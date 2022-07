Gotlannissa järjestettiin tällä viikolla perinteiset Almedalenin politiikkafestivaalit, joiden tärkeimmät kysymykset liittyivät Ruotsin turvallisuuteen. Siinä Gotlannilla on tärkeä roolinsa, mutta keskiviikkona demokratian juhla sai synkän käänteen.

Slite/Visby

Tammikuussa tällä tiellä rullasi panssarivaunuja, mutta nyt tiellä kulkee kolme naista. Kaksi rollaattoreilla, yksi sauvakävellen.

On aurinkoinen tiistaiaamu, eikä naisilla ole kiire mihinkään. Gotlannin saaren itärannikolla sijaitsevassa Sliten taajamassa on niin rauhallista kuin vain pienen kylän raitilla voi kesäaamuna olla.

Birgitta Utas, Maj-Britt Johansson ja Mariann Sundin kulkivat Sliten pääkadulla, jossa oli tiistaiaamuna hyvin rauhallista.

Toisin on saaren länsirannikolla Visbyssä, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä. Siellä on käynnissä perinteinen Almedalenin politiikkafestivaali, jonne on kokoontunut Ruotsin poliittinen ja yhteiskunnallinen eliitti.

Suuria poliittisia puheita ja lobbausta, roseeviiniä ja turvallisuuspolitiikkaa. Juhlia, tungosta ja välillä taivaalla kaartelevia ruotsalaisia Jas Gripen -hävittäjiä.

Visbyn politiikkafestivaalin puhutuimmat aiheet olivat turvallisuustilanne ja Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyys. Niitä käsiteltiin Almedalenin keskusteluissa joka päivä, sunnuntaista torstaihin.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist keskusteli Suomen entisen puolustusministerin Stefan Wallinin kanssa Nato-jäsenyydestä.

Ruotsalaishävittäjät näyttäytyivät Gotlannin taivaalla.

Visbyn väkipaljoutta.

Keskusteluja ovat seuranneet myös Sliten Storgatanilla kulkeva kolmikko, Maj-Britt Johansson, 88, Mariann Sundin, 90 ja Birgitta Utas, 80, mutta Visbystä he haluavat pysyä tällaisina viikkoina kaukana.

”Ennen kuin muutin tänne, asuin 50 vuotta Visbyssä, mutta en ole koskaan ollut mukana Almedalenissa. Liian ahdasta ja liikaa väkeä. Katson kyllä televisiosta”, Birgitta Utas kertoo.

Tiistaiaamuun mennessä puheensa olivat ehtineet pitää pääministeri Magdalena Andersson ja hänen merkittävin haastajansa, maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson.

”Poliitikot puhuvat ja puhuvat ja tekevät lupauksia. Mutta tyypillistä on, että vaalien jälkeen lupaukset unohdetaan”, Utas jatkaa.

Yhtä poliittista päätöstä Utas on ajatellut erityisesti tänä keväänä ja tuntenut pettymystä.

”Se oli virhe, mitä Ruotsi teki vuosia sitten. Armeija ajettiin alas. Nyt sitä kasvatetaan uudelleen ja se maksaa hirveän paljon rahaa.”

Myös Gotlantia Ruotsi varustaa uudelleen ennätystahdilla. Huhtikuussa hallitus kertoi yli 150 miljoonan euron (1,6 miljardia kruunua) panostuksista. Gotlantilaiset saivat uudesta linjasta esimakua jo tammikuussa, kun Ruotsi lähetti Venäjän uhkailujen takia saarelle sotilasjoukkoja.

Gotlannin sotilaallinen merkitys Itämerellä on suuri. Se, joka hallitsee Gotlantia, hallitsee Itämerta, tavataan sanoa.

Saaren merkityksen tietää myös Maj-Britt Johansson, joka lähettää terveisensä Venäjän presidentti Vladimir Putinille ja hänen sotajoukoilleen.

”Meillä on pyssyt ladattuna, ja jos haluatte tulla tänne, me ammumme teidät”, hän sanoo.

Naisia naurattaa.

Tiistaiaamuna he eivät vielä tienneet, mitä keskiviikkona tapahtuisi.

