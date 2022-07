Monen mielestä Boris Johnsonin ero tuli liian myöhään, mutta hänelle löytyy myös jonkin verran ymmärrystä.

Lontoon Kensingtonin hienostoalueella oli torstai-aamupäivänä rauhallinen tunnelma. Auringonpaistetta piisasi ja lämpöäkin oli reippaasti yli 20 asteen. Katukuvassa näkyi enimmäkseen rakentajia, valkoisia pakettiautoja sekä tietysti mustia takseja ja punaisia busseja.

Viime tiistaina alkanut ja torstaina eräänlaisen sinetin saanut saaga ei liiemmin näy katukuvassa. Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti torstaina eroavansa konservatiivi­puolueen johdosta ja pääministerin pestistään.

Jos joitain juhlia olikin järjestetty Johnsonin eron kunniaksi, ne ovat kenties olleet työväenpuoluetta äänestäneillä alueilla eivätkä Kensingtonissa, jossa konservatiivit voittivat vuoden 2019 parlamenttivaalit.

Ihmiset kävelivät miellyttävässä, yli parinkymmenen asteen lämmössä Lontoon South Kensingtonin aseman edessä perjantaina.

Alueella asuva Philippa Hart ja hänen koiransa Minnie istuivat bussipysäkin viereisellä penkillä varjon suojassa.

”Mielestäni hänen [Johnsonin] ei olisi pitänyt erota. Hänet olisi toki pitänyt korvata jossain vaiheessa, mutta mielestäni tapahtumat ovat olleet sudenmetsästystä sekä jokaisen minipoliitikon omaa vallanhimoa”, Hart vastaa kysyttäessä mielipidettä eroamiseen.

Johnsonin ero ei ollut Hartin mukaan aikuisen harkittu päätös vaan enemmänkin ison pojan päätös. Hänen mielestään Johnsonin virheet tulivat voimakkaammin esille nykyisessä media-ajassa.

”Johnson on tehnyt paljon hyvää ja tehnyt monia virheitä. Mutta eivätkö he kaikki ole? He ovat tehneet näin aina. Se mikä hallitsee taustalla on korruptio ja henkilökohtainen vallanhalu.”

Vain pienen kävelymatkan päässä Hartista Hassan Aid tervehtii moskeijaan menijöitä ja jakaa lehtisiä Lontoon keskusmoskeijan edessä. Aidin näkemykset Johnsonista eroavat Hartin vastaavista kuin Arsenalin ja Chelsean joukkueiden kannattajien näkemykset rikkeen tapahtuessa.

”On hyvä, että hän erosi. Britannian lähdettyä EU:sta esimerkiksi leivän hinta on noussut järkyttävästi. Hän kannusti rikkaita ihmisiä lähtemään pois maasta”, Aid sanoo.

”Tämä on seurausta siitä, että Johnson ja [Ukip-puolueen puheenjohtaja Nigel] Farrage veivät Britannian ulos EU:sta.”

Hassan Aid kertoi perjantaina Lontoon keskusmoskeijan pihalla, että Boris Johnsonin ajama brexit on nostanut hintoja ja kertoo olevansa iloinen Johnsonin erosta.

Ystäväänsä Hertfordshirestä Lontooseen tapaamaan tullut Sorcha Vieyra hehkuttaa Johnsonin eroa.

”Se on mahtavaa! Mielestäni ei kuitenkaan pitäisi ylistää heitä, jotka erosivat hallituksesta. Heidän olisi pitänyt erota jo kuukausia sitten. Tulevaisuuteni vastavalmistuneena näyttää todella synkältä”, Vieyra sanoo.

Vieyran mielestä Johnsonin olisi pitänyt erota jo aikaa sitten. Vieyran lista erosyistä on pitkä: koronatilanteen huono hoito, elinkustannusten nousu, opintolaina-järjestelmä ja se, ettei Johnson välittänyt kansalaisista vaan pelkästään puoluetovereistaan ja rikkaista ihmisistä.

South Kensingtonin aseman edessä ystäväänsä perjantaina odotellut Sorcha Vieyra kommentoi Boris Johnsonin eroa peri-brittiläisellä sanalla ”brilliant” eli ”mahtavaa”.

Ja tottahan se on, että Britanniassa on ollut eurooppalaisittain huonosti hoidettu koronaepidemia, jonka vuoksi on hallinnon mukaan kuollut 166 593 ihmistä. Samoin inflaatio ja elinkustannukset ovat Britanniassa hurjassa nousussa.

Esimerkiksi ruuan hinta on noussut inflaation ja brexitin takia Britanniassa roimasti viime vuosina.

Paddingtonin aseman lähellä olevassa puistossa ystäväkolmikko on nauttimassa myöhäistä aamupalaa ja -kahvia. Chris Westwood, Lee Swayne ja Karen Ingles olivat saapuneet Lontooseen Pearl Jam -yhtyeen lauantaista keikkaa varten.

Kysyttäessä mielipiteitä Johnsonin erosta Westwood ja Swayne yltyvät puhumaan ajoittain vahvallakin Länsi-Midlandsin murteella toistensa päälle Karenin nyökytellessä hyväksyvästi päätään.

