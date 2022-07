Laivan kazakstanilaisen omistajan mukaan virolainen viljanvälittäjä on vakuuttanut, että vilja olisi ukrainalaista. Venäjän on toistuvasti havaittu varastavan ukrainalaista viljaa ja välittävän sitä eteenpäin venäläisenä.

Turkki pysäytti viikonloppuna Venäjän valtaamilta alueilta Turkkiin saapuneen noin 7 000 tonnin viljalastin. Lastin pysäyttämistä ja tutkimista pyysi Ukraina.

Useat mediat ovat osoittaneet satelliittikuvien ja muiden avointen lähteiden perusteella, että Venäjä vie valtaamiltaan alueilta viljaa esimerkiksi Turkkiin ja Syyriaan. Venäjä väittää viljaa venäläiseksi, ja sitä kuljettavat alukset sulkevat usein paikannus­järjestelmänsä matkalla jotta niiden tekemisiä olisi vaikeampi seurata.

Niin oli tehnyt matkallaan myös nyt Turkin rannikolle pysäytetty Žibek Žoly -alus.

Lue lisää: Viljalaivat seilaavat ilman paikannusta, lasteja sekoitellaan toisiinsa: Näin Venäjä vie viljaa Ukrainasta

Žibek Žoly lähti Venäjän asevoimien hallussa olevasta Berdjanskin satamasta ja oli matkalla Karasuun Turkissa. Aluksen tarkasta lähtöpäivästä ei ole varmuutta, mutta perjantaina 1. heinäkuuta Ukrainan suurlähettiläs Turkissa kirjoitti viestipalvelu Twitterissä, että Ukraina on pyytänyt pysäyttämään aluksen. Nyt se on ankkuroituna Turkin rannikolle.

Berdjansk sijaitsee Zaporižžjassa. Paikallisen Telegram-uutiskanavan mukaan 25. kesäkuuta Berdjanskiin oli saapunut rahtialus, jonka oli heti epäilty olevan rahtaamassa viljaa pois Zaporižžjasta. Silminnäkijät sanoivat asiasta kertoneelle Ukrinform-sivustolle, että rahtilaivaa oli saattanut neljä Venäjän laivaston sota-alusta.

Venäjä on nimittänyt Zaporižžjan seudulle oman, miehittäjähallinnolleen myönteisen pormestarin Jevhen Balitskyin. Balitskyi kirjoitti viestipalvelu Telegramissa torstaina 30. kesäkuuta, että ensimmäinen kaupallinen rahtilaiva on päässyt lähtemään Berdjanskin satamasta.

Balitsykin mukaan tämä ensimmäinen kaupallinen alus lähti ”viemään viljaa ystävällismielisiin maihin”. Balitskyi ei eritellyt maita eikä maininnut viljan alkuperää, Radio Liberty kertoo.

Sunnuntaina Turkki ilmoitti pysäyttäneensä Žibek Žolyn.

Ukrainan syyttäjänvirasto oli pyytänyt pysäytystä Turkin oikeusministeriöltä torstaina 30. kesäkuuta. Perusteluksi syyttäjänvirasto ilmoitti, että Žibek Žoly osallistui ”ukrainalaisen viljan laittomaan vientiin” Berdjanskista.

Vilja on Ukrainalle merkittävä vientituote. Tällä hetkellä maassa on Venäjän hyökkäyksen takia jumissa jopa 22 miljoonaa tonnia viljaa, jonka puuttuminen maailmanmarkkinoilta paitsi estää Ukrainaa saamasta tuloja, myös nostaa hintoja ja uhkaa pahimmillaan aiheuttaa nälkää niillä alueilla joille vilja on ollut tarkoitus myydä –esimerkiksi Pohjois-Afrikassa.

Ensimmäisen kerran Ukraina on pyytänyt Turkkia pysäyttämään sinne matkalla olleita venäläisten viljalaivoja jo 13. kesäkuuta. Uutistoimisto Reutersin tavoittama Ukrainan varamaatalousministeri Taras Vysotskyi arvoi, että heinäkuun alkuun mennessä Venäjä olisi varastanut Ukrainasta helmikuun lopussa tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen yhteensä noin 400 000 tonnia viljaa. Niistä suurin osa on Vysotskyin mukaan kuljetettu Turkkiin.

Ukrainan suurlähettiläs Turkissa kertoi Reutersille tiistaina, että Ukrainan hallinto on toimittanut Turkille omat todisteensa yhteensä kolmentoista laivan osuudesta viljavarkauksien kuljettamiseen.