Maj-Britt Johansson, Mariann Sundin ja Birgitta Utas kutsuvat ryhmäänsä nimellä Antikrundan. Se on viittaus Suomessakin tunnetuun tv-ohjelmaan Antiikkia, antiikkia.

Almedalenia kutsutaan demokratian juhlaksi. Poliitikot, ministerit ja vaikuttajat kulkevat keskiaikaisen kaupungin kaduilla, joilla kansalaiset voivat nykäistä heitä hihasta ja kertoa huolistaan ja ilonaiheistaan.

Sitä avoimuutta ulkomailla ihmetellään ja ihaillaan. Ja jäljitellään: maanantaina alkavan Porin Suomi-areenan esikuvana on ollut juuri Almedalsveckan.

Visby kaupunkikuvaa mereltä.

Keskiviikkona Almedalenin viikko sai viiltävän iskun. 32-vuotias mies puukotti 64-vuotiasta psykiatria Ing-Marie Wieselgreniä keskellä Visbyn keskustaa. Torilla, jonka läheisyydessä oli enemmän poliiseja kuin missään päin Ruotsia.

Wieselgren kuoli myöhemmin puukotuksessa saamiinsa vammoihin. Puukottajalla on Aftonbladetin mukaan yhteyksiä äärioikeistolaiseen Pohjoismainen vastarinta -liikkeeseen, ja poliisi epäilee häntä nyt murhasta.

Wieselgren oli Ruotsin Kuntatyönantajien keskusjärjestön SKR:n psykiatristen palveluiden kansallinen koordinaattori.

Hän osallistui Almedalenissa useisiin paneelikeskusteluihin ja vetikin niitä. Keskiviikkona iltapäivän päätteeksi Wieselgrenin olisi pitänyt toimia moderaattorina paneelissa, mutta sitä ei koskaan tapahtunut, koska hetkeä aiemmin hänet oli kiidätetty Visbyn sairaalaan.

Paneelikeskustelun otsikko oli Kan vi rädda alla ungar?.

Voimmeko pelastaa kaikki nuoret?

Puukotus tapahtui ennen kello kahta iltapäivällä keskiviikkona.

Alus on 105 metriä pitkä, ja jono alukselle melkein yhtä pitkä.

On maanantaiaamu. Visbyn satamassa kelluu Ruotsin laivaston sukellusveneiden pelastusalus HMS Belos, jossa Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén aloittaa kohta puheenvuoronsa. Kaikki halukkaat eivät mahdu sisään.

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén puhui turvallisuudesta ja Nato-jäsenyyden tärkeydestä.

Sisällä laivassa on mediaa, turvallisuusalan asiantuntijoita ja sotilaita. Matalakattoisen kokoontumistilan laidalla seisoo myös everstiluutnantti Joakim Paasikivi, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja.

Paasikivi on sodan synnyttämä julkkis, joka on sodan aikana avannut taisteluiden kulkua lukuisissa Ruotsin median haastatteluissa.

Everstiluutnantti Joakim Paasikivi.

Suomen ja Ruotsin armeijat käynyt Paasikivi on presidentti J. K. Paasikiven pojanpojanpoika.

”Minulla ei ole täällä Almedalenissa mitään virallista roolia, mutta olen käytettävissä, jos minua tarvitaan”, hän sanoo.

Komentaja Bydén aloittaa: Ruotsi on kovassa paikassa. Kovemmassa kuin aikoihin. Hän sanoo kuulijoille, että näinä kauniina kesäpäivinä on muistettava, että Ukrainassa ilma yhä väreilee Venäjän pommituksista.

”Sodan loppu on vielä kaukana”, Bydén sanoo ja arvioi, että venäläisjoukot keskittyvät nyt puolustamaan saavuttamiaan asemia pitkin noin 800 kilometrin rintamalinjaa.

Samalla Venäjä pyrkii murtamaan Ukrainan puolustustahdon iskemällä siviilikohteisiin kuten kouluihin, sairaaloihin ja ostoskeskuksiin.

