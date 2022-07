He kamppailevat Boris Johnsonin paikasta – Kenestä tulee seuraava Britannian pääministeri?

Boris Johnson ilmoitti eroavansa Britannian pääministerin paikalta. Se tarkoittaa suurta kamppailua siitä, kuka nousee maan seuraavaksi johtajaksi.

Britannian pääministeri ja konservatiivipuolueen puheenjohtaja Boris Johnson ilmoitti torstaina eroavansa puoluejohtajan ja pääministerin paikalta.

Ilmoitus oli odotettu. Johnson on ollut koko kuluneen vuoden ajan isoissa ongelmissa, mikä on vaikuttanut huomattavasti konservatiivipuolueen suosioon. Kohtalokkaaksi pääministerille osoittautui lopulta niin sanottu Pincher-kohu.

Johnsonin lopullista lähtöä pääministerin paikalta saadaan todennäköisesti vielä odottaa.

Brittiasiantuntijoiden veikkaus on, että konservatiivit saavat nimitettyä puolueelleen uuden puheenjohtajan syyskuussa, jolloin hänestä tulee maan seuraava pääministeri.

Uuden puheenjohtajan valinta on monivaiheinen prosessi. Ensin kunkin paikalle haluavan ehdokkaan täytyy koota taakseen vähintään kahdeksasta kansanedustajasta koostuva tukijajoukko. Tämän jälkeen alkaa monen kierroksen mittainen äänestys, jossa liian vähän ääniä saaneita ehdokkaita tippuu matkasta pois, kunnes jäljellä on enää kaksi.

Esimerkiksi BBC ennakoi, että ehdokasmäärä karsitaan todennäköisesti kahteen ennen kesätaukoa, jonka jälkeen nämä kävisivät kesän ajan taistelua keskenään.

Matkassa on yksi iso mutta. Osa konservatiiveista ei halua odottaa syksyyn asti, vaan he tahtovat Johnsonin pois pääministerin paikalta saman tien.

Puolueessa ei ole luottoa siihen, ettei vaiheikkaasta poliittisesta urastaan tunnettu pääministeri yrittäisi vielä jonkinlaista peliliikettä, jolla hän pyrkisi eroaan pitkittämällä pysymään sittenkin johdossa.

Koska Johnsonin hallituksessa ovet ovat käyneet viime päivinä tiuhaan tahtiin, on Johnson nimittänyt itselleen uuden hallituksen, jonka on tarkoitus jatkaa lähinnä toimitusministeriön kaltaisessa roolissa.

Polttavin kysymys on nyt, kenestä tulee konservatiivipuolueen seuraava johtaja – olettaen, että Johnsonin ero toteutuu ilman uusia yllätyskäänteitä.

Kiinnostavaa on se, ettei Johnsonille ole selvää ykköshaastajaa.

Muun muassa Yougov-tutkimuslaitos on jo julkaissut kyselyn ehdokkaiden suosiosta. Kärkipaikoille nousevat puolustusministeri Ben Wallace, apulaiskauppaministeri Penny Mordaunt, valtiovarainministerin paikalta tällä viikolla eronnut Rishi Sunak ja ulkoministeri Liz Truss.

Yougov on julkaissut myös kyselyn siitä, mitä ominaisuuksia konservatiivit toivovat eniten uudelta pääministeriltä. Tärkeimmiksi vaatimuksiksi nousevat pätevyys pääministerin tehtävään, kyky konservatiivipuolueen yhdistämiseen ja edellytykset voittaa vuonna 2024 järjestettävät seuraavat parlamenttivaalit.

Ben Wallace on toiminut viime vuodet puolustusministerinä.

Ben Wallace

Puolustusministeri Ben Wallace vaikuttaa Yougovin kyselyn perusteella konservatiivipuolueen jäsenten tämänhetkiseltä suosikilta uudeksi pääministeriksi.

Wallacea kannattaa uudeksi puoluejohtajaksi 13 prosenttia vastaajista. Ero ei ole huomattava Mordauntiin (12 prosenttia), Sunakiin (10 prosenttia) ja Trussiin (8 prosenttia).

Kun ehdokkaat asetettiin Yougovin kyselyssä vastakkain, Wallace päihittää tällä hetkellä kaikki muut huomattavalla erolla.

Wallace on ollut viime aikoina suomalaisillekin tuttu hahmo, koska hän on Suomen Nato-hakemusprosessin aikana vieraillut Suomessa ja ilmoittanut Britannian tukevan Suomea hakuprosessin aikana.

52-vuotias Wallace on ollut kansanedustaja vuodesta 2005 lähtien, ja puolustusministerinä hän on toiminut koko Johnsonin pääministerikauden ajan, kesästä 2019. Ennen poliittista uraansa hän työskenteli ammattisotilaana.

Ukrainan sota on nostanut Wallacen näkyväksi poliitikoksi kotimaassaan, kun Wallacen johdolla Britannia on ollut etunenässä tukemassa Ukrainaa. Wallace vastusti Britannian EU-eroa mutta on sen jälkeen ollut vahva Johnsonin tukija, mistä Johnson palkitsi hänet pääministeriksi noustuaan tärkeällä ministerin paikalla.

Penny Mordaunt syrjäytettiin puolustusministerin tehtävästä vuonna 2019.

