Totuutta venyttäneestä lehtimiehestä tuli ensin Lontoon pormestari ja sen jälkeen shakespearilaisen brexit-näytelmän ruorimies, jonka pääministeriys kaatui omien kapinaan.

Brittilehti The Telegraph julkaisi maaliskuussa 2013 kolumnin, jossa esiteltiin niin sanottu ”kuolleen kissan strategia”. Kirjoittaja sätti Brysselin ”kylmiä autokraatteja”, jotka olivat hänen mielestään häikäilemättömästi yrittäneet kääntää katseet pois euroalueeseen kuuluvan Portugalin taloudellisesta hädästä syyttämällä kurimuksesta Lontoon bonuksille ahneita pankkiireja.

Kirjoittaja kertoi oppineensa australialaiselta ystävältään ajatuksen, että jos illallispöydän keskustelussa ahtaalle joutuva poliitikko on vaikeuksissa ja faktat puhuvat häntä vastaan, hänen kannattaa ”heittää kuollut kissa illallispöydälle”.

”Kaikki huutavat: ’Herran tähden, pöydällä on kuollut kissa!’”

Ja niin kaikki alkavat hädissään toimittaa, että mitä kuolleelle kissalle pitäisi tehdä ja ajatukset poliitikon omista virheistä ovat tiessään.

Kansanedustaja Boris Johnson vuonna 2004.

Kirjoittaja oli nimeltään Boris Johnson, ja hän toimi tuolloin Britannian pääkaupungin Lontoon pormestarina. Sittemmin hän nousi maansa pääministeriksi, jota on syytetty valehtelun, vääristelyn ja sumuttamisen mestariksi.

Kun Johnson on kohdannut vaikeuksia, hän on onnistunut toistuvasti kääntämään huomion johonkin aivan toiseen asiaan, ”kuolleeseen kissaan”, ainakin median ja poliittisten vastustajien mukaan. Tämä strategia, brittislangissa deadcatting, on osaltaan tehnyt hänestä politiikan kissan, jolla on ollut vähintään yhdeksän elämää.

Huhtikuussa Johnson esimerkiksi sai ensimmäisenä Britannian historian istuvana pääministerinä rikostuomion ja sakot. Ne annettiin niin sanotussa Partygate-jupakassa, joka liittyi korona-aikana Johnsonin virka-asunnolla ja muissa hallituksen rakennuksissa pidettyihin juhliin. Kääntääkseen huomion toisaalle Johnson esitteli pikapikaa suunnitelman lähettää Britanniasta turvapaikkaa hakevia ihmisiä Ruandaan.

Torstaina Johnsonin hihasta ei kuitenkaan riittänyt lisää kuolleita kissoja ja hän oli kuluttanut loppuun viimeisen elämänsä. Kymmenien hallituksen jäsenten eron jälkeen Johnson joutui ilmoittamaan eroavansa pääministerin virasta, vaikka hän vielä edellis­iltana kieltäytyi niin tekemästä.

Oxfordin yliopiston opiskelijaliiton puheenjohtaja Boris Johnson tapasi Kreikan kulttuuriministerin Melina Mercourin 1986.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, 58, tunnetaan lehtiotsikoissa paljon lyhyemmällä nimellä BoJo. Briteille hän ei juuri esittelyjä kaipaa, mutta kukin britti esittelisi hänet varmasti hieman eri tavoin. Niin paljon hänestä on sanottavaa.

Johnson on yksille viihdyttävä politiikan uudistaja ja Britannian uuden itsenäistymisen eli brexitinä tunnetun EU-eron sankari – ja toisille kyyninen ja moraaliton populisti sekä opportunisti.

Johnsonin isä Stanely Johnson on kirjailija ja entinen konservatiivisen puolueen europarlamentaarikko. Hänen edesmennyt äitinsä Charlotte Johnson Wahl (k. 2021) oli muotokuvamaalaukseen erikoistunut taiteilija.

Vuonna 2020 julkaistussa Tom Bowerin kirjoittamassa elämäkerrassa Boris – The Gambler (uhkapeluri) kerrottiin, että isä-Stanley oli pahoinpidellyt vaimoaan, mikä olisi jättänyt Borikseen jäljen. Hän ei kirjan mukaan oppinut luottamaan miehiin, eikä hänellä ollutkaan erityisen paljon luotettuja miesystäviä, vaikka hän kävi kuulun elitistisen poikakoulun Etonin.