Puolustustahto onkin kansakunnalle erityisen tärkeää, ja Bydén luottaa myös Ruotsin kansan puolustustahtoon. Ruotsissa maanpuolustusvelvollisuus koskettaa lain mukaan kaikkia yli 16-vuotiaita, sekä siviileitä että armeijan käyneitä.

”He ovat osa Ruotsin kokonaismaanpuolustusta. Te kaikki täällä olette osa sitä. Tästä vastuusta on kasvatettava tietoisuutta. Se pitää saada opetusohjelmiin, ja kouluilla on tärkeä vastuu”, Bydén sanoo.

Naton tuleva jäsenyys on tärkeä osa kokonaispuolustusta, ja Bydén sanookin, että kun Ruotsi menee Natoon, jäsenyys ei koske vain puolustusvoimia vaan koko maata.

”Nato oli täysin oikea päätös”, hän sanoo.

Komentaja Micael Bydén ei näe Venäjän aloittaman sodan päättyvän pian. ”On valmistauduttava pitkäkestoiseen konfliktiin.”

Komentaja Bydén saa puheensa päätteeksi aplodit laivaan kerääntyneeltä joukolta, mutta kun tulee yleisökysymysten vuoro, komentaja joutuu tilille.

Ruotsalaisten varusmiesten etuja valvovan Pliktrådetin edustaja Andreas Ottosson kysyy, millaisia toimenpiteitä puolustusvoimat aikoo tehdä kasarmien sisäilmaongelmille ja varusteiden puutteille.

Bydén myöntää heti, että ongelmia on ja lupaa tarttua niihin.

”Ongelmia ei saa siivota maton alle. Joka paikassa ei ole täydellistä. Olisi palvelusvirhe sanoa, että kaikki on kunnossa. Nyt olemme paremmassa tilanteessa, jotta voimme korjata ongelmia, mutta emme ole vielä siellä, missä pitäisi olla”, Bydén sanoo.

Andreas Ottosson ja Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén.

Ottosson on 20-vuotias puolustusaktiivi, joka on hiljattain päättänyt oman varusmiespalveluksensa. Sen jälkeen hän hakeutui Pliktrådetiin, jonka tavoitteena on nyt muun muassa saada varusmiesten noin 14 euron (146 kruunua) päiväraha sidottua indeksikorotuksiin.

Ottossonin mukana ovat Majken Hallbygård, 19, ja Hoa Sjöholm, 19, jotka alkoivat myös varusmiespalveluksensa jälkeen työskennellä Pliktrådetissa.

Vasemmalta Majken Hallbygård, Hoa Sjöholm, Andreas Ottosson varusmiespalveluksensa aikana.

Kaikki kolme olivat armeijassa helmikuun 24. päivä, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan.

Majken Hallbygård nukkui teltassa metsäleirillä Bodenissa Pohjois-Ruotsissa, kun hänen joukkueensa herätettiin. Harjoituksen johtaja kertoi varusmiehille, että Euroopassa oli syttynyt sota.

”Silloin tuli tunne, että työskentelemme tärkeimmän mahdollisimman asian puolesta.”

Samoin ajatuksiaan kuvaa Sjöholm.

”Koulutukseen tuli silloin vakavampi sävy. Nyt me suoritimme yhä tärkeämpää tehtävää”, hän kuvailee.

Ruotsi haluaa kasvattaa voimakkaasti palvelukseen astuvien varusmiesten määrää, ja siksi Pliktrådetin aktiivit pyrkivät nostamaan armeijan ongelmia esiin, jotta puolustusvoimat voivat korjata ne. Täällä Almedalenissa he pyrkivät myös poliitikkojen puheille, jotta kasarmien todellisuus tulisi heillekin selväksi. He tapasivat esimerkiksi pääministerin.

Kolmikon mukaan armeijassa on yleisesti asiat suhteellisen hyvin, mutta se ei tarkoita, etteivätkö ne voisi olla paremmin.

Hoa Sjöholm, Andreas Ottosson ja Majken Hallbygård Almedalenissa. Pliktrådetissa on viisi varusmiespalveluksensa hiljattain päättänyttä jäsentä, joilla on kaikilla tasa-arvoinen rooli järjestön päätöksenteossa.

