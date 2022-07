Syyttäjän mukaan Visbyn puukotuksesta epäilty mies kärsi mielen­terveys­ongelmista ja tämä oli tekohetkellä huumaus­aineiden vaikutuksen alaisena.

Ruotsin syyttäjä uskoo, että Ruotsin Visbyssä keskiviikkona tapahtunut 64-vuotiaan naisen puukotus saattoi olla suunniteltu, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että 33-vuotias mies on tunnustanut murhan poliisille. Ruotsalaislehtien mukaan hänellä on vahvoja yhteyksiä äärioikeistoon ja hän on muun muassa kirjoittanut äärioikeistolaiseen Nordfront-julkaisuun.

Syyttäjä uskoo, että mies toimi yksin. Hänellä on syyttäjän mukaan mielen­terveys­ongelmia ja puukotuksen aikaan mies oli huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Syyttäjän mukaan puukottajan motiivina saattoi olla naisen asema julkisuudessa sekä naisen pitkäaikainen vaikuttaminen Ruotsin psykiatriapalveluihin.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan uhriksi joutunut psykiatri toimi SKR:n psykiatristen palveluiden kansallisena koordinaattorina.

Puukotus tapahtui Visbyn torilla Gotlannin saarella keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa Almedalenin politiikkaviikon ollessa käynnissä. Perinteiselle politiikkaviikolle Visbyyn kokoontui tänäkin vuonna Ruotsin poliittinen eliitti.

Ensihoitajat antoivat puukotuksen uhrille ensiapua paikan päällä, mutta hän kuoli vammoihinsa illalla Visbyn sairaalassa.

Poliisi otti epäillyn kiinni rikospaikan läheisyydessä. Silminnäkijät ovat kertoneet, että paikalla olleet yksityishenkilöt pitivät puukottajaa aloillaan poliisin saapumiseen asti.