Syyrian al-Holin leirillä on yhä kymmenkunta suomalaista, joista suurin osa lapsia – "On mahdollista, että asia jää auki pitkäksikin aikaa", sanoo konsulipäällikkö

KRP epäilee kahta leiriltä palannutta aikuista ihmiskaupasta. Esiselvitystä tehdään aiemmin palanneiden ja leirillä edelleen olevien aikuisten toimista.

Syyrian al-Holin leirillä on edelleen kymmenkunta suomalaista, joista suurin osa on lapsia. Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan heidän kotiuttamisensa ei ole edennyt tai etenemässä lähiaikoina.

”Vaikeaa on. Tehtävä on kesken, ja tällä hetkellä on mahdoton edetä Suomesta riippumattomista syistä”, Tanner sanoo STT:lle.

Tanner sanoo, ettei voi tarkemmin kommentoida, miksi palauttaminen ei ole edennyt.

”Suomen laki ei anna meille toimivaltuuksia kotiuttaa ketään tahdonvastaisesti.”

Tanner sanoo, että tehtävää ei kuitenkaan olla keskeyttämässä.

”Oikeusperustan ydin on perustuslain mukainen velvoite turvata perusoikeudet. Tässä tilanteessa ne ovat lasten kohdalla kiistatta hyvin vakavasti vaarantuneet. Näin ollen meidän tarjouksessa ei ole mitään määräaikaa.”

”On mahdollista, että asia jää auki pitkäksikin aikaa.”

Suomi on tähän mennessä kotiuttanut al-Holista 35 suomalaista: yhdeksän naista ja 26 lasta.

Keskusrikospoliisi (KRP) on selvittänyt sitä, ovatko al-Holiin matkustaneet syyllistyneet terrorismirikoksiin. Kolmen ihmisen kohdalla esiselvitys on johtanut esitutkintaan epäillystä ihmiskaupasta. Kaksi esitutkintaa on edelleen vireillä, ja yksi on päätetty näytön puutteessa.

Esiselvitys on yhä käynnissä 12 ihmisen osalta. Rikostarkastaja Mika Ihaksisen mukaan esiselvitys koskee seitsemää Suomeen leireiltä palannutta ja viittä edelleen leirillä olevaa täysi-ikäistä.

Kun esiselvitys on käynnissä eikä esitutkintaa asiassa ole aloitettu, se tarkoittaa, että poliisi ei ole löytänyt näyttöä henkilöiden syyllistymisestä rikoksiin. Esiselvityksiä ei kuitenkaan ole päätetty muun muassa siitä syystä, että KRP haluaa odottaa, palaavatko loputkin leirillä olijat Suomeen.

”Vaikka kaikki suomalaiset eivät olleet yhdessä, he tavallaan liittyvät toisiinsa. Eli me emme voi esiselvitystä yhden kohdalta lopettaa ennen kun olemme saaneet sen toisenkin kohdalla tehtyä.”

Ihaksinen sanoo, että esiselvityksiä venyttää myös hidas tiedonsaanti paikalta.

”Kyselyissä ei puhuta viikoista, vaan kuukausista.”

Loputtomasti KRP ei kuitenkaan asiassa odota.

”Jos ulkoministeriöstä ilmoittaisivat meille, että vuosiin ei tule tapahtumaan mitään, niin sitten me varmaan vedämme tämän poikki.”

Ranska palautti aiemmin tällä viikolla Syyrian leireiltä yhteensä 51 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP. Heistä 35 on lapsia ja 16 naisia. Maan ulkoministeriön mukaan alaikäiset luovutettiin lastensuojeluviranomaisille. Äitejä odottanee oikeusprosessi epäillyistä terrorismirikoksista.

Ranska on vitkutellut palautusten kanssa ja saanut siitä kritiikkiä. Esimerkiksi YK:n valvontaelin totesi helmikuussa, että maa on loukannut lasten oikeuksia jättämällä heidät vuosiksi epäinhimillisiin ja hengenvaarallisiin oloihin.

Tämänviikkoista palautusoperaatiota pidetään selkeänä käänteenä Ranskan linjassa.

”Päätös palauttaa myös naiset kotimaahansa on 180 asteen käännös Ranskan hallitukselta. Tämä antaa meille toivoa, mutta siellä on edelleen paljon lapsia”, sanoi AFP:lle yhden kotiutetun naisen täti.

Leireillä arvioidaan olevan edelleen noin 150 Ranskan kansalaista.