Johnson ilmoitti eroavansa puolueensa johdosta torstaina, mutta aikoo jatkaa pääministerinä kenties jopa syksyyn asti, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Ilmo Ilkka.

Lopulta noin 60 eroa ja lukemattomat erovaatimukset olivat liikaa.

Ilmoitus Britannian pääministerin Boris Johnsonin eroamisesta tuli loppujen lopuksi hyvin nopeasti. Tiistaina alkanut erovyöry, jonka lähtölaukaisun ampuivat entiset ministerit Sajid Javid ja Rishi Sunak, oli liikaa jopa Johnsonin kaltaiselle ”rasvatulle possulle”.

Johnsonin kerrottiin torstaina eroavan konservatiivipuolueen johdosta, mutta hän haluaa jatkaa pääministerinä, kunnes uusi puolueen puheenjohtaja on valittu. Valinnassa voi kestää syksyyn asti. Johnson voi kuitenkin mahdollisesti erota myös pääministerin pestistään, mihin hänen kriitikkonsa ovat häntä painostaneet.

Viimeisimmän kriisin taustalla on Johnsonia lähellä ollut kansanedustaja, joka myönsi ahdistelleensa kahta miestä humalassa.

Muutaman äärimmäisen hektisen vuorokauden aikana vaikutti kuitenkin jo, että teflon-Boris oli palanut pohjaan, eikä häntä saada lähtemään kuin 1922-komitean tarjoamien voimakeinojen avulla. Lopulta ministerien ja kansanedustajien julkinen paine teki tehtävänsä.

Johnsonin viimeiset päivät olivat kaikkea muuta kuin glooriantäyteisiä taisteluja viimeiseen soturiin saakka. Sellaisia Johnson – klassikoita opiskellut mies – olisi kenties toivonut. Sen sijaan konservatiivipoliitikkojen ja silmäätekevien veitset iskivät riittävän lujaa, että halvaantunutta tynkähallitusta nimellisesti johtanut pääministeri ilmoitti erostaan.

Johnsonin tuhossa on nähtävissä samankaltaisuuksia hänen valtakunnan poliittisen uransa alkuhetkiin. Johnson nimittäin valittiin johtoon sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä Theresa May erosi muun muassa brexit-kiistan takia. Mayn ero oli kuitenkin seuraajansa eroa arvokkaampi.

Päästyään saarivaltakunnan ruoriin, Johnson johdatti puolueensa vuoden 2019 ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa suurimpaan vaalivoittoon vuosikymmeniin. Puolue sai 43,9 prosenttia äänistä, joka on sama luku kuin mitä puolueen legendaarinen puheenjohtaja Margaret Thatcher sai vuonna 1979.

Konservatiivit iloitsivat oikeutetusti vaalivoitosta ja he näkivät Johnsonissa uuden ajan Rautarouvan, joksi Thatcheria tituleerattiin. Myös loppujen välillä on samankaltaisuuksia. Thatcherin kohtaloksi koituivat, jo nyt tuttuun tapaan, oman puolueen kapinalliset. Hän joutui eroamaan vuonna 1990.

Varovaisemmat tarkkailijat kuitenkin katsoivat Johnsonin historian ja luonteen aiheuttavan puolueelle mahdollisesti suuria ongelmia. Hänen vähintäänkin rento suhteensa totuuteen oli käynyt ilmi jo, kun hän työskenteli toimittajana Brysselissä. Lopulta hänet erotettiin tehtävästä valehtelun takia.

Brysselin vuosiensa aikana Johnson oppi kuitenkin lietsomaan EU-vastaisuutta, mikä erittäin todennäköisesti auttoi häntä brexitin ”loppuun saattamisessa”. Tämä vaalilupaus oli merkittävässä roolissa vuoden 2019 vaalivoitossa, sillä jatkuvaan brexit-vääntöön kyllästyneet äänestäjät kääntyivät helppoa ratkaisua tarjonneen Johnsonin ja konservatiivipuolueen puoleen.

