Ampumisesta epäilty mies on julkaissut videoita, joilla näkyvän kuvion väitetään muistuttavan kansallismielisen Suomen Sisu -järjestön logoa.

Yhdysvalloissa Illinoisin osavaltiossa sijaitsevassa Highland Parkissa itsenäisyyspäivän juhlinnat päättyivät maanantaina dramaattisesti, kun rakennuksen katolla seissyt mies alkoi ampua sattumanvaraisesti paraatiyleisöön.

Joukkoammuskelussa kuoli ainakin kuusi ihmistä ja loukkaantui yli 30.

Epäilty ehti olla ampumisen jälkeen useita tunteja vapaalla jalalla, mutta poliisi sai tämän kiinni alkuillasta paikallista aikaa lyhyen takaa-ajon jälkeen. Epäilty on 21-vuotias mies.

Lue lisää: Ainakin kuusi ihmistä on kuollut ammuskelussa itsenäisyys­päivän paraatissa Illinoisissa – Poliisi on ottanut kiinni epäillyn

Pian miehen kiinnioton jälkeen yhdysvaltalaismediat alkoivat julkaista juttuja, jossa käytiin läpi epäillyn tekijän taustoja ja sosiaalisen median tilejä.

Jutuissa nostettiin esille, kuinka rap-artistiksi itseään kutsunut mies on julkaissut musiikkivideoita, joiden sisältö viittaa aseväkivaltaan.

Yksi videoista on animaatio, jossa epäiltyä ulkonäöllisesti muistuttava mieshenkilö hyökkää ihmisten kimppuun kiväärin kanssa, CNN kertoo. Epäillyn uskotaan ampuneen väkijoukkoon kiväärillä. CNN:n mukaan videot on julkaistu viime vuonna.

Suomalaisittain erityiseksi huomionaiheeksi uutisoinnissa on noussut tieto logosta, joka esiintyy toistuvasti miehen julkaisemissa videoissa.

Esimerkiksi yhdysvaltalaiset uutissivustot The Daily Beast ja Newsweek sekä brittiläinen tabloidlehti Daily Mirror ovat nostaneet esille, että miehen videoilla näkyy toistuvasti kuvio, joka väitetään jutuissa muistuttavan kansallismielisen Suomen Sisu -järjestön logoa.

Jutuissa huomautetaan heti perään, ettei epäillyllä näytä olevan yhteyttä järjestöön eikä tekijä ole muuten maininnut sitä teksteissään.

Samasta aiheesta on twiitannut myös muun muassa elokuvantekijä Tariq Nasheed, jolla on 300 000 seuraajaa.

Miehen yhdellä videolla näkyy piirroshahmo, jonka rinnassa on Suomen Sisun logoa muistuttavaksi kuvailtu kuvio. Kuvakaappaus on Reutersin ottama.

HS on nähnyt pätkiä videoista, joissa toistuu osittain Suomen Sisun logoa muistuttava kuvio. Yhdessä videossa logo on miehen kypärässä, toisessa se on käsitelty miehen päälle. Animaatiovideossa logo on kivääriä pitävän hahmon rinnassa.

Miehen videoillaan käyttämä kuvio ei kuitenkaan ole täysin sama kuin Suomen Sisun logo.

Suomen Sisu kertoo nettisivuillaan, että järjestön tunnus on ”kahdeksankulmioon sovitettu hannunvaakuna”. Järjestön tunnuksessa on tasatut sivut, kun taas videoilla näkyvässä kuviossa kaikki kulmat ovat teräviä, eikä niissä ole ollenkaan tasaisia sivuja. Kuvioiden samankaltaisuus voi todennäköisesti olla pelkkää sattumaa.

Sosiaalisessa mediassa on myös nostettu esiin, että kuvio voisi viitata niin kutsuttuun ”4444-symboliin”, joka koostuu neljästä toisiinsa yhdistetystä numerosta neljä. Verkossa on esimerkiksi myynnissä kuviolla varustettuja t-paitoja.

Suomen Sisu -järjestön logo näkyy etualalla olevan henkilön takissa. Kuva otettu Tampereella vuonna 2016.

Useissa ulkomaisten medioiden jutuissa kirjoitetaan silti Suomen Sisusta kuvion samankaltaisuuden vuoksi. Jutuissa Suomen Sisua luonnehditaan ”äärioikeistolaiseksi suomalaiseksi järjestöksi”.

”Järjestöä on kutsuttu suomalaisessa lehdistössä ’natsihenkiseksi’, minkä luonnehdinnan maahanmuuttovastainen järjestö on kiistänyt ja haastanut oikeudessa”, Mirror kirjoittaa.

Mirror viitannee vuonna 2008 Länsiväylä-lehdessä julkaistuun artikkeliin, jossa järjestöä kutsuttiin ”natsihenkiseksi”. Asiasta tehtiin kantelu Julkisen sanan neuvostoon ja sisäasiainministeriöön.

Suomen sisu määrittelee itsensä järjestöksi, joka ”pyrkii suojelemaan suomalaista kulttuuria, perinteitä ja Suomen luontoa sekä edistämään Suomen kansan hyvinvointia ja suomen kielen asemaa”.

HS:n jutuissa sitä on luonnehdittu viime aikoina kansallismielisen lisäksi muun muassa radikaalioikeistolaiseksi, kiihkokansalliseksi ja äärioikeistolaiseksi.

Järjestö on saanut paljon mediahuomiota, koska sen jäsenistöön kuuluu perussuomalaisia kansanedustajia, kuten järjestön entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Olli Immonen ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas. Myös perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho on entinen Suomen Sisun jäsen.