Kahdeksan ampumisessa mukana ollutta poliisia on pidätetty viran­toimituksesta.

Akronin kaupungissa Ohiossa poliisi ampui 25-vuotiaan Jayland Walkerin, joka oli hetkeä ennen lähtenyt pakoon poliisin yritettyä pysäyttää hänet, kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja amerikkalaiskanava CNN. Poliisi osui Walkeriin ainakin 60 kertaa.

CNN:n mukaan Akronin poliisi oli yrittänyt pysäyttää autolla liikkuneen Walkerin huomattuaan hänen rikkoneen liikennesääntöjä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 27. kesäkuuta noin kello 0.30 paikallista aikaa.

Walker oli ensin yrittänyt ajaa poliisia karkuun. Akronin poliisin mukaan tapaus muuttui tavallista pysäytystilannetta uhkaavammaksi, kun auton sisältä kuului laukaus. Liikennekameroissa näkyy myös oletettavasti ampuma-aseen suuliekki.

Paikallispoliisi julkaisi sunnuntaina 3. heinäkuuta videon, jossa Walkerin nähdään hidastavan nopeuttaan, pysäyttävän autonsa jalkakäytävälle ja lähtevän tämän jälkeen juoksuun.

Kahdeksan poliisia jahtasi Walkeria muutamia kymmeniä metrejä ja käski häntä pysähtymään. Walker ei totellut käskyä, ja haalarikameran videolla kuului tämän jälkeen useita kymmeniä laukauksia.

Poliisit kertoivat yrittäneensä tainnuttaa Walkerin sähkölamauttimella ennen ampumista. Poliisin mukaan tilanteessa otetusta kuvamateriaalista näkyy, miten Walker oli kurottanut kohti lantiotaan, kääntynyt poliisia kohti ja liikuttanut kättään poliisin suuntaan.

Walkerin perhe on kertonut, että poliisi ampui laukauksia Walkeriin vielä sen jälkeenkin, kun tämä oli kaatunut osumien seurauksena maahan.

Walker oli aseeton lähtiessään juoksuun. Poliisi löysi Walkerin autosta pistoolin ja siihen sopivan lippaan täynnä patruunoita. Poliisi löysi lähistöltä myös hylsyn, joka sopi Walkerin autosta löytyneeseen aseeseen.

Kaikki kahdeksan Walkeria jahdannutta poliisia on toistaiseksi pidätetty virantoimituksesta. Ohion rikostutkintavirasto on aloittanut tapauksen tutkinnan, ja lisäksi Akronin poliisi on aloittanut oman sisäisen tutkintansa.

Uutistoimisto AP:n mukaan mustaihoista Walkeria kohti ampuneista poliiseista seitsemän on valkoihoisia ja yksi musta. He ovat toimineet poliiseina 1,5–6 vuotta.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että sadat ihmiset kerääntyivät sunnuntaina Akronin kaupungintalon ulkopuolelle osoittamaan mieltään tapauksen vuoksi. Mielenosoitus sujui rauhallisesti.

Myös Akronin poliisilaitoksen ulkopuolella järjestettiin muutaman kymmenen ihmisen mielenosoitus, jonka poliisi totesi laittomaksi väenkokoukseksi. Poliisi käytti kyynelkaasua ihmisjoukon hajottamiseen.

Yhdysvalloissa poliisi aseenkäyttöä on kritisoitu laajasti. Ohiossa huhtikuussa 2021 poliisi ampui kuoliaaksi mustan teinitytön. Tapauksesta julkaistulla videolla näkyy, miten tyttö vaikutti pitävän kädessään veistä ja uhkailevan kahta muuta ihmistä.

Elokuussa 2020 poliisi ampui mustaa perheenisää neljästi selkään pidätystilanteessa Wisconsinissa. Vain muutama kuukausi aiemmin mustaihoinen George Floyd kuoli Minnesotan osavaltiossa, kun poliisina työskennellyt valkoihoinen poliisi Derek Chauvin painoi polvellaan Floydin niskaa yli yhdeksän minuutin ajan.

Chauvin tuomittiin Floydin surmasta yli 22 vuodeksi vankeuteen. Surman seurauksena Black lives matter -mielenosoituksia järjestettiin ympäri maailmaa. Niissä osoitettiin mieltä erityisesti valkoisten poliisien mustiin kohdistamasta poliisiväkivallasta.