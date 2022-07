Naisten mitta alkaa olla täynnä: Videolle tarttunut julma pahoinpitely ravintolassa oli jatkumoa ex-vaimon elävältä polttamiselle ja kahdeksan lapsen teettämiselle ihmiskaupan uhrilla. Itsepuolustuskursseille tuli tunkua.

Peking

Jos istut, kun joku käy kimppuusi, käytä nyrkkiäsi. Kas näin. Kun puolustaudumme seisaaltaan, emme yleensä koukista jalkaa ja potki polvella, koska siinä joutuu menemään lähelle hyökkääjää, vaan potkaisemme suoralla jalalla ylöspäin. Potkaiseva jalka lähtee vähän taaempaa. Kokeilkaa!

Liu Hongdou (toinen etuvasemmalta) näyttää, kunka nyrkki suljetaan oikeaoppisesti.

Itsepuolustuksen opettaja Liu Hongdou selittää kollegansa kanssa alkeita muutaman naisen ryhmälle pekingiläisellä, kampailulajeihin erikoistuneella Jiufu-kerholla.

Naisten jalat nousevat, mutta he horjahtelevat. Heitä naurattaa. Sitten tasapaino löytyy.

Liu aloitti naisten ilmaiset tunnit vajaa kuukausi aiemmin, ja kävijöitä on ollut jo yli 150. Tuntien aloitus ja kävijämäärä selittyvät Tangshanilla. Muillekin itsepuolustuskursseille on nyt tunkua.

10. kesäkuuta kahden jälkeen yöllä Tangshanin kaupungissa kävi näin: Täydessä ravintolassa mies lähenteli vieraan pöydän naista. Nainen työnsi miehen pois. Torjunnasta suuttunut mies ja hänen kaverinsa pahoinpitelivät naisen hakkaamalla, vetämällä tukasta pitkin lattioita ja potkimalla.

Avuksi tulleet kolme muutakin naista joutuivat pahoinpidellyiksi. Ravintolassa olleet muut miehet sen sijaan tuijottivat, eivätkä tehneet mitään.

Kaksi naisista joutui teho-osastolle.

Kaikki tallentui valvontakameroille, joiden kuvat vuotivat sosiaaliseen mediaan.

Naisten pahoinpitely Tangshanissa alkoi sisällä ravintolassa, minkä jälkeen miehet raahasivat yhden naisista hiuksista ulos ja jatkoivat hakkaamista ja potkimista ravintolan edessä.

Liu sanoo kurssilaisilleen: Kun hyökkääjä lähestyy, nouse seisomaan. Arvioi ensin tilanne. Jos hän haluaa vain rahasi, anna ne. Jos arvioit pääseväsi juoksemalla karkuun, juokse.

Tangshanin tapahtumat järkyttivät niin, että niistä puhutaan naisten kesken edelleenkin. Tällaisen keskustelua kuulin äskettäin Pekingissä: Mitä sinä tekisit vastaavassa tilanteessa? Tökkäisin syömäpuikon silmään!

Opettaja Liu haluaa, että naiset todella tietävät, mitä pitäisi tehdä. Liun mukaan Tangshanissa yksi naisista löi hyökkääjää pullolla päähän, vaikka olisi ollut järkevä tähdätä pullolla haaroihin.

Kansalaisten raivo on ollut vuolasta, sillä tapaus yllätti kiinalaiset.

Kaksi kurssille osallistujaa harjoittelee erilaisia lyöntejä.

Kaikki kyllä tiesivät, että lähisuhdeväkivalta on yleistä. Kiinan kommunistisen puolueen naisjärjestön mukaan kolmasosa avioituneista naisista joutuu sen kohteeksi, mutta luku voi olla oikeasti isompi ja maaseudulla varmasti onkin paljon isompi.

Viisi vuotta saatiin kotiväkivaltaan puuttuva laki, mutta viranomaiset ovat yhä nihkeitä auttamaan kotona hakattuja.

Kiinalaiset ovat kuitenkin tuudittautuneet siihen, että julkisilla paikoilla on hyvin turvallista. Turvallisuudella kerskaillaan jopa valtion propagandassa: toisin kuin Kiinassa, Yhdysvalloissa kuka tahansa voi saada kaduilla turpaansa tai menettää henkensä.

Ja sitten jotkut kiinalaismiehet käyvät tuntemattomien naisten kimppuun kuin kyltymättömät pedot keskellä ihmisjoukkoa, eikä kukaan auta.

Tapausta ei voi edes kuitata maaseudun takapajuisuudella, kuten usein tehdään, sillä Tangshan on kunnon kaupunki. Se oli jopa saanut kiinalaisen kunniamaininnan erityisen sivistyneenä paikkana. Nyt kunniamaininta otettiin pois.

”Minä olen Tangshanista to-del-la vihainen”, sanoo itsepuolustuskurssille osallistuva Xiao Fan.

