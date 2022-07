Ruotsin liberaalipuolueen puheenjohtaja Johan Pehrson tapasi Visbyssä suomalaisen sisarpuolueensa puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin. Kaksikko puhuu HS:n yhteishaastattelussa toimista jengirikollisuuden kitkemiseksi.

Visby

Nauru raikaa, kun Ruotsin liberaalipuolueen puheenjohtaja Johan Pehrson keskustelee kollegansa kanssa hotellin vehreässä puutarhassa Gotlannin Visbyssä.

Kollega on Suomen oikeusministeri ja Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Rkp ja liberaalipuolue ovat sisarpuolueita, ja täällä Almedalenin politiikkaviikoilla puolueiden puheenjohtajat tapaavat ensimmäistä kertaa ajan kanssa.

Anna-Maja Henriksson ja Johan Pehrson keskustelivat hotellin puutarhassa Gotlannin Visbyssä.

Henriksson kiittää Pehrsonia, että tämä mainitsi Suomen ja Henrikssonin puheessaan tiistaina. Puheessaan Pehrson kiitti Suomea ja Henrikssonia yhteistyöstä maiden Nato-jäsenyysprosessissa.

”Tietysti nostin sinut esiin, koska olet täällä”, Pehrson sanoo ja hörppää kahvikupista.

Sitten valokuvaaja huomaa jotain hälyttävää. Henrikssonin ja Pehrsonin kahvikupeissa on iso tumma Z-kirjain. Se tuo mieleen Venäjän sotapropagandan, vaikka todellisuudessa se liittyy Zoégas-nimiseen kahvimerkkiin. Puoluejohtajien ei ehkä kannattaisi esiintyä lehtikuvissa Z-mukien kanssa.

”Voi kauheaa”, huudahtaa Henriksson, ja molemmat pyöräyttävät kuppinsa uuteen asentoon.

Pehrson vitsailee, että ehkä hotellin kahvilan omistaa itse Vladimir Putin.

”Sitten meitä ei olisi kyllä kutsuttu tänne”, Henriksson naurahtaa.

Puoluejohtajat näyttävät viihtyvän toistensa seurassa, ja molemmat korostavatkin henkilökohtaisten suhteiden tärkeyttä Suomen ja Ruotsin poliitikkojen välillä.

”Rkp tapaa aina olla täällä Almedalenissa, ja minä itse olen ollut täällä neljä kertaa. Minusta on mahtavaa seurata Ruotsin politiikkaa, koska meillä on niin paljon yhteistä. Ja tässä tilanteessa on erityisen tärkeää varmistaa, että säilytämme suhteemme ja rakennamme mahdollisuutta tehdä enemmän yhdessä”, Henriksson sanoo.

Naton kannalla molemmat puolueet ovat olleet pitkään, ja Naton lisäksi puoluejohtajat näkevät tärkeänä rakentaa yhteistyötä muun muassa jengirikollisuuden kitkemiseksi.

”Voimme jakaa kokemuksia ja oppeja siitä, miten avoin yhteiskunta kohtaa kovan rikollisuuden. Siinä meillä on isoja ongelmia, ja olemme puhuneet siitä, miten säilyttää tasapaino vapauden ja järjestyksen välillä”, Pehrson sanoo.

Henrikssonin mukaan Suomen on tärkeää oppia Ruotsin ja Tanskan kokemuksista, jotta Suomi ei joutuisi Ruotsin tielle.

Liberaalipuolueen Johan Pehrsonin mukaan Ruotsin jengirikollisuus on siinä pisteessä, että ilmiön leviäminen Ruotsin rajojen ulkopuolelle on suuri riski.

”Ennaltaehkäisevä työ ja hyvä integraatio”, Henriksson aloittaa.

”On tärkeää, että he, jotka muuttavat Suomeen, lapset ja nuoret, kokevat, että he ovat osa tätä yhteiskuntaa, eivätkä joudu ulkopuolelle. Integraation on oltava parempaa. Pitää iskeä ongelmiin siellä, missä niitä on ja uskaltaa tehdä se”, Henriksson sanoo.

Johan Pehrsonin mukaan koulutus on ratkaisevaa jengirikollisuuden ehkäisemisessä.

”Hyvin harvat nuoret, jotka selviytyvät läpi koulusta, päätyvät jengirikollisiksi, klaanijohtajaksi, islamisteiksi tai vaarallisiksi nationalisteiksi. Tärkeää on myös, että jatkamme operatiivista poliisiyhteistyötä, jossa olemme jo pitkällä.”

