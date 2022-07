Presidentti Sauli Niinistö kuvaili Ukrainan tilannetta vaikeaksi CNN:N haastattelussa. Samalla hän otti kantaa hänen ja venäjän presidentti Vladimir Putinin välisiin suhteisiin.

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Ukrainan tilanne CNN:n torstaina julkaisemassa haastattelussa.

”Tavallaan tämä on vaikea tilanne, koska on ilmiselvää, että [Volodymyr] Zelenskyin Ukraina ei luovuta. He taistelevat. Toisaalta on todella vaikeaa saada venäläisiä pois alueelta, jonne he ovat jo päässeet.”

Tilanteen ratkaisuna voisi olla Ukrainan ja Venäjän välillä käytävä neuvottelu. Niinistö kuitenkin toteaa, että Zelenskyi päättää, koska voisi olla neuvotteluiden aika.

Haasteena on, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei suostu neuvottelemaan kasvotusten, vaikka Zelenskyi sitä onkin toivonut. Zelenskyi on myös pyytänyt Niinistöä välittämää viestin asiasta Putinille. Näin Niinistö on myös tehnyt.

CNN:n toimittaja Christiane Amanpour totesi haastattelussa, että Niinistöä on kutsuttu Putin-kuiskaajaksi. Hän kysyi, onko Niinistön välit Putinin kanssa viilentyneet ja onko Niinistö yhä puheväleissä Putinin kanssa.

Niinistö kertoo keskustelleensa viimeksi noin kuusi viikkoa sitten Putinin kanssa. Tuolloin hän kertoi, että Suomi aikoo hakea Naton jäseneksi. Niinistö kertoi, ettei halua Suomen ”hiippailevan” Natoon vaan tekevän sen avoimesti.

”Hänen [Putinin] kommentti oli selkeä: te teette virheen. Itse en ole samaa mieltä tästä.”

Niinistö kommentoi haastattelussa myös Britannian pääministeri Boris Johnsonin eroa sitä häneltä kysyttäessä.

”Olen hieman hämmentynyt. Tämä on uutinen kaikille.”

Niinistö ei kuitenkaan sano olevansa huolissaan siitä, miten Suomen ja Britannian väliset suhteet kehittyvät.