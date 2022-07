Japanin valtapuolueelle LDP:lle povataan taas kerran voittoa ylähuoneen vaaleissa, mutta voiton suuruus voi määrätä sen, kuinka pitkään Fumio Kishida pysyy vallassa.

Japanissa järjestetään sunnuntaina kaksikamarisen parlamentin ylähuoneen vaalit, joita varjostaa perjantaina tapahtunut entisen pääministerin Shinzō Aben ampuminen.

Japanin historian pitkäaikaisin pääministeri Abe sai surmansa, kun häntä ammuttiin itse kyhätyllä aseella kesken kampanjoinnin Naran kaupungissa. Teosta epäillään 41-vuotiasta miestä.

Teko järkytti japanilaisia ja muuta maailmaa, sillä väkivalta ja erityisesti poliittinen väkivalta on tiukkojen aselakien maassa hyvin harvinaista.

Japanin nykyinen pääministeri Fumio Kishida ilmoitti jo perjantaina, ettei vaaleja peruta, koska hänen mukaansa ”meidän ei pidä koskaan taipua väkivallan edessä”.

Nainen suri Japanin pitkäaikaisen pääministerin Shinzō Aben surmaa Naran kaupungissa perjantaina.

Tuoreeltaan on vaikea ennakoida, miten 67-vuotiaan Aben kuolema vaikuttaa vaaleihin tai muuten 125 miljoonan asukkaan Japanin politiikkaan. Ennen ampumistapausta näytti selvältä, että Japanin liberaalidemokraattinen valtapuolue LDP voittaa vaalit, kuten niin usein ennenkin.

Puolue on johtanut Japania lähes tauotta vuodesta 1955 alkaen. Abe, hänen isänsä ja isoisänsäkin ovat vaikuttaneet puolueessa, kuten myös istuva pääministeri Kishida sekä hänen isänsä ja isoisänsä.

Vaalia pidettiin ennalta – siis ennen Aben surmaamista – jonkinlaisena vedenjakaja­hetkenä sille, onko Kishidalla, 64, mahdollisuudet vahvistaa omaa valtaansa ja tehdä pesäeroa voimakastahtoiseen ja kansainvälisesti valovoimaisena pidettyyn Abeen, joka oli Japanin historian pitkäaikaisin pääministeri (vallassa 2006–2007 ja 2012–2020) ja suuri vallankäyttäjä LDP-valtapuolueessa.

Kishida oli Aben hallituksen ulkoministeri vuosina 2012–2017. Tie pääministeriksi aukesi viime vuoden lokakuussa, kun Aben aiempi seuraaja Yoshihide Suga joutui eroamaan koronavirusepidemian huonon hoidon vuoksi vain noin vuoden virkakauden jälkeen. Aben oma kausi oli loppunut terveysongelmiin 2020.

Suuri tv-ruutu välitti uutisia entisen pääministerin Shinzō Aben surmasta Japanin pääkaupungissa Tokiossa perjantaina.

Japan Times -lehden mukaan vaaleissa seurataan erityisesti sitä, miten suurella marginaalilla LDP ne voittaa. Kyseessä on ensimmäinen painava arvio sille, miten hyvin äänestäjät arvelevat Kishidan hoitaneen työtään ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.

Parlamentin ylähuoneessa on yhteensä 245 jäsentä, jotka palvelevat kuusivuotiset kaudet. Edustajista puolet valitaan kerrallaan kolmen vuoden välein pidettävissä vaaleissa.

Laajemmassa ja vaikutusvaltaisemmassa alahuoneessa istuu 465 jäsentä neljä vuotta kerrallaan. Alahuoneen seuraavat vaalit järjestetään vasta vuoden 2025 loppuun mennessä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan selvä vaalivoitto LDP:lle ja ylähuoneen enemmistön säilyttäminen antaisivat Kishidalle tilaisuuden pysyä vallassa aina seuraaviin alahuoneen vaaleihin saakka.

Japani on tunnettu erittäin lyhyistä pääministerikausista, joten jokainen tehtävään pääsevä poliitikko joutuu tekemään kovasti töitä vakuuttaakseen LDP-puolueen ja sen eri ryhmittymät asemastaan. Puolueen suurinta ryhmittymää on ennen kuolemaansa johtanut Shinzo Abe.

Vaalin suuriin teemoihin kuuluu hintojen nousu ja talouspolitiikka. Japanissa inflaatio on globaalisti ottaen maltillisella 2,5 prosentin tasolla, mutta se on monille järkytys, sillä maassa on vuosikymmenien ajan totuttu mieluummin laskeviin hintoihin. Energian hinnannousu on tuonut keskusteluihin esimerkiksi ydinvoiman käytön lisäämisen.

Kishida on yrittänyt tehdä pesäeroa Aben uusliberaalina pidettyyn abenomics-talouspolitiikkaan ja ajaa tilalle ”uutta kapitalismia”, jossa keskitytään aiempaa enemmän tulojen tasaiseen jakoon.

Uutistoimisto Bloombergin kesäkuisen artikkelin mukaan jotkut sijoittajat ovat huolestuneet siitä, että Kishida haluaa viedä Japania ”sosialistisempaan” suuntaan. Se on hämmentänyt, koska Hiroshimasta kotoisin oleva Kishida on aiemmin työskennellyt myös pankkiirina. Toisaalta Kishidan on arvosteltu tarjonneen vähän konkretiaa talous­politiikkansa sisällöksi.

Näkymä Ameyokon ostosalueelta Tokiosta toukokuulta.

Keskustelussa on myös pitkäaikainen teema Japanin ”pasifistisen” perustuslain uudistamisesta. Sille on laajaa tukea sekä LDP:ssä että kolmessa pienemmässä puolueessa, mutta perustuslain muuttaminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä, Japan Times kertoo.

Abe ei tässä uudistuksessa onnistunut, vaikka ajoikin sitä tarmokkaasti.

Puolustuspolitiikka on kuitenkin nostanut huomattavasti merkitystään Japanissa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopulla, Asahi Shimbun -lehti kertoo.

Lehden mukaan LDP pyrkii nostamaan Japanin puolustusmenot kahteen prosenttiin bruttokansantuotteeseen verrattuna, mikä on myös sotilasliitto Natossa ilmoitettu tavoite. Nykyään Japanin puolustusmenot vastaavat noin prosenttia bkt:stä.

Prosentti ei kuitenkaan ole Japanissa pikkurahaa. Perustuslain ”pasifismista” huolimatta Japanilla on yhdet maailman suurimmista asevoimista ja se käyttää puolustusmenoihin yli 50 miljardia euroa vuosittain, yhdeksänneksi eniten maailmassa.