Penny Mordaunt

Viime aikoina spekulaatioissa yhdeksi kärkinimeksi on noussut lievästi takavasemmalta apulaiskauppaministeri Penny Mordaunt, jonka tehtävä Johnsonin hallituksessa ei ole ollut yhtä merkittävä kuin muilla kärkiehdokkailla.

Kuten BBC kirjoittaa, Mordaunt on tullut tunnetuksi yllättävistäkin tehtävistä esimerkiksi viihteen parissa. Yougovin kyselyssä Mordaunt häviää tällä hetkellä vertailun Wallaceen, mutta taistelu Liz Trussin ja Rishi Sunakin kanssa on hyvin tasainen.

49-vuotiaan Mordauntin nimi nousi laajempaan tietoisuuteen vuonna 2019, kun Theresa May nimitti hänet ensimmäiseksi naispuoliseksi puolustusministeriksi. Mordaunt ei ehtinyt palvella tehtävässä kauaa, kun pääministeriksi noussut Johnson erotti hänet ja vaihtoi puolustusministeriksi Wallacen.

Mordaunt on ollut kansanedustaja vuodesta 2010 lähtien, ja sitä ennen hänellä on monivaiheinen poliittinen ura. Mordaunt on toiminut muun muassa konservatiivipuolueen nuorisojärjestön puheenjohtajana ja vuosituhannen vaihteessa konservatiivijohtajana toimineen William Haguen lehdistösihteerinä.

Mordaunt kannatti Britannian EU-eroa. Johnsonin pääministerikauden alussa hänet jätettiin kokonaan ulos hallituksesta, mutta hän palasi sinne helmikuussa 2020.

Rishi Sunak erosi tällä viikolla valtiovarainministerin paikalta.

Rishi Sunak

Yli kahden vuoden ajan valtiovarainministerinä Johnsonin hallituksessa työskennellyt Rishi Sunak oli pitkään kärkiehdokas seuraavaksi konservatiivipuolueen johtajaksi sen jälkeen, kun Johnson luopuisi aikanaan tehtävästä.

Viime aikoina Sunakin tähti on ollut laskeva. Hänen maineensa on kärsinyt perheen vero­statukseen liittyvistä kohuista. Sunak on myös saanut Johnsonin tavoin sakot koronavirusmääräysten rikkomisesta.

Yougovin kyselyssä Sunak häviää tällä hetkellä vertailun muihin kärkiehdokkaisiin, vaikkakin hyvin niukasti verrattuna Mordauntiin ja Liz Trussiin.

42-vuotias on kärkiehdokkaista nuorin, ja hän on toiminut kansanedustajana vasta vuodesta 2015. Nousu politiikan huipulle on ollut nopea Sunakille, jota on tähän kesään asti pidetty vahvana Johnsonin tukijana.

Kun Johnson nimitettiin pääministeriksi, hän nosti Britannian EU-eroa kannattaneen Sunakin saman tien hallitusvirkaan. Helmikuussa 2020 hänestä tuli valtiovarain­ministeri, kun Sajid Javid joutui eroamaan paikalta. Suuri osa Sunakin valtiovarain­ministerikaudesta kului muun muassa isojen koronatukipakettien määräämiseen, mikä ei ollut helppoa tiukkaa talouspolitiikkaa edustavalle Sunakille.

Tämän viikon tiistaina Sunak, samanaikaisesti ministerikollegansa Javidin kanssa, ilmoitti eroavansa Johnsonin hallituksesta ja menettäneensä luottamuksensa Johnsoniin, mikä käynnisti Johnsonin eroon johtaneen myräkän.

Ulkoministeri Liz Truss on tukenut Boris Johnsonia tuoreimmankin kohun aikana.

Liz Truss

Ulkoministeri Liz Truss on kuluneen viikon käänteiden aikana ollut yksi äänekkäimmistä Johnsonin tukijoista hallituksessa. Hänellä riittää todennäköisesti kannatusta siinä konservatiivien joukossa, joka ei olisi halunnut erottaa Johnsonia. Tosin Johnsonin eron jälkeen myös Truss ilmoitti Twitterissä, että Johnsonin eropäätös oli oikea.

46-vuotias Truss on ollut kansanedustaja vuodesta 2010, ja hänellä on ollut vuosien aikana useita eri hallitusvirkoja. Syyskuussa 2021 hänet nostettiin ulkoministeriksi Dominic Raabin tilalle.

Truss kannatti alun perin Britannian pysymistä EU:n jäsenenä mutta muutti myöhemmin julkisesti kantaansa. Konservatiivipuolueessa hän on nauttinut suosiota muun muassa talouspoliittisten näkemystensä ansiosta.

Muut mahdolliset nimet

Wallacen, Mordauntin, Sunakin ja Trussin lisäksi mahdollisia nimiä riittää paljon. Brittimedioiden spekulaatioissa pyöritellään tällä hetkellä yli kymmenen konservatiivipoliitikon nimeä.

Aikaisemmin konservatiivipuolueen johtajan paikkaa ovat hakeneet muun muassa terveysministerin paikalta tällä viikolla eronnut Sajid Javid, entinen ulkoministeri Jeremy Hunt sekä kehitys-, asumis- ja yhteisöministeri Michael Gove. Heistä Gove on ehtinyt jo ilmoittaa, ettei hae puolueen johtoon. Samoin ilmoitti entinen ulkoministeri Dominic Raab.