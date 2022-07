Kansanedustajan seksuaalinen häirintä ajoi Boris Johnsonin pääministeri­uran lopulliseen kriisiin – tästä on kyse Pincher-kohusssa

Johnsonin entiset liittolaiset ja hänen vastustajansa ovat löytäneet riittävästi poliittisia ammuksia kansanedustaja Chris Pincherin tekemästä häirinnästä.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin eroon johtanut kriisi ja hallituksen joukkopako tapahtui lopulta Ernest Hemingwayta lainaten kahdella tavalla: vaiheittain ja sitten yhtäkkiä.

Pääministerille ilmeisesti kohtalokkaaksi osoittautunut kohu liittyy entiseen konservatiivi­puolueen kansanedustajaan Chris Pincheriin, joka on myöntänyt ahdistelleensa kahta miestä humalassa. Keskiöön on noussut ennen kaikkea kysymys siitä, mitä Johnson tiesi häirinnästä ja milloin. Pincher erosi kesäkuun lopussa tehtävästä, johon Johnson oli hänet nimittänyt.

Keskustelua ja kritiikkiä heräsi siitä, tiesikö pääministeri syytöksistä, kun hän nimitti Pincherin virkaan helmikuussa. Johnsonin edustajat ilmoittivat ensin, ettei pääministeri tiennyt asiasta. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että Johnson oli kuullut häirintäsyytöksistä ensimmäisen kerran jo melkein kolme vuotta sitten.

Myöhemmin Johnson kertoi vielä, että hän unohti saaneensa tiedon syytöksistä.

Lue lisää: Boris Johnson eroaa, saattaa pysyä pääministerinä syksyyn asti – Suora lähetys Downing Streetiltä käynnissä

Johnson on sittemmin sanonut muun muassa keskiviikkona olleensa katuvaisin mielin Pincherin nimityksestä. Hän kuitenkin kiisti, että olisi käskenyt edustajiaan valehtelemaan asiasta.

Ilmaisu katumuksesta tuli kuitenkin liian myöhään. Tiistaina kaksi Johnsonin luottoministeriä ilmoitti eroavansa tehtävistään. Valtiovarainministeri Rishi Sunak ja terveysministeri Sajid Javid ilmoittivat menettäneensä luottamuksen pääministeriin.

Joukkopako hallituksen riveistä jatkui keskiviikkona ja torstaina. Muun muassa Pohjois-Irlannin asioita hoitava ministeri Brandon Lewis ja Walesin asioita hoitava ministeri Simon Hart ilmoittivat erostaan.

Dramaattisempi käänne oli kuitenkin, kun Johnson erotti keskiviikkona vaikutusvaltaisen kehitys-, asumis- ja yhteisöministerinsä Michael Goven. Goven vastuisiin kuului yhden Johnsonin tärkeimmän vaalilupauksen eli Level up -politiikan johtaminen.

Javid sanoi puolestaan keskiviikkoisella pääministerin kyselytunnilla, että hän tajusi ongelmien alkavan huipulta viitaten Johnsoniin ja hänen hallintoonsa sekä sen kulttuuriin.

Sunak ja Javid olivat pysyneet pitkään Johnsonin rinnalla ja puolustaneet häntä kriisissä jos toisessa. Britannialaiseen poliittiseen kulttuuriin kuuluu, että ministerit vuorottelevat mediakierroksilla vastailemassa toimittajien kysymyksiin. Näillä kierroksilla ovat myös Sunak ja Javid joutuneet puolustelemaan pääministeriä ja hänen tekemisiään.

Pincherin tapaus vaikuttaa kuitenkin olevan se kuuluisa viimeinen korsi, joka kamelin selän katkoo.

Johnson on päässyt urallaan jo niin monesta pälkähästä, että Pincher-kriisin suuruus hämmästyttää monia, vaikka seksuaalinen häirintä ja sen peittely ovatkin vakavia asioita.

