukrainalaiset tajusivat itsekin, että heitä lähestyttiin nopeasti eri suunnista. ”Ukrainan joukkojen perääntyminen alueelta vaikuttaa sujuneen onnistuneesti. Ilmeisesti Ukraina on evakuoinut sotilaitaan hiljalleen jo useamman päivän ajan.” Kastehelmen mukaan vetäytyminen olisi kannattanut aloittaa jopa aiemmin. Nyt Ukraina puolusti Lysytšanskia niin pitkään, että kaupungista pääsi vetäytymään enää pienempiä päällystämättömiä teitä pitkin. ”Mottivaara oli todellinen, eikä ole hirveästi hyötyä jättää omia joukkojaan saarroksiin.” Nyt ukrainalaiset palaavat ilmeisesti Sievers’kiin. Venäjä taas siirtää painopistettään toiseen itäukrainalaismaakuntaan, Donetskiin. ”Vaikuttaa, että Venäjä haluaa jatkaa toimintaansa Slovjanskiin, jonka suuntaisesti Venäjä haluaa edetä pohjoisesta päin. Lisäksi Venäjä jatkaa etenemistä kohti Bahmutia, jota on lähennyt kylä kylältä. Niistä tulee todennäköisesti uusia etulinjakaupunkeja.” Ukrainan puolustusministerin puhemies Yuriy Sak, on sanonut BBC:lle, ettei ”taistelu Donbasista ole ohi”, vaikka Venäjä saisi koko Luhanskin haltuunsa. Hän muistuttaa, että etenkin Donetskin alueella on yhä suuria kaupunkeja, jotka ovat Ukrainan joukkojen hallinnassa. Myös asiantuntijat ennakoivat sodan jatkuvan Donetskissa pitkään. Maakunta on selvästi Luhanskia suurempi, eikä Luhanskinkaan valloitus edennyt Venäjältä kevyesti. Lisäksi alueella on paljon tiheää asutusta, kuten noin 15 kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat Slovjanskin ja Kramatorskin kaupungit. Asutuskeskustaistelu on hidasta ja kuluttavaa – Venäjä on myös tulittanut aluetta viime viikkoina raskaasti. ”On hyvä huomioida, ettei Donetskissa ole tapahtunut koko kevään aikana suurta edistystä”, sotatieteiden dosentti Käihkö sanoo. Tähän on hänen mukaansa useita syitä. Jo vuodesta 2014 sotineella alueella taistelevat Ukrainan kokeneimmat taistelijat, ja sinne on myös rakennettu paljon puolustusinfrastruktuuria. Toisaalta sodan kummallakaan osapuolella ei enää ole jäljellä riittävästi sotilaita nopeaan etenemiseen. ”Sodan alussa ajateltiin, että Venäjällä on aseita, muttei riittävästi osaavia sotilaita, Ukrainalla taas sotilaita, muttei aseita. Nyt vaikuttaa, ettei kummallakaan ole tarpeeksi sotilaita.” Käihkön mukaan sota-asiantuntijat ovat ihmetelleet, ettei Ukraina ole kuluneina kuukausina kouluttanut taistelijoitaan paremmin. Maassa on poistumiskiellon vuoksi paljon miehiä, mutta moni joutuu etulinjaan vailla kunnon koulutusta. Ohjus tuhosi osan asuintalosta Bahmutissa. Sodan loppuminen ei ole näköpiirissä. Venäjä ja Ukraina eivät ole valmiita poliittisiin myönnytyksiin, mutta heillä ei ole resursseja tavoitteidensa nopeaan saavuttamiseen sotilaallisesti. Käihkön mukaan Ukrainalla on helmikuun jälkeen ollut kaksi päätavoitetta: estää Venäjän joukkojen eteneminen ja vapauttaa miehitetyt alueet. Nyt se ei ole pystynyt täysin edes niistä helpompaan, eli puolustuslinjojen pitämiseen. ”Sodasta on tullut Itä-Ukrainassa hidasta junnaamista, josta koituu suuria tappioita”, Käihkö kuvailee. Venäjä voi lopulta hyötyä sodan hidastumisesta. Etenkin, jos aika laskee länsimaiden kiinnostusta ja vähentää Ukrainan saamaa tukea. ”Putin toivoo, että voisi voittaa koko sodan odottamalla.”