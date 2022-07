Pääministeri vastaili opposition ja konservatiivikansanedustajien kysymyksiin keskiviikkona.

Britannian pääministeri Boris Johnson ei aio erota tehtävästään huolimatta tiistaina alkaneesta hallituskriisistä. Johnson vastasi oppositiossa olevan työväenpuolueen puheenjohtaja Keir Starmerin kysymykseen pääministerin kyselytunnilla.

Hieman ennen kyselytunnin alkua kello 14 Suomen aikaa yhteensä 28 eritasoista konservatiivipoliitikkoa oli ilmoittanut eroavansa.

Johnson toisteli Starmerin kysymysten edessä, miten hänen hallituksensa on keventämässä ihmisten verotusta. Konservatiiviedustaja Tim Louhgton kysyi puolestaan suoraan pääministeriltä, missä tilanteessa hän voisi erota.

”Jos emme hallituksena pystyisi toimimaan mandaattimme suomalla tavalla tai, jos Ukrainan kansalle antamaa tukeamme estettäisiin”, Johnson vastasi.

Tämä viimeisin Johnsonin kohtaama kriisi nivoutuu merkittävässä puoluevirassa olleeseen Chris Pincheriin. Häntä on syytetty julkisesti seksuaalisesta häirinnästä. Kohu on saanut lisäpontta kesäkuun ja heinäkuun ajan, kun Johnsonin edustajat ovat väittäneet pääministerin olleen ensin tiedoton syytöksistä, mutta kääntäneen kelkkansa myöhemmin.

Tämä virallisen linjan jatkuva muuttaminen koskien Pincheriä oli mitä todennäköisimmin valtiovarainministerin Rishi Sunakin ja terveysministerin Sajid Javidin erojen taustalla. Molemmat kertoivat erojensa syyksi epäluottamuksen Johnsonia kohtaan.

Starmer puolestaan kertoi kyselytunnilla yhden Pincherin uhrin tarinan seksuaalisesta ahdistelusta.

”Tämä on muistutus kaikille, jotka tukevat pääministeriä, miten vakavaa [Pincherin tekemä] häirintä on ollut. Hän [Johnson] on ollut tietoinen tästä ja ylensi hänet silti”, Starmer sanoi.

Johnson vastasi, että heti kun hän sai tietää syytöksistä Pincher menetti statuksensa konservatiivien kansanedustajana.

”Hänen [Pincherin] tapauksesta on aloitettu riippumaton tutkinta. Haluan myös sanoa, että kammoksun kiusaamista ja vallan väärinkäyttöä.”

Pincherin epäasiallisesta käytöksestä ja seksuaalisesta ahdistelusta on BBC:n mukaan kerrottu jo vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana. Hän toimi tuolloin Britannian ulkoministeriössä korkeassa virkatehtävässä.

Kyselytunnin merkittävyydestä kertoi jo sekin, että ennen sen alkua sali oli hyvin täynnä. Alahuoneen salin penkit täyttyivät ääriään myöten, eikä nahkapenkkien ikonista väriä näkynyt juuri lainkaan.