Turkin edustalle pysäytetty ukrainalaisella viljalla lastattu alus on mediatietojen mukaan matkannut Venäjälle. Lastin virolainen välittäjä kieltäytyi kommentoimasta asiaa virolaismedialle.

Venäjä jatkaa ukrainalaisen viljan kuljettamista vesiteitse pois Ukrainasta valtaamiensa satamien kautta, käy ilmi useista lähteistä.

Viljakuljetuksia tehdään esimerkiksi Venäjän jo vuonna 2014 valtaamalla Krimillä sijaitsevasta Sevastopolin satamasta useilla eri aluksilla.

Useat mediat ovat osoittaneet satelliittikuvien ja muiden avointen lähteiden perusteella, että Venäjä vie valtaamiltaan alueilta viljaa esimerkiksi Turkkiin ja Syyriaan. Venäjä väittää viljaa venäläiseksi, ja sitä kuljettavat alukset sulkevat usein paikannus­järjestelmänsä matkalla, jotta niiden tekemisiä olisi vaikeampi seurata.

Lue lisää: Viljalaivat seilaavat ilman paikannusta, lasteja sekoitellaan toisiinsa: Näin Venäjä vie viljaa Ukrainasta

Ukraina on pyytänyt Turkkia toistuvasti pysäyttämään satamiinsa saapuvia kuljetuksia, ja heinäkuun alussa Turkki pysäyttikin Berdjanskin satamasta Karasun satamaan matkalla olleen Žibek Žoly -aluksen. Žibek Žolyn kyydissä oli tuolloin noin 7 000 tonnia viljaa.

Alus kuitenkin lähti keskiviikkoiltana pois. Uutistoimisto AFP:n mukaan Žibek Žoly palasi turkkilaislähteiden mukaan torstaina illalla Venäjän aluevesille. Tämäkin alus on kytkenyt julkisen paikannuksen pois päältä seuraamisen vaikeuttamiseksi.

Torstaina Ukraina kutsui Ukrainassa toimivan Turkin-suurlähettilään puhutteluun sen johdosta, että Žibek Žoly lähti Karasun satamasta.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba ja Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu keskustelivat Žibek Žolyn tilanteesta torstaina puhelimitse, mutta keskustelun sisällöstä on kerrottu julkisuuteen vain aiheet.

Sekä Venäjä että Ukraina ovat maailman suurimpia viljantuottajia. Alkuviikosta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että Ukrainan tuottamaa viljaa on jumissa noin 22 miljoonaa tonnia.

Ukrainalainen viljelijä töissä pellollaan Venäjän valtaamassa Zaporižžjassa heinäkuun 5. päivä.

Jos viljasaarto ja Venäjän epämääräiset pyrkimykset purkaa sitä viemällä ukrainalaista viljaa omissa nimissään jatkuvat, voi Zelenskyin mukaan viljaa jäädä syksyyn mennessä pois markkinoilta jopa 60 miljoonaa tonnia.

Tällaisten määrien puuttuminen maailmanmarkkinoilta aiheuttaa hintojen nousua ja jopa nälkää niissä maissa, joihin vilja on tarkoitettu vietäväksi, esimerkiksi Pohjois-Afrikkaan.

Perjantaina Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken käski Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovia suoraan lopettamaan Ukrainan satamista lähtevien viljakuljetusten estämisen.

Uutistoimisto Reutersin nimettömän lähteen mukaan Blinken käski Indonesian G20-kokouksen ulkoministeritapaamisessa Venäjää jättämään Ukrainan rauhaan.

”Ukraina ei ole teidän maanne. Sen vilja ei ole teidän viljaanne. Miksi saarratte satamia? Teidän pitäisi päästää viljakuljetukset kulkemaan”, Blinkenin kerrotaan sanoneen.

Aiemmin perjantaina Lavrov sanoi, että Venäjä olisi valmis neuvottelemaan viljakuljetuksista Turkin ja Ukrainan kanssa. Miten ja milloin, jäi vielä epäselväksi.

Kun Ukrainan kerrottiin pyytäneen Turkkia pysäyttämään Žibek Žoly -laivan, Politico-lehden haastattelema Asli Aydıntaşbaş ajatushautomo European Council on Foreign Relationsista arvioi, että Venäjän pyrkimyksenä on saada Ukraina päästämään irti omasta viljanviennistään. Tavoitteena olisi saada tilanne näyttämään siltä, että Ukraina ei kykene neuvottelemaan.

Uutistoimisto Reuters seurasi kolmea Ukrainasta Turkkiin ja Syyriaan matkaa tehnyttä laivaa. Ne kaikki oli Reutersin mukaan rekisteröity venäläisyritykselle, jonka omistajayhtiölle JSC United Shipbuilding Corporationille Yhdysvallat on huhtikuussa määrännyt pakotteita.

Matros Koška -alus kuvattuna Turkin Bosporinsalmella 27. toukokuuta. Se on yksi uutistoimisto Reutersin seuraamista aluksista, jotka kuljettavat viljaa, jota Venäjän epäillään varastavan Ukrainasta.

Ainakin yksi näistä Reutersin seuraamista aluksista oli perjantaina iltapäivällä Turkin Bosporinsalmella matkalla Krimin Sevastopolista Kertšinsalmella koukattuaan kohti Libanonin pääkaupunkia Beirutia.

Turkin edustalla seikkailleen Žibek Žolyn omistaja on Kazakstanin rautateiden tytäryhtiö. Se on vuokrannut laivan venäläiselle Green Line -yhtiölle. Kazakstanin rautatiet kertoi tiedotteessaan, että Žibek Žolylla olevan viljalastin välittäjäyhtiönä toimii virolainen Mangelbert OÜ. Virolaisyhtiö oli kesäkuun lopussa vakuuttanut Kazakstanin rautatielle, että viljalasti on ukrainalainen ja lähdössä maasta Ukrainan aloitteesta.

Berdjanskin satama on kuitenkin Venäjän asevoimien valtaama. HS tiedusteli asiaa Ukrainan ulkoministeriöstä ja infrastruktuuriministeriöstä saamatta vastauksia. HS kysyi myös Tallinnassa toimivalta Mangelbert OÜ:lta, mutta yhteydenottoon ei vastattu.

Virolainen Delfi-uutissivusto vieraili Mangelbert OÜ:n toimipaikoikseen antamissa osoitteissa, mutta yritystä ei löytynyt kummastakaan paikasta.

Mangelbertin johtajaksi yritysrekisteriin on merkitty virolainen mies. Vuonna 2015 virolainen Eesti Ekspress -lehti kertoi hänen rakentavan kartanoa Tarton lähelle ja viettävän suuren osan ajastaan Pietarissa. Lehden mukaan tarttolaiset kutsuivat miestä tuolloin ”Pietarin viljakuninkaaksi”. Nykyään miehellä on useampi yritys, joista ainakin yksi toiminnassa oleva yritys on rekisteröity Venäjälle.

Delfi tavoitti Mangelbert OÜ:n johtajan keskiviikkona puhelimitse. Mies kieltäytyi kommentoimasta ja sanoi olevansa lomalla.