Tangshan ja oma kokemus tältä vuodelta toivat hänet kurssille. Xiao oli käymässä Dalin kaupungissa, kun tuntematon mies kävi hipelöimään hänen reittään puistossa. Kun mies yritti samaa uudelleen, Xiao löi miestä.

Liu Hongdou (vasemmalla) opastaa oikeisiin käden asentoihin.

Älä lähde juoksemaan karkuun taakse päin vaan ohi hyökkääjästä, kas näin. Silloin hyökkääjän pitää kääntyä päästääkseen perääsi, ja se vie häneltä aikaa.

Tutkija ja pitkän linjan kiinalainen feministiaktivisti Xiong Jing ymmärtää oikein hyvin, että Tangshanin videon katsottuaan naiset haluavat itsepuolustuskursseille. Videon viesti on, että näin voi käydä kenelle vain, eikä kukaan tule apuun.

Xiongin mukaan Tangshanista tuli kesän kuumin puheenaihe myös siksi, että se oli uusi tapaus yksittäisten, naisiin kohdistuvien väkivaltatapausten sarjassa. Aiemmat paljon puhuttaneet julmuudet ovat olleet lähisuhdeväkivaltaa.

”Tapauksista seuraa yleinen vihan kasaantuminen”, Xiong sanoo etähaastattelussa.

Tammikuussa somessa levisi video naisesta, joka oli kahlittuna metalliketjulla kaulastaan nolla-asteisessa majassa Jiangsun maakunnassa. Hän oli ihmiskaupan uhri, ja hänellä oli kahdeksan 2—20 -vuotiasta lasta ”miehensä” kanssa.

Lue lisää: Kahdeksan lapsen äiti löytyi kahlehdittuna hökkeliin

Kaksi vuotta sitten Sichuanin maakunnassa ex-aviomies kaatoi naisen päälle bensiiniä ja sytytti tämän tuleen. Nainen oli juuri tekemässä suoraa sosiaalisen median lähetystä yli 800 000 seuraajalleen. Seuraajat katselivat tiibetiläisnaisen elämää – ja yhtäkkiä kuolemaa.

Jiangsun ja Sichuanin tapauksissa on samoja piirteitä. Paikallisviranomaiset eivät auttaneet naisia, vaikka heidän ongelmansa olivat mitä luultavimmin tiedossa. Totuutta yritettiin salata. Tangshanissakin viranomaiset ensin kuvasivat naisten vammoja lieviksi.

Ylemmät viranomaiset ovat rangaisseet saamattomia paikallisviranomaisia, ja tutkintoja on käynnistetty. Silti on vaikea ymmärtää, mitä todella tapahtuu. Tangshanissa ei tiedetä, miten pahoinpidellyille lopulta kävi. Samoin kahlitun naisen nykytila on hämärän peitossa.

Jos hyökkääjä painaa päätäsi itseään kohti ja alas, voit heti lyödä nyrkillä häntä haaroihin, sillä haarat ovat nyt lähellä. Jos sinua vedetään tukasta, ota vetäjän vetokädestä kiinni, niin sinuun sattuu vähemmän. Kas näin.

Alakoukkua kehiin

Kiinalaiset ovat tätä nykyä tottuneempia analysoimaan väkivaltaa naisia kohtaan kuin ennen. #Metoo-liike oli Kiinassa näyttävä, kunnes se pitkälti tukahdutettiin. Kävi kuitenkin selväksi, että naisia häiritään töissä paljon seksuaalisesti.

Feminismikin on käynyt Kiinassa araksi aiheeksi. Tasa-arvoa ajava liikkeelle on ilmaantunut vallanpitäjiä pelottavaa laajaa kaikupohjaa.

Lue lisää: Seksuaalista häirintää paljastava kansan­liike onnistui kiertämään sensuurin ja teki sen, mihin mikään vastaava ei ole Kiinassa kyennyt

Tangshanissa viranomaiset ovat kehystäneet pahoinpitelyt raakaan rikollisuuteen. Hyökkääjiä on kuvattu gangstereiksi, mitä he tietysti saattavat ollakin.

”Se oli aivan selvästi sukupuoleen (gender) liittyvää väkivaltaa, mutta viranomaiset eivät halua, että sellaisesta puhutaan”, Xiong sanoo.

Jokainen päättäjiä pelottava, julkisuutta saava tapaus vie silti asioita vähän eteenpäin.

#Metoossa esiin tuoduista, raiskaajiksi syytetyistä miehistä yksi on nyt oikeudessa, toinen sai jo tuomion. Tämä on merkittävää sillä, Kiinassa oikeuden päätökset heijastelevat johtavien poliitikkojen tahtoa.

Kiinan korkeimman oikeuden puheenjohtaja Zhou Qiang sanoi viikonloppuna, että naisiin, lapsiin ja vanhuksiin kohdistuva väkivalta on tuomittava ankarasti.

Liu Hongdoun viimeinen oppi päivän kurssilaisille: Jos hyökkääjä ottaa sinut takaapäin otteeseen, polkaise täysillä hyökkääjän ukkovarpaalle. Saat minuutin aikaa juosta karkuun.