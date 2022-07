59 ihmistä on syytteessä kymmenien ihmisten kuolemaan johtaneesta siltaromahduksesta Genovassa neljä vuotta sitten.

Mimoza Bokrina (oik.) saapui torstaina oikeuteen päällään paita, jossa on hänen Genovan siltaromahduksessa kuolleen poikansa kasvot. Bokrinan vieressä oli muita uhrien omaisia.

Luoteis-Italiassa Genovan kaupungissa alkoi torstaina oikeuskäsittely siltaromahduksesta, joka tapahtui neljä vuotta sitten. Turmassa kuoli 43 ihmistä.

Syytteessä on 59 ihmistä. Heidän joukossaan on muun muassa suurta osaa Italian moottoriteistä hallinnoivan Autostrade per l'Italia -yhtiön (ASPI) entinen toimitusjohtaja Giovanni Castellucci, insinööriyritys Spean entinen johtaja Antonino Galata sekä infrastruktuurista vastaavan ministeriön virkamiehiä.

Raskaimmat syytteet koskevat kuolemantuottamusta.

Castelluccin asianajajan mukaan silta romahti piilossa olleen rakennusvian takia, eikä Castellucci siten ole rikosoikeudellisesti vastuussa tapahtuneesta.

Syyttäjä Walter Cotugnon mukaan silta oli aikapommi, jonka kuultiin tikittävän, mutta ei tiedetty, koska se räjähtää.

Syyttäjä on vakuuttunut siitä, että sillan kunnossapidosta vastuussa olleiden Autostraden ja Spean silloiset johtajat olivat tietoisia sortumisen riskistä, mutta olivat haluttomia rahoittamaan kunnostustyötä osakkeenomistajien osinkojen säilyttämiseksi.

Lue lisää: Tutkinta: Genovan kolme vuotta sitten romahtaneen sillan tukirakenteita ei ollut huollettu koskaan

Lue lisää: Genovan alueelle julistettiin vuoden hätätila tiistain siltaromahduksen vuoksi – Video näyttää täpärän pelastumisen