Näistä ainakin kolmen taustalta Reuters löysi omistajayhtiön, jolle Yhdysvallat on määrännyt pakotteita huhtikuussa.

Kun uutiset Ukrainan pyynnöstä pysäyttää vilja-alus alkoivat viime viikolla levitä, moni havaitsi että Žibek Žolyn omistaa Kazakstanin rautateiden tytäryhtiö. Kazakstanin rautatiet (KTZ) kiirehtivät heti perjantaina tiedottamaan omistussuhteista.

KTZ:n mukaan Žibek Žoly on vuokrattuna Pietariin rekisteröidylle Green Line LLC -yhtiölle. Yhtiö on KTZ:n mukaan tehnyt pitkäkestoisen sopimuksen virolaisen viljanvälitysyhtiö Mangelbertin kanssa viljan viennistä Ukrainasta Turkkiin.

KTZ:n ja Green Line LLC:n välinen sopimus Žibek Žolyn vuokraamisesta on solmittu lokakuussa 2021 ja se jatkuu marraskuun loppuun saakka.

KTZ:n tiedotteen mukaan sekä Green Line LLC että Mangelbert OÜ ovat vakuuttaneet ettei niihin kohdistu Yhdysvaltain, Kanadan tai EU:n pakotteita. Mikäli yhtiöihin kohdistuisi pakotteita, olisi KTZ:lla oikeus purkaa aluksen vuokrausta koskeva sopimus joka on voimassa marraskuuhun saakka.

Tiistaina Kazakstanin teollisuusministeri Kairbek Uskenbaev kommentoi paikallisen Liter-sivuston mukaan, että mikäli alus osallistuu vuokrasuhteessa toimintaan, joka on ristiriidassa Kazakstanin lakien tai kansainvälisten lakien kanssa, vuokrasuhde puretaan. Tiistaina ministeri sanoi, ettei Kazakstan ollut vielä saanut Turkista lisää tietoa tapauksesta.

Green Line LLC:n päätoimipaikka on venäläisten yritysrekisterien mukaan Pietarissa Fontanka-joen rannalla. Yritys on perustettu vuonna 2009, mutta yrityksen henkilöstöstä löytyy melko kitsaasti tietoja. Myöskään yrityksen omistajista ei tiistaina alkuillasta ollut tietoa.

Virolainen Mangelbert OÜ on perustettu vuonna 1999. Sen pääkonttori sijaitsee Viron yritysrekisterin ja yhtiön kotisivujen mukaan Tallinnassa aivan matkustajasataman kupeessa. Mangelbertin toimialana on viljan, raakatupakan ja kasviöljyjen välitys.

Sekä pietarilainen Green Line LLC että Mangelbert OÜ työllistävät molemmat kansainvälisten yritysrekisterien perusteella noin 10–15 ihmistä.

Mangelbert OÜ kertoo kotisivuillaan, että sen toiminta ulottuu Mustanmeren satamista Venäjällä, Ukrainassa, Bulgariassa ja Romaniassa Turkkiin, Kyprokselle, Israeliin, Italiaan ja useaan muuhun maahan. Baltian satamista Virossa, Latviassa ja Liettuassa yrityksen toiminta levittäytyy Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan, Alankomaihin, Saksaan ja Norjaan.

Myös Venäjällä on kansainvälisten yritysrekisterien mukaan toiminut Mangelbert -niminen yritys, jonka toimipaikkana on ollut Pietari. Yritys oli toiminnassa vuodesta 2007 vuoteen 2013. Vuonna 2013 lopetti toimintansa myös Virossa aiemmin toiminut Mangelbert Agro -niminen yritys, jolla oli ainakin yksi sama hallituksen jäsen kuin nykyisellä Mangelbert OÜ:lla.

Kun Kazakstanin rautatiet (KTZ) perjantaina tiedotti että Žibek Žoly -alus on vuokrattuna, se kertoi saaneensa lastista tietoa Mangelbert OÜ:n edustajalta. Mangelbert OÜ oli kertonut KTZ:lle 28. kesäkuuta, että viljalasti viedään Ukrainan toiveesta ja suostumuksella.

HS otti yhteyttä Mangelbertiin tiistaina aamupäivällä kysyäkseen, voiko yhtiö todistaa väitteen Ukrainan pyynnöstä esimerkiksi esittämällä sen tueksi asiakirjoja. Yritys ei ole vastannut HS:n yhteydenottoon.