Samassa elämäkerrassa todettiin, että sekä isä että Boris-poika ovat olleet ”sarjapettäjiä”, mitä aviolliseen kuuliaisuuteen tulee. Boris Johnsonin nykyinen Carrie-vaimo on järjestyksessään kolmas.

Ennen kuin Boris Johnsonista tuli poliitikko, hänet tunnettiin riehakkaana lehtimiehenä, jolle totuus oli suhteellinen. Hänen ensimmäinen työn­antajansa, The Times -lehti, antoi Johnsonille potkut, kun hänen huomattiin keksineen omasta päästään sitaatin arkeologiaa käsitelleeseen artikkeliin.

Vuosina 1989–1994 Johnson toimi The Telegraph -lehden Brysselin-kirjeenvaihtajana, jolla tuntui olevan aina vähän kollegoja mehukkaampi juttu eurobyrokraattien katalista juonista. Kuten siitä, että EU olisi luomassa yhden koon kondomit. Syy moiseen olivat mukamas italialaismiesten pienemmät penikset.

”Häikäilemätön ja totuudeton”, todettiin London Review of Books -lehden otsikossa, joka liittyi eräässä kirjassa esitettyyn Johnsonin ja Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin ”moraaliseen barbarismiin” ja ”hyökkäyksiin totuutta vastaan”.

Boris Johnson lupasi brexit-kampanjan aikana, että EU-ero tuo rutkasti rahaa Britannian terveydenhuollolle.

Maansa parlamenttiin Johnson pyrki ensi kerran vuonna 1997, mutta silloin ei vielä onnistanut. Neljä vuotta myöhemmin Johnson pääsi kuitenkin kansanedustajaksi, mistä alkoi hänen poliittinen nousunsa: ensin Lontoon pormestariksi (2008–2016), uudestaan kansanedustajaksi (vuonna 2015) ja sittemmin puolueensa johtajaksi ja pääministeriksi (vuodesta 2019 alkaen).

Nousu pääministeriksi kietoutui Britannian lähihistorian ristiriitaisimpaan tapahtumasarjaan, EU-eroon eli brexitiin. Johnsonista tuli vuonna 2016 pidetyn brexit-kansanäänestyksen alla ”lähdetään”-kampanjan (Leave) näkyvin kasvo.

Kampanjan kuuluisin väite oli, että Britannia voisi EU:sta erottuaan antaa EU-jäsenmaksujen säästöillä joka viikko 350 miljoonaa puntaa maan terveydenhuolto­järjestelmälle NHS:lle. Lupaus on leimattu mediassa ja tutkijapiireissä alun alkaen valheelliseksi, mutta Johnsonin myöhemmin kertoman mukaan hän jopa aliarvioi säästön.

Useat selvitykset ovat osoittaneet brexitin olleen vahingollinen Britannian taloudelle. Arvioiden tekemistä on kuitenkin vaikeuttanut se, että brexit toteutui muodollisesti vasta alkuvuonna 2020, jolloin koronaviruspandemia alkoi kurittaa maailman ja Britannian taloutta. EU-eroa pehmitettiin lisäksi vuoden 2020 lopulle asti jatkuneella siirtymäkaudella.

Brexit-kansanäänestyksestä varsinaiseen EU-eroon pääseminen oli Britannialle ja EU:lle äärimmäisen sekava ja raskas prosessi, josta poliittisen voiton korjasi viiveellä ja vain väliaikaisesti Johnson.

Britannian oppositiopuolueen konservatiivien johtaja David Cameron ja Lontoon pormestari Boris Johnson kampanjoivat yhdessä vuonna 2010.

Kesäkuun 2016 kansanäänestys johti EU:ssa pysymisen puolesta liputtaneen konservatiivipääministerin David Cameronin eroon. Johnson halusi pääministeriksi entisen ystävänsä Cameronin paikalle, mutta joutui liittolaisensa ja toisen ystävänsä Michael Goven selkäänpuukottamaksi.