Koronasulkujen aikana Downing Streetissä pidetyt laittomat juhlat ja niiden takia Johnsonille annetut sakot. Virka-asuntoon verorahoilla tehty erittäin kallis remontti, johon kuului 983 euroa rullalta maksava tapetti. Lobbarien asioita palkkioita vastaan ajaneen ministerikollegan Owen Patersonin puolustaminen ja yritykset räjäyttää korruptiovastainen järjestelmä suojelun varmistamiseksi. Laittomuudet koronaviruksen suoja-asusteiden hankinnassa. Brexit-sopimusten yksipuolinen rikkominen. Täytevaaleissa kärsityt tappiot.

Yllä on vain pieni otanta kriiseistä ja skandaaleista, joista Johnson on selviytynyt pääministerinä. Pincherin kohu osui kuitenkin hetkeen, jossa Johnsonia vastustavat tahot ja entiset liittolaiset olivat saaneet kenties tarpeekseen kriisistä toiseen ryveskelevästä johtajasta.

Voimakkuutta kohulle toi myös se, että ministerit ja muut virkahenkilöt joutuivat jälleen kerran kansan edessä asemaan, jossa heidän katsotaan valehdelleen puolustaessaan Johnsonia. Tähän vetosi myös keskiviikon kyselytunnilla Javid, kun hän kertoi antaneensa uudestaan ja uudestaan mahdollisuuden Johnsonille ja hänen käytökselleen.

Parlamentaarikkojen tekemä seksuaalinen häirintä ja sen salliva kulttuuri Whitehallissa on myös ollut entistä enemmän linssin alla.

Yhteensä viittä konservatiiviedustajaa vastaan on esitetty ITV-televisiokanavan mukaan syytteitä seksuaalisesta häirinnästä vuodesta 2019 lähtien. Lisäksi kaksi edustajaa on tuomittu aikajakson aikana.

Pincherin kohu ja epäselvyydet siitä, onko Johnson ollut osallisena sallimassa seksuaalisen ahdistelijan käytöksen, osuivat siis hetkeen, jolloin siinä mukana olleet teemat olivat monen kansanedustajankin mielissä.

”Kaikkien parlamenttien äidistä” on tullut muun muassa ammattiliittojen mukaan turvaton paikka hallitsemattoman seksuaalisen häirinnän takia.

Täytyy kuitenkin muistaa, että Johnsoniin henkilöityneen kriisin taustalla on mitä todennäköisimmin myös eri ihmisten halu säilyttää poliittinen uransa. Lisäksi vaatimalla Johnsonin eroa on voitu pedata omia puheenjohtajuusunelmia, joita monen edustajan ja ministerin takaraivossa on liikkunut.

Samalla on pidettävä mielessä, ettei Pincherin toiminta ole ollut suuri salaisuus.

Pincherin epäasiallisesta käytöksestä ja seksuaalisesta ahdistelusta on BBC:n mukaan kerrottu jo vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana. Hän toimi tuolloin Britannian ulkoministeriössä korkeassa virkatehtävässä.

Samaten Johnsonin käytös, hänen valheellinen toimintansa entisessä ammatissaan toimittajana ja hänen halunsa pitää oma poliittinen uransa hengissä melkein hinnalla millä hyvänsä eivät ole voineet tulla yllätyksenä konservatiiveille.

Puolue on antanut kuitenkin Johnsonille pitkän liean, sillä hänen on katsottu tuovan vaalivoittoja.

Näin kävikin, sillä Johnsonin johdolla konservatiivit saivat 80 paikan enemmistön ja 43,9 prosenttia äänistä. Kyseinen äänivyöry oli suurin sitten vuoden 1979, jolloin konservatiivipuolueen ikoni Margaret Thatcher toi puolueelle yhteensä 339 paikkaa yhtä suurella ääniosuudella.

Konservatiivit pitävät voittajista, ja Johnsonissa he kuvittelivat löytäneensä sellaisen. Asiaa auttoi helppo vertaus Thatcheriin äänestysprosentin kautta.

Jos vertauksia Johnsonin ja Thatcherin välillä halutaan etsiä, voidaan katse nyt kääntää myös heidän poliittisten elämiensä loppuihin. ”Rautaleidi” Thatcher nimittäin erosi pääministerin ja puolueen puheenjohtajan pestistä vuonna 1990 sen jälkeen, kun hän menetti kollegojensa ja äänestäjien luottamuksen sekä kohdattuaan haastajan johtajana.

Nyt Johnson on eroamassa menetettyään hallituksensa luottamuksen.