Pehrsonin mukaan Ruotsin jengirikollisuus on siinä pisteessä, että ilmiön leviäminen Ruotsin rajojen ulkopuolelle on suuri riski.

”Jengeissä olevat ihmiset ovat rahan perässä. He eivät välitä mistään muusta. On kyse siitä, voivatko jengit löytää vastaanottavaisia ihmisiä muualta ja siten aika nopeasti siirtää väkivaltapääomaansa rajan yli Suomeen.”

Pehrsonin mukaan laajentumalla jengit kasvaisivat vahvemmiksi ja uhkaisivat sekä Suomea että Ruotsia.

”Jos jengit kasvavat ja pystyvät rakentamaan toimintaa ja isompia yksiköitä Suomeen, siitä tulee yhä suurempi ongelma teille ja meille”, Pehrson sanoo.

Tärkeää on liberaalijohtajan mukaan tehdä yhteistyötä valtioiden välillä eikä tyytyä vain esimerkiksi eurooppalaisen poliisijärjestö Europolin toimintaan.

Anna-Maja Henriksson ja Johan Pehrson keskustelivat jengirikollisuuden torjumisesta.

Ruotsin jengirikollisuus on yksi syyskuun vaalien suurista teemoista, joka on kaikkien puolueiden agendalla. Liberaalit tähtäävät vaaleissa yhteistyöhön maltillisen kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja ruotsidemokraattien kanssa.

”Liberaalien kanta on, että hallitus on vaihdettava”, Pehrson sanoo.

Pehrson valittiin puolueensa johtoon huhtikuussa, ja hän on saanut liberaalipuolueen suosion nousuun. Edellisen puoluejohtajan Nyamko Sabunin aikana liberaalipuolue vajosi neljän prosentin äänikynnyksen alle, mutta Pehrsonin johdolla puolueen kannatus on gallupeissa noussut viiteen prosenttiin.

Anna-Maja Henriksson kertoo Pehrsonille Suomen poliittisesta perinteestä, jonka tavoitteena on aina muodostaa enemmistöhallitus.

”Meillä ei ole vähemmistöhallitusten perinteitä samalla tavalla kuin teillä on. Ruotsin vaaleissa on oikeastaan sellainen tilanne, jossa valitsette, tuleeko Ruotsille vähemmistöhallitus, jota johtaa maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson vai tuleeko Ruotsille vähemmistöhallitus, jota johtaa sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.”

”Se on juuri niin”, sanoo Johan Pehrson.

Ruotsissa iso keskustelunaihe on ollut porvaripuolueiden uusi linja, jossa ne pyrkivät aiemmasta poiketen tekemään yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Pehrson on valmis yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa.

”Me näemme sen asiakysymyksenä. Jos vaalit menevät porvaripuolueilta hyvin ja jos liberaalit onnistuvat, meidän tavoitteenamme on olla mukana hallituksessa. Sitten pitää istua alas ruotsidemokraattien kanssa ja puhua tärkeistä kysymyksistä. Siten osoitamme myös kunnioitusta niitä äänestäjiä kohtaan, jotka ovat valinneet äänestää ruotsidemokraatteja.”

Mutta hallitusneuvotteluista on tulossa vaikeat, ennustaa Pehrson.

”Hallitusneuvottelut ovat aina vaikeita, niin se on”, sanoo Henriksson.

”Minä soitan sinulle sitten, niin voit antaa minulle neuvoja”, Pehrson sanoo.

Rentoutunut kaksikko jatkaa tapaamisensa jälkeen omille teilleen. Molemmat ylistävät Almedalenin välitöntä tunnelmaa, jonka ansiosta tapaamisia on helppo järjestää.

On keskiviikko, ja alle tunnin päästä keskellä Visbytä tapahtuu puukotusisku, jonka seurauksena Ruotsin Kuntatyönantajien keskusjärjestön SKR:n Ing-Marie Wieselgren kuolee. Murhasta epäillyllä tekijällä on ruotsalaismedian mukaan yhteyksiä äärioikeistoon, ja syyttäjän mukaan uhri oli valittu tarkoituksellisesti.

Heti veriteon jälkeen molemmat puheenjohtajat reagoivat tapahtumiin Twitterissä.

”Kauhea puukotus Visbyssä. Ajatukseni ovat uhrin ja hänen omaistensa luona”, Henriksson kirjoitti Twitterissä.

”Traagista. Ajatukseni ovat uhrin luona. Antakaa poliisin tutkia tuo kauhea rikos parhaalla mahdollisella tavalla”, kirjoitti Pehrson.