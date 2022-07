Yksi ihminen on kuollut ja kymmenet­tuhannet määrätty evakkoon Sydneyn tulva-alueella – ministeri: ”Hengen­vaarallinen hätätila”

Australian suurimman kaupungin Sydneyn ja sen lähialueiden tulvien odotetaan jatkuvan paikoittain läpi viikon.

Sydney ja sen läheiset alueet ovat joutuneet kovien tulvien kohteeksi. Tällä hetkellä jo 30 000 ihmistä on määrätty evakkoon. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen.

Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC, uutistoimisto CNN ja paikallinen Sydney Morning Herald.

Australian suurin kaupunki joutui maanantaiaamuna poikkeuksellisen kovien rankkasateiden kohteeksi. Noin 100 millimetrin sateet ovat iskeneet 300 kilometrin mittaiselle rannikkoalueelle Newcastlesta Etelä-Sydneyyn Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa.

Sydneyn lounaispuolella sijaitseva Nepean-joki tulvii laajasti, minkä lisäksi kaupungin suurin pato vuotaa. Lukuisia teitä ja rautateitä on suljettu. Evakuointimääräyksiä on annettu ainakin 71 ja käynnissä on monia pelastusoperaatioita.

Uuden Etelä-Walesin hätätilaministeri Stephanie Cooke kuvailee tilannetta ”hengenvaaralliseksi hätätilaksi”, kertoo BBC.

Tulvapelastuksia on suoritettu viimeisen vuorokauden aikana ainakin 83, mikä kertoo Cooken mukaan siitä, että ihmiset eivät noudata viranomaisten ohjeistuksia tarpeeksi tarkkaan.

Länsi-Sydneyssä mies kuoli pudottuaan kajakkinsa kyydistä Parramatta-joella. Hänet huomattiin kamppailemassa vedessä pysyäkseen pinnalla, mutta pelastusviranomaisten ehdittyä paikalle hän oli jo kuollut.

Tulvien odotetaan jatkuvan koko maanantain ajan ja luultavasti joissain paikoissa läpi viikon. Viranomaiset kehottavat ihmisiä välttämään matkustamista ja olemaan valmiina lähtemään evakkoon lyhyellä varoitusajalla.

Tulvat koettelevat Sydneyn kaupunkia ja sen lähialueita usein. Viimeksi maaliskuussa samoilla alueilla tapahtuneissa tulvissa kuoli 20 ihmistä.