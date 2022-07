Britannian pääministeri Boris Johnson eroaa sekä konservatiivipuolueen johdosta että pääministerin virasta.

Johnsonin kujanjuoksu kiihtyi keskiviikkona ja torstaina useiden ministerien erottua tehtävistään. HS koosti lainauksia eroprosessin varrelta.

”Jos puolue haluaa kaataa kansalaisten vaaleissa äänillään osoittaman tahdon, he joutuvat upottamaan kätensä vereen.”

Johnson itseensä kohdistuvista erovaatimuksista keskiviikkona.

”On hyvin yksinkertainen syy, miksi he haluavat minut ulos, ja se johtuu siitä että muuten me jatkamme valtuuksillamme lupaustemme pitämistä ja voitamme seuraavatkin vaalit. Tämä on tosiasia.”