Gove ilmoitti pyrkivänsä itse pääministeriksi, koska Johnsonista ei hänen mielestään olisi ollut johtamaan brexit-prosessia läpi. Encyclopedia Britannica -nettitietosanakirjan mukaan Goven petos oli luonteeltaan shakespearilainen. Johnson puolestaan oli pettänyt Cameronin saman kirjailijan teosten hengessä.

Johnson luopui tuolloin ehdokkuudestaan, kun taas Gove epäonnistui pyrkimyksessään päästä pääministeriksi. Voiton vei Theresa May, joka puolestaan kaatui brexit-sotkuihin ja puolueensa epäluottamukseen kesällä 2019. May oli ottanut Johnsonin ulkoministerikseen, mutta Johnson jätti hallituksen 2018 ja heikensi Mayn vaikutusvaltaa, brexitiin liittyvien näkemyserojen vuoksi.

Kun May oli mennyttä, oli Johnsonin hetki. Hän tarttui pääministerinä brexit-ruoriin ja sai monet britit vakuuttumaan siitä, että maa on matkalla uuteen aikaan. Joulukuussa 2019 pidetyissä parlamenttivaaleissa Johnson johti konservatiivit murskaavaan voittoon opposition labourista eli työväenpuolueesta.

Britit olivat jonkin aikaa valmiita sietämään pandemian ja brexitin aiheuttamaa epävarmuutta. Huhtikuussa 2020 peräti 66 prosenttia kansasta ajatteli Johnsonin tekevän työtään hyvin, Yougov-tutkimuslaitoksen kysely kertoi.

Mutta viime vuoden kesästä alkaen kannatus laski laskemistaan. Vakavan kolauksen Johnsonin uskottavuudelle aiheuttivat paljastukset, joiden mukaan Johnson ja muut poliitikot ja virkamiehet olivat juhlissaan rikkoneet itse säätämiään tiukkoja koronavirusrajoituksia.

Tämän kesäkuun lopussa 71 prosenttia briteistä ajatteli Johnsonin hoitavan tehtäviään huonosti ja vain 23 prosenttia antoi hänelle hyvän arvosanan.

Lopullinen niitti tuli tämän viikon alussa, kun Johnson joutui pyytämään anteeksi käytöstään jupakassa, jossa entinen konservatiivipuolueen kansanedustaja Chris Pincher oli ahdistellut miehiä humalassa.

Ensin Johnson kertoi, ettei ollut tiennyt asiasta. Kunnes kävi ilmi, että hän oli tiennyt. Johnsonin mukaan hän oli unohtanut kuulleensa asiasta, mutta hän kiisti, että olisi valehdellut. Kuten monessa muussa skandaalissa, kootut selitykset vaihtuivat vilkkaasti ja niitä tuli ryöpyittäin.

Konservatiivipoliitikot ja hallituksen ministerit ilmaisivat yksi toisensa jälkeen, että he ovat väsyneet puolustamaan Johnsonia ja vaativat hänen eroaan. Runsaan vuorokauden sisällä hallituksen ministereistä ja muista jäsenistä erosi noin kuusikymmentä.

Konservatiivipolitiikassa ystävystyneet Michael Gove ja Boris Johnson kampanjoivat Britannian EU-eron puolesta kesäkuussa 2016.

Yksi Johnsonin eroa keskiviikkona vaatinut ministeri oli Michael Gove, sama mies, joka tuhosi Johnsonin pyrkimykset pääministeriksi kesällä 2016. Johnson ilmoitti, ettei hänellä ole aikomustakaan erota – ja samalla hän erotti asuntoasioista vastanneen Goven.

Gove lensi hallituksesta kylmästi kuin kissanraato, mutta siitä ei ollut enää suureksi otsikoksi kiihkeästi edenneiden tapahtumien keskellä.

Joku nykyajan William Shakespeare saisi Johnsonin pääministerivuosista ja sen loppuvaiheista aikaan kelpo näytelmän. Siihen saattaisi päätyä tikarin­iskujen ja kuolleiden kissojen lisäksi labourin puheenjohtajan Keir Starmerin keskiviikkoinen kysymys parlamentissa: ”Arvon puhemies, eikö tämä ole ensimmäinen aikakirjojen tapaus, jossa uppoava laiva jättää rotat?”