Hoa Sjöholm kertoo, että hänen joukkueessaan puolet varusmiehistä oli naisia, mutta monilla oli vaikeuksia löytää sopivia varusteita. Myös ongelmista puhumisen kynnystä olisi madallettava. Nyt monet eivät uskalla kertoa ongelmista, kolmikko kertoo.

Armeijan suorittamista kaikki pitävät kasvattavana ja merkityksellisenä.

”Me olemme eläneet niin kauan rauhan aikaa, että ihmiset ovat unohtaneet, mitä sota on", Ottosson sanoo.

Marja Södergren muistaa. Hän oli yhdeksänvuotias, kun virolaiset, liettualaiset ja latvialaiset saapuivat veneillä Gotlantiin.

He pakenivat, koska pelkäsivät Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin terroria. Käynnissä oli toinen maailmansota, ja Neuvostoliitto ja Saksa olivat jakaneet salaisessa sopimuksessaan Euroopan etupiireihin. Baltian maat liitettiin pakolla Neuvostoliittoon.

Melkein 40 000 ihmistä pakeni toisen maailmansodan aikana Baltiasta Ruotsiin. Lähes 2 000 hukkui aaltoihin.

Södergren on 89-vuotias gotlantilainen, joka pyörittää yhdessä tyttärensä kanssa kahvilaa Sliten uimarannan vieressä. Kahvilan ikkunasta näkyy meri. Kuin olisi laivassa.

Tytär Monika Borgman ja äiti Marja Södergren pyörittävät kahvilaa nimeltä Medusas Badcafe. Södergren kertoo hoitaneensa kahvilaa nyt 29 vuotta.

Muistot sota-ajasta ovat kirkkaina Södergrenin mielessä.

”Pakolaiset tulivat kalastusveneillä. Kun menin kouluun, aula ja jumppasali olivat täynnä pakolaisia. Silloin ei tosin puhuttu pakolaisista. Puhuimme ihmisistä. Sanoimme, että nyt tänne on tullut ihmisiä veneillä”, Södergren kertoo.

Hän muistaa erään naisen, joka ei tiennyt, missä hänen kaksi lastaan olivat. Nainen oli surullinen, mutta kun hän tuli koulun jumppasaliin, hän näki lapsensa istumassa ja syömässä omenoita.

”Hän tuli niin iloiseksi ja onnelliseksi”, Södergren sanoo.

Tytär Monika Borgman kuuntelee ja täydentää.

”Nainen jäi lapsineen tänne Sliteen. Hänestä tuli sairaanhoitaja ja kätilö.”

Äidillä ja tyttärellä on kirkas mielipide Venäjästä.

”Venäjään ei voi luottaa. Ruotsin päätös alkaa riisua armeijaansa oli outo, mutta päätös tehtiin Tukholmassa. Ei siellä tajuttu. Me asumme Gotlannissa. Me olemme kuulleet, mitä venäläiset ovat tehneet”, Borgman sanoo ja kertoo esimerkiksi tarinan, jonka kuuli kouluaikana opettajaltaan.

”Kun saksalaiset ja venäläiset tulivat, ihmiset Virossa ja Liettuassa piiloutuivat lapsiensa kanssa rantojen metsiin. Venäläiset odottivat ja kun he näkivät ihmiset, he ampuivat lapset ensin, koska siten he varmistivat, että vanhemmat jäisivät. Nyt he tekevät samalla tavalla Ukrainassa.”

Marja Södergren muistaa hyvin myös suomalaiset sotalapset, jotka tulivat Suomesta pakoon sotaa. Jopa 70 000 lasta lähetettiin Suomesta Ruotsiin.

”Raili, Sirkka ja keitä kaikkia sieltä tuli. Monet jäivät lopulta tänne”, Södergren sanoo.

Marja Södergren.

Hän muistaa myös entisen työnantajansa, joka lähti vapaaehtoisena Suomen talvisotaan. Mies otti mukaan koiransa, jonka kanssa hän palasi Gotlantiin sodan jälkeen.

”Koira sai sodan jälkeen huomionosoituksen, jonka oli allekirjoittanut marsalkka Mannerheim”, Södergren kertoo ja ratkeaa nauruun.

