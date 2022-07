Ukrainasta on tulossa kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n näytön paikka. Haagin kokouksen perusteella poliittista tukea sille löytyy.

Haag

Saadaanko Ukrainassa tapahtuneiden sotarikosten venäläisiä tekijöitä ikinä vastuuseen?

Ainakin pitää varautua siihen, että tuomiot voivat tulla vasta vuosien tai vuosikymmentenkin jälkeen. Todisteiden keruu on kuitenkin jo käynnissä, eikä työ jää pelkästään Ukrainan harteille.

Tämä on yksi keskeisiä viestejä, kun Hollanti ja kansainvälinen rikostuomioistuin ICC isännöivät torstaina Haagissa kansainvälistä kokousta Ukrainassa tapahtuneista sotarikoksista.

ICC:n pääsyyttäjä Karim Khan ilmoitti maaliskuussa pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan, että ICC käynnistää tutkinnan hyökkäyksestä. Khanin mukaan jo tuolloin oli tarpeeksi perusteita uskoa, että Ukrainassa on tapahtunut sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan jo vuodesta 2014 alkaen.

Tutkintaa on tukenut kaikkiaan 43 maata.

Nyt tutkintoja on käynnissä yli 20 000 tapauksesta. Tutkintaan osallistuu asiantuntijoita useista maista, myös Suomesta.

ICC:n yli 40-jäseninen tutkintaryhmä vieraili toukokuussa esimerkiksi Butšassa, josta löytyi satoja tapettuja siviilejä venäläisten vetäytymisen jälkeen.

Kokouksen alkusanoissa paistoi huoli siitä, että todisteiden keruussa ei tehtäisi virheitä eikä päällekkäistä työtä eikä turhaan traumatisoitaisi uhreja esimerkiksi niin, että he joutuvat toistamaan kertomuksensa todistamistaan hirmuteoista yhä uudelleen ja uudelleen.

EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders sanoi sotarikosten tutkintaa ”giganttiseksi tehtäväksi” eikä vähiten siksi, että todisteet on kerättävä ja niitä on säilytettävä sotaoloissa.

Toisaalta uusi piirre on se, että älypuhelinten ansiosta aineistoa on paljon. Kynnys ilmoittaa epäiltyjä sotarikoksia on matala, sillä Ukrainassa on avattu nettisivuja sitä varten.

”On hirveän tärkeää uhrien kannalta, että selvitetään, mitä on tapahtunut ja kuka on tehnyt”, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), joka osallistui kokouksen illalliselle keskiviikkona.

Haavisto sanoo odottavansa myös sitä, pystyykö ICC kertomaan jo jotakin käskyvaltasuhteista:

”Kuinka paljon kentällä on tapahtunut sotarikoksia ikään kuin esimiesten kontrollin ulkopuolella ja kuinka paljon nämä ovat suunniteltuja, eli kuinka paljon keskijohto ja ylin johto ovat näistä vastuussa.”

Ukraina on edennyt oikeudenkäynneissä myös itse ja tuominnut jo kaksi kiinnisaamaansa venäläissotilasta sotarikoksista ukrainalaisessa tuomioistuimessa.

Kokoukseen videoyhteydellä osallistunut Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba vaati koolle erityistuomioistuinta, joka tuomitsisi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, ei siis vain siitä seuranneita rikoksia.

ICC:n toimivalta rajoittuu vakavimpiin kansainvälisiin rikoksiin, kuten joukkotuhontaan, josta käytetään myös nimitystä kansanmurha. Sen lisäksi ICC tutkii sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja hyökkäysrikoksia.

Sotarikokset on määritelty Rooman perussäännössä, jonka nojalla myös ICC perustettiin 2002. Sotarikos on muun muassa tahallinen hyökkäyksen aloittaminen tietoisena siitä, että siitä aiheutuu vammoja myös siviileille ja kohtuuttomia ihmishenkien menetyksiä.

Siviileihin kohdistuvat rikokset ovat määritelmän mukaan rikoksia ihmisyyttä vastaan. Murhien lisäksi niihin lasketaan esimerkiksi raiskaukset ja väestön pakkosiirrot, joita todistajien mukaan Ukrainassa on tapahtunut.

Juuri 20-vuotispäiviään viettäneelle rikostuomioistuin ICC:lle Ukrainan sotarikosten tutkinta saattaa olla merkittävä käännekohta.

ICC on kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana tutkinut useita sotarikoksia, mutta tuomioita se on pystynyt antamaan vain viidestä tapauksesta. Kaikki tuomitut tulevat Afrikan maista, mikä on nostanut syytöksiä tuomioistuimen asenteellisuudesta.

Ukraina-tutkinnassa ICC on ollut aloitteellinen ja saanut kansainvälisen yhteisön poliittisen tuen. Vuosi sitten nimitetty syyttäjä Karim Khan näyttää nostaneen ICC:n arvostusta.

Tukea tulee nyt myös Yhdysvalloilta, joka on allekirjoittanut Rooman perussäännön mutta ei ole ratifioinut sitä. Yhdysvaltain välit tuomioistuimeen ovat olleet kireät sen jälkeen, kun ICC tutki Afganistanissa epäiltyjä sotarikoksia.

Rooman perussäännön on ratifioinut 123 maata. Yhdysvaltain lisäksi joukosta puuttuvat muun muassa Venäjä, Kiina ja Israel.

Myös YK:n turvallisuusneuvosto voi pyytää ICC:tä tutkimaan epäiltyjä sotarikoksia. Monet tutkinnat ovat kaatuneet siihen, että joku turvallisuusneuvoston jäsenistä on käyttänyt veto-oikeuttaan.