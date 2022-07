Jopa 22 miljoonaa tonnia ukrainalaista viljaa on jumissa Ukrainassa. Venäjän tavoitteena on saada Ukraina luopumaan viljan viennistä ja viedä vilja Turkkiin ja Syyriaan itse.

Jopa 22 miljoonaa tonnia viljaa on jumissa Ukrainassa, sanoi presidentti Volodymyr Zelenskyi maanantaina. Zelenskyi kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa, joka järjestettiin Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin Kiovan-vierailun yhteydessä.

Zelenskyi sanoi, että Ukraina neuvottelee viljakuljetusten järjestämisestä parhaillaan YK:n ja Turkin kanssa. Hänen mukaansa YK:n tulisi ottaa neuvotteluissa johtovastuu, sillä syksyyn mennessä viljaa voi olla jumissa jo jopa 60 miljoonaa tonnia.

”Tilanne on erittäin vaikea”, Zelenskyi sanoi ja kaavaili tilanteen ratkaisemiseksi roolia YK:n ruokaohjelmalle.

Venäjä on järjestellyt Krimin niemimaalta viljanvientiverkoston, kertoi esimerkiksi yhdysvaltalaisrahoitteinen radiokanava Radio Svoboda varhain tiistaina.

Useat kansainväliset mediat ovat tutkineet Venäjän viljanvientiverkostoa jo aiemmin. Esimerkiksi Financial Times (FT) tutki kesäkuussa satelliittikuvista ja muista julkisista lähteistä kahdeksaa rahtilaivaa, jotka olivat lähteneet toukokuussa Venäjän hallussa olevalta Krimin niemimaalta Sevastopolin satamasta.

Yhtä laivoista ei kyetty tunnistamaan, neljä meni Syyriaan ja kolme Turkkiin. FT:n mukaan toukokuussa ukrainalaista viljaa siis kulki Syyriaan noin 90 000 tonnia ja Turkkiin noin 43 000 tonnia.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle kesäkuun lopulla puhunut ukrainalainen viljayrittäjä näytti valvontakamerakuvien perusteella, miten Venäjän asevoimat varastivat hänen kuljetusrekkojaan. Venäläiset eivät kuitenkaan oivaltaneet kytkeä rekkojen gps-paikantimia pois päältä, joten yrittäjä näki, miten rekat vietiin Krimillä sijaitsevaan viljan lajittelu- ja varastointikeskukseen Oktjabrskyissa.

Sieltä vilja lähti eteenpäin rautateitse Sevastopolissa ja Kertšissa sijaitseviin satamiin.

Matkalla venäläiset alukset melko usein sammuttavat viljaa vievien aluksien paikantimet. Paikannuksen sammuttamisella pyritään siihen, että laivojen seuraaminen verkosta löytyvien julkisten lähteiden, kuten Marinetraffic-sivuston kautta, vaikeutuisi ja niiden todellinen reitti ja tekemiset hämärtyisivät.

Esimerkiksi Venäjän lipun alla kulkenut Mykhailo Nenashev -alus sammutti tutkansa kolmeksi päiväksi pysyäkseen näkymättömänä. Ennen Krimin satamaan tuloa alus oli tyhjillään, mutta sieltä lähtiessä täynnä. Samainen alus havaittiin Turkin Derincen satamassa, jossa aluksen lasti purettiin. Radio Svoboda osoittaa, että vastaava kuvio on toistunut useamman kerran huhti-kesäkuun aikana.

Myös syyrialainen Finkia-alus näyttää Radio Svobodan selvityksen perusteella tehneen samantyyppisen kuvion.

Satelliittikuvayhtiö Maxarin kuvapari näyttää, miten viljaa kuljettanut Matros Pozynizh -rahtilaiva lastattiin Krimin Sevastopolissa 19. toukokuuta ja sen lasti purettiin Syyrian Latakiassa 27. toukokuuta.

Radio Svoboda julkaisi myös asiakirjoja viljalastien alkuperästä. Turkkiin tuotavassa viljassa alkuperäksi on merkitty ”Krim, Venäjä”. Rahtikirjojen mukaan vilja lastataan Sevastopolin satamassa, jonne se tuodaan miehitetyiltä alueilta, kuten Hersonista ja Zaporižžjasta.

BBC:n artikkeliinsa haastattelema asiantuntija Andrii Klymenko arvioi, että venäläiset vievät ukrainalaisen viljan Kertšinsalmelle, jossa sitä sekoitetaan oikeasti Venäjältä tulevaan viljaan lastien alkuperän hämärtämiseksi. Klymenko on kiovalaisen, Mustanmeren strategisia kysymyksiä käsittelevän instituutin asiantuntija.

Kysymys kaupallisesta laivaliikenteestä ja sen jatkumisesta Mustallamerellä on vaikea sekä Ukrainalle että Turkille. Venäjä on ilmoittanut, että on valmis sallimaan kaupallisen liikenteen jatkumisen.

Kesäkuussa Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu kommentoi, ettei Turkki salli ukrainalaista alkuperää olevan viljan tuontia venäläisillä aluksilla. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä Ukraina kuitenkin pyysi Turkkia pysäyttämään yhden viljalastissa olleen rahtilaivan.

Samana päivänä Politico-lehden haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tavoittelee Venäjän ja Ukrainan välisessä viljakiistassa Turkille roolia, jossa se toimii puolueettomana osana toimitusketjua, kun viljakuljetuksia tulisi saada Ukrainasta eteenpäin muualle maailmaan.

Ukraina ei halua pilata välejään Turkkiin tai vaikuttaa häiriköltä, arvioi European Council on Foreign Relations -ajatushautomon (ECFR) edustaja Asli Aydıntaşbaş Politicolle.

”Venäjän pyrkimyksenä on saada Ukraina päästämään irti viljanviennistään”, Aydıntaşbaş sanoi. ”Niin että venäläiset voisivat sanoa, että he ovat valmiita neuvottelemaan asiallisista sopimuksista, mutta ukrainalaiset eivät olisi.”