Brexitin todellisuus iski kuitenkin vasten Johnsonin hallituksen kasvoja kuin shampanjassa uitettu rätti.

Neuvottelut olivat tuskaisaa seurattavaa, mutta lopulta ne saatiin eräänlaiseen välimaaliin ja Johnson pääsi iloitsemaan kansalle, että ”saimme brexitin tehtyä”.

Brexit ei kuitenkaan ole mikään yksittäinen asiakirja, jonka allekirjoittamalla koko asia on sovittu hamaan loppuun asti. Sen sijaan kyse on erittäin monimutkaisesta ja alati elävästä prosessista.

Johnson tai hänen hallituksensa ei kuitenkaan ole myöntänyt tätä todellisuutta. Seurauksena on ollut kauppasodan uhkaa EU:n kanssa, uhkailua repiä jo sovittuja sopimuksia yksipuolisesti auki Pohjois-Irlannin suhteen sekä jatkuvat lykkäykset muun muassa rajatarkastuksia koskevissa asioissa.

Brexit on muun muassa tutkimusten ja Britannian viranomaisten laskelmien mukaan aiheuttamassa suurta taloudellista vahinkoa sekä kuluttajille että valtiolle. Ajoittain riitainen irtautuminen EU:sta on maksanut myös Britannian kansainväliselle arvovallalle sekä niin sanotulle pehmeälle vallalle vaikeammin laskettavissa olevia, mutta siitä huolimatta valtavia summia.

Brexit ei ole kuitenkaan Johnsonin tähdenlentomaisen pääministerikauden ainoa noteeraamisen arvoinen asia. Hän on nimittäin kulkenut kriisistä toiseen, kolmanteen ja neljänteen, minkä lisäksi parlamenttilähteiden mukaan lisää olisi ollut tulossa, jos eroa ei olisi ilmoitettu.

Kriisejä ja skandaaleja on ollut Johnsonin muutaman pääministerivuoden aikana niin paljon, että hänen lähtöään on ehditty povata lukemattomaan otteeseen. Ne ovat ulottuneet myös lähes jokaiselle politiikan sektorille, sisäpolitiikasta ulkopolitiikan kautta kulttuuriin ja talouteen.

Johnson on kaikesta huolimatta ollut jossain määrin onnistunut yhdessä asiassa: Ukrainan tukemisessa Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aikana. Tukea on annettu suurieleisesti ja julkisesti, kenties pakostakin. Tällä tavalla Johnson on voinut kääntää edes hetkeksi katseet pois kotimaataan riivaavista kriiseistä.

Britanniassa kärsitään myös elinkustannusten nopeasta ja dramaattisesta noususta. Vaikka inflaatiota on myös muissa maissa ja ympäri maailmaa, eivät Johnsonin päätökset ole ainakaan lieventäneet niiden vaikutusta Britanniassa.

Kustannusten nousu ja tyytymättömyys hallintoon on kesän aikana läikkynyt myös kaduille, kun useat ammattiliitot ovat olleet lakossa tai järjestäneet työnseisauksia. Britanniassa onkin ehditty puhua jo tyytymättömyyden kesästä, viittauksena 1970-luvun tyytymättömyyden talveen.

Mahtailevan ja huolitellun huolimattomasti esiintyvän Johnsonin suhtautuminen ihmisten kohtaamiin vaikeuksiin on vahvistanut äänestäjien tyytymättömyyttä häneen.

Britannian järjestelmä pohjaa perinteisesti keskeisesti kunniantuntoon ja luottamukseen. Esimerkiksi Suomen kaltaista, yhteen asiakirjaan koottua perustuslakia ei Britanniassa ole. Tämä tarkoittaa vaikeuksia, kun johdossa on kunniattomaksi ja epäluotettavaksi havaittu johtaja.

Lopulta Johnson kuitenkin kaivoi Etonin eliittikoulun aikaisesta puvuntakin taskusta tarvittavat kunnian rippeensä ja erosi.