Äidillä ja tyttärellä on paljon tarinoita sodan seurauksista. Niitä ehtii muistella, koska kahvilassa ei ole paljoakaan vilinää. Aikaa on myös ohjeistaa 16-vuotiasta Tina Husseinia, joka on tiistaina ensimmäistä päivää kesätöissä.

Tina Husseini on kiinnostunut varusmiespalveluksesta.

Hän on muuttanut afganistanilaisten vanhempiensa kanssa Iranista Ruotsiin ja Gotlantiin seitsemän vuotta sitten. Husseini kertoo rakastavansa Ruotsia ja Gotlantia. Ruotsin kielen oppiminen tuntui aluksi vaikealta, mutta nopeasti sen lopulta oppi.

Husseini kertoo, että turvallisuustilanteesta on puhuttu koulussa, mutta itse hän ei ole sitä niin tarkasti seurannut. Hän on kuitenkin katsonut netistä ruotsalaisia armeijavideoita. Armeijan käyminen onkin alkanut kiinnostaa.

”Minusta se tuntuisi hyvältä. Uskon, että useimmat meidän koulussamme haluaisivat tehdä sen”, hän sanoo.

Päätöstä armeijaan menemisestä hän ei kuitenkaan ole tehnyt. On ollut muuta ajateltavaa.

Sliten rannalta näkyy Enholmenin saari, jolla seisoo historiallinen Karlsvärdin linnoitus, jonka rakennustyöt alkoivat 1600-luvulla.

Keskiviikkona illalla Wisby Strand -kongressikeskuksen auditoriossa on vakavia naamoja.

Poliisi on kutsunut median tiedotustilaisuuteen kello yhdeksältä. Poliisi kertoo, että aiemmin päivällä puukotettu nainen on kuollut vammoihinsa.

Paljon muuta poliisi ei kerro. Poliisi ei esimerkiksi vahvista mediatietoja epäillyn äärioikeistoyhteyksistä eikä kerro vielä uhrinkaan henkilöyttä.

Gotlannin poliisin aluepäällikkö Fredrik Persson pahoittelee, että poliisi ei pystynyt estämään tekoa. Vaikka poliiseja olisi kuinka paljon, kaikkea pahuutta ei pysty estämään ennalta.

Persson kiittelee kansalaisia, jotka pitelivät puukottajaa aloillaan poliisin tuloon saakka. Sankarin roolin Ruotsissa on saanut seminaariin matkalla ollut Lars Reuterberg, joka näki puukottajan pakenevan mäkeä ylös ja luuli häntä laukkuvarkaaksi.

Eläkepäiviään viettävä Reuterberg taklasi miehen maahan.

Torstaina epäilty tunnusti teon. Syyttäjän mukaan epäilty oli valinnut uhrin tarkoituksella uhrin yhteiskunnallisen aseman vuoksi. Mielenterveysongelmista kärsineen epäillyn teko oli suunnattu myös ”psykiatriaa” vastaan, syyttäjä sanoi.

Poliisi tutki rikospaikkaa keskiviikkoiltana Visbyn keskustassa.

Tiedotustilaisuudessa on mukana myös Almedalenin järjestämisestä vastaavan Region Gotlandin johtaja Peter Lindvall.

Hän kertoo järkyttyneensä teosta. Murhat ovat Gotlannissa harvinaisia. Saarella ei ole paljon rikollisuutta. Kesken seminaarin keskiviikkona Lindvall kuuli hälytysajoneuvojen sireenit ja pian hän sai tekstiviestin puukotuksesta. Hän lähti juosten kohti toimistoaan ja ajatteli, että tämä ei voi olla totta.

Lindvall kertoo, että nyt on pohdittava, miten tehdä Almedalenista entistä turvallisempi. Yhdestä asiasta hän ei kuitenkaan halua tinkiä.

"Meidän on säilytettävä avoimuus”, hän sanoo.

”Tällainen vakava tapahtuma keskellä katua on suora isku avoimeen yhteiskuntaamme. Meidän on opittava tapahtumasta yhdessä poliisin kanssa. Mutta meidän on varmistettava, että demokraattinen keskustelu yhteiskunnasta jatkuu. Me jatkamme.”