”Oli jo aikakin. Hän oli tehnyt jo liikaa päästäkseen enää pälkähästä. En tiedä, oliko se hyvä juttu maan kannalta, koska Euroopassa on sota,” Westwood sanoo.

Chris Westwood (oik.), Karen Ingles ja Lee Swayne nauttivat Paddingtonin aseman lähellä olevassa puistossa torstaina apetta ja kahvia. Kolmikko piti Johnsonin eroa hyvänä asiana, mutta heillä ei ole liiemmin luottoa myöskään oppositiopuolue Labouriin.

Kriittisistä sanoistaan huolimatta kolmikko löytää myös asioita, joista Johnsonille voi olla kiitollinen. Heidän mukaansa Johnson sai brexitin ”valmiiksi”, minkä lisäksi Ukrainalle osoitettu tuki on ollut hyvin hoidettu.

Wimbledonin tennisväkijoukkoa South Kensingtonin aseman lähelle pakoon tulleet Roy ja Christine Chalk iloitsivat Johnsonin erosta.

”Hän on mokaillut liikaa selvitäkseen. Äänestin konservatiiveja muutamassa edellisessä vaalissa, joten toivon että johtajaksi tulee joku järkevä, ehkä Ben Wallace. Hänellä vaikuttaa olevan vakaat kädet asioiden hoitamisessa”, Roy sanoo.

Roy ja Christine Chalk istuivat perjantaina lähellä South Kensingtonin asemaa. Pariskunta oli päättänyt lähteä pakoon Wimbledonin tennisturnausta seuraamaan tullutta väkijoukkoa.

Konservatiivipuolueessa on varmasti jo alkanut kova kilpailu seuraavasta puheenjohtajasta.

Helsingin yliopiston dosentti, akatemiatutkija Timo Miettinen pitää tärkeänä, että seuraava puheenjohtaja ei ole profiloitunut liikaa mihinkään konservatiivipuolueen leiriin.

”Tämän takia esimerkiksi puheenjohtaja­kilpailussa ovat menestyneet nimet, kuten Liz Truss ja Ben Wallace. He ovat toimineet viime aikoina hyvin vahvasti ulkopoliittisissa kysymyksissä, Truss ulkoministerinä ja Wallace puolustus­ministerinä. Näin he ovat nousseet ikään kuin päivänpoliittisten teemojen yläpuolelle. Myös Rishi Sunak ja Penny Mordaunt ovat olleet ennakkotarkasteluissa vahvoilla", Miettinen sanoo.

”On mahdollista, että nyt halutaan maanläheisempää eikä niin räväkkää henkilöä johtamaan Britannian hallitusta.”

Työväenpuolue tulee Miettisen mukaan jatkamaan vaatimuksiaan uusista vaaleista huolimatta siitä, mikä konservatiivi­puolueen aikataulu on puheenjohtajan valinnalle.

”Toivon ainakin, ettei Liz Truss tule johtamaan puoluetta. Hänellä ei ole riittävästi arvokkuutta, eritoten kansainvälistä sellaista, mikä on ironista koska hän on ulkoministeri”, miehensä kanssa South Kensingtonin asemalla istunut Christine Chalk sanoo.

Seuraava johtaja tullee Kensingtonissa asuvan Hartin mukaan olemaan Johnsonin kaltainen: kalliissa yksityiskouluissa koulutettu ”koulupoika”. Omaksi johtajasuosikikseen Hart kertoo puolustusministeri Wallacen.

”Hän vaikuttaa aikuismaisemmalta kuin muut, vaikkei hän olekaan vielä todistanut kaikkia kykyjään.”

Puistossa tavatun kolmikon usko politiikkaan on mennyt viimeistään Johnsonin eron myötä.

”Minulla on syvä epäluottamus kaikkia poliitikkoja kohtaan. He ovat mielestäni ajamassa vain omaa etuaan. Seuraava johtaja tulee todennäköisesti olemaan jälleen Etonin käynyt poika”, Swayne sanoo.

”En haluaisi, että seuraava puoluejohtaja olisi Johnsonia selkään puukottanut Zahawi. Halutaanko tällainen ihminen maan johtoon? Olisi edes odottanut muutaman päivän ennen selkäänpuukotusta.”

Entinen terveysministeri Sajid Javid tai sisäministeri Priti Patel ovat kolmikon veikkauksissa todennäköisimpiä johtajaehdokkaita. Mutta oli johdossa kuka tahansa, selkäänpuukotus tulee Swaynen mukaan alkamaan yhä uudestaan.

Konservatiivipuolueen tulevaisuus näyttää Hartin mukaan valoisalta huolimatta päällä olevasta kriisistä.

”Puolueella on näin konservatiivina sanottuna mielestäni riittävästi ruohonjuuritason toimijoita, jotta puolue pystyy ryhdistäytymään. Ainakin toivon näin.”

Hieman hämmästyttävästi kukaan haastatelluista briteistä ei maininnut Pincher-kohua, joka loppujen lopuksi kaatoi Johnsonin. Ihmisten mieliä hallitsivat lopulta arkisemmat asiat, kuten leivän hinnan nousu.