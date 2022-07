Lehti: Eiffel-torni on vakavasti ruostunut ja tarvitsisi perusteellisen korjauksen, mutta sitä ei haluta tehdä

Marianne-lehden tietojen mukaan Pariisin ikoninen maamerkki tarvitsisi perusteellisen korjauksen, mutta sen sijaan sille annetaan ainoastaan ”kosmeettiseksi” kutsuttu pintamaalaus.

Eiffel-torni on todella huonossa kunnossa ja täynnä ruostetta, kertoo ranskalainen aikakauslehti Marianne sille vuodettujen luottamuksellisten raporttien perusteella. Mariannen tiedoista ovat kertoneet muun muassa uutistoimisto Reuters ja sanomalehti The Guardian.

Tornia ehostetaan uudella maalauksella ennen vuonna 2024 Pariisissa järjestettäviä kesäolympialaisia. Marianne-lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ehostustyön vaikutus jää vähäiseksi.

”Jos [tornin rakennuttanut] Gustave Eiffel vierailisi paikalla nyt, hän saisi sydänkohtauksen”, nimettömänä esiintynyt Eiffel-tornin työntekijä sanoo lehdelle.

Reuters ei ole tavoittanut tornin kunnossapidosta vastaavaa Sete-yhtiötä kommentoimaan Marianne-lehden väitteitä.

Vuonna 1889 valmistunut Eiffel-torni on nykyisin yksi Ranskan vierailluimmista kulttuurikohteista Versailles’n palatsin, Louvren ja Disneylandin ohella. Tornissa vierailee tavanomaisesti vuosittain noin kuusi miljoonaa turistia.

Juuri tornin suosion väitetään olevan syynä siihen, ettei Sete-yhtiö halua sulkea tornia kokonaan, jotta se voitaisiin korjata perusteellisesti. Jos torni suljettaisiin pitkäksi aikaa, tietäisi se suuria tulonmenetyksiä.

The Guardianin mukaan vuonna 2020 pandemian pakottama tornin väliaikainen sulkeminen johti yli 50 miljoonan euron tulonmenetyksiin.

Kun 324-metrinen terästorni alun perin valmistui juhlistamaan Pariisin maailmannäyttelyä, monet pariisilaiset eivät pitäneet siitä. Tornia vaadittiin purettavaksi välittömästi.

Gustave Eiffel oli saanut luvan pitää tornin pystyssä 20 vuoden ajan, ja kun määräaika umpeutui, kaupunki ei enää halunnut purkaa tornia.

Marianne-lehden mukaan Eiffel-tornin kuntoa on tutkittu vuosien aikana useissa raporteissa, ja niiden yhteinen näkemys on, että torni on huolestuttavan huonossa kunnossa.

Esimerkiksi vuonna 2014 julkaistussa raportissa todetaan, että tornissa on merkittäviä halkeamia ja ruostumia. Vuonna 2018 tehdyssä raportissa puolestaan sanotaan, että tornista on löytynyt lähes 900 ongelmakohtaa, joista yli 60 aiheuttavat riskin rakenteen kestävyydelle.