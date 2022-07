Ruotsille ja Suomelle annetut turvatakuut eivät tutkija Timo Miettisen mukaan ole sidoksissa yhteen henkilöön. Johnsonilla on kuitenkin ollut suuri rooli niiden järjestämisessä.

Suomen ja Ruotsin Britannialta saamat turvatakuut ovat turvassa huolimatta pääministeri Boris Johnsonin ahdingosta, kertoo Helsingin yliopiston dosentti, akatemiatutkija Timo Miettinen.

"Turvatakuut on annettu kirjallisena. Kyse on hallituksen sitoumuksesta, ei Johnsonin henkilökohtaisesta lupauksesta. Hallitus edustaa Britannian linjaa ulkopolitiikassa."

Britannian hallituksen valtiovarainministeri Rishi Sunak ja terveysministeri Sajid Javid erosivat tehtävistään tiistaina. Syyksi he kertoivat epäluottamuksen Johnsonia kohtaan. Keskiviikkona Johnsonin tukijoukoista lähti myös useita muita korkea-arvoisia konservatiiveja.

Lue lisää: Boris Johnsonin riveistä lipesi lisää avainhenkilöitä – ”Uskoisin, että hän lähtee Downing Streetiltä vain kannettuna”

Johnsonilla on kuitenkin ollut Miettisen mukaan tärkeä rooli turvatakuiden myöntämisessä Pohjolan maille. Hän on toiminut prosessissa eräänlaisena takuumiehenä.

Takuiden kirjallinen luonne tarkoittaa Miettisen mukaan myös sitä, että ne eivät ole sidottuja istuvaan hallitukseen. Jos Johnson eroaisi ja hänen tilalleen valittaisiin uusi pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja, eivät takuut raukeaisi.

"Raukeaminen vaatisi pikemminkin aktiivisen askeleen seuraavalta hallitukselta tai pääministeriltä, jos turvatakuita haluttaisiin purkaa.”

”Koska näillä järjestelyillä näyttää selkeästi olevan myös Britannian työväenpuolueen tuki takanaan, on vaikea nähdä, että päädyttäisiin tilanteeseen, jossa tätä järjestelyä lähdettäisiin aktiivisesti purkamaan. Ainakaan lyhyellä tähtäimellä.”

Työväenpuolue on Britannian suurin oppositiopuolue.

Britannian entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak teollisuuden edustajien tilaisuudessa toukokuussa. Hän ilmoitti tiistaina eroavansa hallituksesta.

Suomea ja Ruotsia tukevalle poliittiselle tahtotilalle ja halulle ei ole Miettisen mukaan myöskään suurta vastavoimaa Britanniassa. Johnsonin lisäksi esimerkiksi Britannian puolustusministeri Ben Wallace on ollut aktiivisessa roolissa turvatakuiden myöntämisessä.

Yksi syy sille, miksi Britannia toukokuussa ilmaisi kirjallisesti turvatakuunsa Suomen ja Ruotsin Nato-prosessin niin sanottuna harmaana aikana, on kuitenkin sidoksissa Johnsoniin.

”Koko kysymys kahdenvälisistä turvatakuista liittyy tietenkin olennaisesti brexitiin ja tätä kautta myös Johnsoniin. EU:n solidaarisuuslauseke kun velvoittaa EU-maita auttamaan toisiaan konflikteissa. Erityisten turvatakuiden tarve nousee siis osittain tästä Britannian erityisasemasta”, Miettinen sanoo.

Britannian entinen terveysministeri Sajid Javid ilmoitti myös eroavansa tiistaina hallituksesta. Kuvassa hän poistuu kotoaan Lontoossa keskiviikkona.

Johnsonilla on edessään poliittisen uransa ehkä vaarallisimmat hetket, ja hänen eroaan puoltavat muutamatkin seikat.

”Puoltavina tekijöinä on, että luottoministereitä on lähtenyt hyvin paljon. Varsinkin, kun luotettavina pidetyt Sunak ja Javid erosivat tiistaina. Heidän lähtönsä on ollut iso kolaus Johnsonille”, Miettinen kertoo.

”Toinen seikka, joka puoltaa hänen eroaan on, että mielipidetiedusteluissa jopa konservatiivien enemmistö haluaisi nähdä hänen eroavan tehtävästään. Tämä on Johnsonin kaudella uusi tilanne mielipidetiedusteluissa.”

Miettinen ei kuitenkaan halua sanoa Johnsonin lähdölle todennäköisyyksiä.

Vaikka pääministerin vaihtaminen ei Britanniassa automaattisesti johda uusiin vaaleihin, maan poliittiseen kulttuuriin kuuluu kuitenkin Miettisen mukaan niiden järjestäminen.

”Yleensä nähdään, että istuvan pääministerin pitää voittaa itselleen parlamentaarinen enemmistö tai sen tuki.”

Jos Johnson päättäisi nyt luopua pääministeriydestään, tapahtuisi se hänen omaehtoisen eronsa kautta. Muut keinot päästä eroon epäsuositusta johtajasta ovat Miettisen mukaan puoluekokous sekä konservatiivipuolueen 1922-komitea, joka hallinnoi epäluottamusäänestystä.

1922-komitean nykyiset säännöt kuitenkin kieltävät epäluottamusäänestyksen järjestämisen ennen kuin edellisestä on kulunut vähintään vuosi. Johnson selvisi äänestyksestä kesäkuun alussa, joten tämän osalta hän on turvassa.

Konservatiivipuolueessa olevat Johnsonia vastustavat kansanedustajat voivat kuitenkin muuttaa komitean jäseniä, jos he saavat komitean jäsenäänestyksessä riittävästi paikkoja omalle siivelleen.

Salamyhkäisen komitean äänestyspäivää ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta esimerkiksi brittilehti The Guardian arvioi äänestyksen tapahtuvan lähiviikkojen aikana.