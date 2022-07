Saarelle tulleet petoeläimet ovat muodostaneet vakavan uhan saaren harvinaisille kasvi- ja eläinlajeille.

Uuden-Seelannin luonnonsuojelujärjestö suunnittelee hävittävänsä pedoiksi luokiteltavat eläimet Stewartinsaarelta (alkuperäisasukkaiden maorin kielellä Rakiura), kertoo brittilehti The Guardian.

Stewartinsaari on Uuden-Seelannin kolmanneksi suurin saari, maan kahden pääsaaren Eteläsaaren ja Pohjoissaaren jälkeen. Se sijaitsee Eteläsaaren eteläpuolella, ja siellä on noin 400 pysyvää asukasta, mutta vuodessa saarella vierailee noin 45 000 ihmistä. Saaren pinta-ala on 1 746 neliökilometriä.

Jos uusiseelantilaisen tutkimislaitoksen ja luonnonsuojeluryhmän tavoite onnistuu, kyseessä on historiallisen iso petojen hävitysoperaatio.

Hankkeesta on The Guardianin mukaan tehty 2,8 miljoonan dollarin (2,7 miljoonan euron) arvoinen sopimus, ja tarkoituksena on hävittää seuraavan neljän vuoden aikana saarelta muun muassa villikissat, rotat ja siilit.

Stewartinsaari on tunnettu poikkeuksellisesta luonnostaan, ja saaren pinta-alasta suurimman osan kattaa Rakiuran kansallispuisto. Saarella asuu useita uhanalaisia lintuja, gekkoja ja lepakoita.

Ongelma kuitenkin on se, että saarelle tulleet petoeläimet ovat muodostaneet vakavan uhan saaren harvinaisille kasvi- ja eläinlajeille. Uhattuina ovat olleet muun muassa lentokyvytön kiivilintu ja kakapo, joka on maailman ainoa lentokyvytön papukaija.

The Guardianin mukaan vastaavanlaisia petojen hävitysoperaatioita on ollut käynnissä esimerkiksi Atlantin valtamerellä sijaitsevalla Etelä-Georgian saarella, josta on poistettu rotat kokonaan.

Uuden-Seelannin johtava riippumaton luonnonsuojeluryhmä on kiittänyt hanketta ja kutsunut sitä ”massiivisesti kunnianhimoiseksi ja tärkeäksi visioksi”.