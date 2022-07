Pohjois-Syyrian pakolaisleireillä pidetään Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Osa kotiutettavista ranskalaisista tuodaan suurelta al-Holin leiriltä.

Ranska kotiuttaa 35 ranskalaista lasta ja 16 äitiä Syyrian pakolaisleireistä, joissa pidetään jihadistien perheenjäseniä. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Ranskan ulkoministeriö tiedottaa kotiuttamisesta ja kertoo, että maahan palaavat lapset luovutetaan lastensuojelupalveluille, kun taas heidän äitinsä kohtaavat ”oikeudellisia menettelyjä”.

Kurdien hallitsemassa Pohjois-Syyriassa sijaitsevilla leireissä säilytetään monia Isis-jihadistijärjestön perheenjäseniä. Leirit ovat täytyneet valtavasti sen jälkeen, kun Isis kukistettiin maaliskuussa 2019.

Pakolaisleireillä on yleisesti ottaen erittäin huonot elinolot. Sen asukkaat kärsivät muun muassa nälästä ja taudeista.

Pakolaisleireillä on noin 200 ranskalaista lasta, jotka joko tuotiin Isisin hallitsemalle alueelle ennen Isisin kukistamista tai jotka syntyivät siellä.

Kansalaisjärjestöt ovat vaatineet Ranskan hallitusta kotiuttamaan lapset jo pitkään. Useiden näiden lasten vanhemmat ovat kuitenkin Ranskan hallituksen näkökulmasta turvallisuusriski.

Ranskan hallitus on joutunut useiden Isis-jihadistien suorittamien terrori-iskujen kohteeksi. Esimerkiksi vuoden 2015 marraskuussa tehdyissä iskuissa kuoli 130 ranskalaista.

Ennen nyt kotiutettavia ranskalaisia, on hallitus kotiuttanut jo 126 lasta sitten vuoden 2016.

Ainakin osa kotiutettavista ranskalaisista tulee al-Holin leiriltä, joka on yksi suurimmista ja täysimmistä leireistä. Siellä kuolee keskimäärin kaksi lasta joka viikko Pelastakaa lapset ry:n viime vuoden syyskuussa julkaistun raportin mukaan.

Myös suomalaisia jihadistien perheenjäseniä on edelleen al-Holin leirillä, vaikka heitä on kotiutettu kohtalaisen paljon. Ulkoministeriön tietojen mukaan Pohjois-Syyriassa on edelleen kymmenkunta suomalaista, kertoo Yle.

Tarkkaa tietoa suomalaisten määrästä ei ole, eikä heitä kaikkia todennäköisesti pystytä kotiuttamaan.