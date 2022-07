Venäjän viranomaisia ohjeistetaan tekemään ”ennaltaehkäisevää työtä Ukrainan ja Donbasin pakolaisten kanssa” ja ilmoittamaan turvallisuus­palveluille välittömästi maassa olevista ukrainalaispakolaisista, jotka levittävät ”valeuutisia” Venäjän armeijasta.

Venäjällä viranomaisia ohjeistetaan siitä, kuinka maassa olevien ukrainalaisten pakolaisten kanssa tulisi toimia ”ääriajattelun ja terrorismin ehkäisemiseksi”.

Venäjän liittovaltion kansallisuus­asioiden virasto on muotoillut listan suosituksia, joiden mukaan Venäjän viranomaisten tulisi ukrainalaispakolaisten tukemisen lisäksi ilmoittaa näiden ”ekstremistisistä” ajatuksista ja tukea pakolaislasten historia­kasvatusta.

Pietarilainen aktivisti Asja Kolsanova jakoi dokumentit avoimella kanavallaan pikaviestipalvelu Telegramissa maanantaina.

”Käsiini päätyi kammottava dokumentti: opas ennaltaehkäisevään työhön ’Ukrainan ja Donbasin pakolaisten’ kanssa”, Kolsanova kirjoittaa.

Asiasta uutisoivat tällä viikolla muiden muassa Rotonda, Bumaga ja Sever.Realii -verkkojulkaisut. Rotonda kertoo nähneensä vastaavan dokumentin Kurskin alueen viranomaisten verkkosivuilla. Venäjän Kurskin alue rajautuu Ukrainan koillis­osien ja Sumyn alueen kanssa. HS ei pysty vahvistamaan dokumenttien aitoutta, mutta niistä uutisoineet mediat ovat luotettavia ja asiasta on konsultoitu myös paikallista lähdettä.

Kuva virallisista dokumenteista, joissa Pietarin koulutuksesta vastaava komitea välittää suosituksia ”vapautetuilta alueilta” ja Ukrainasta saapuneiden pakolaisten kanssa toimimiseen. Dokumenttien johdantosivun on allekirjoittanut komitean varapuheenjohtaja Aleksei Andrejevitš Finagin. Kuvat dokumenteista jaettiin avoimessa Telegram-ryhmässä.

Dokumentissa ohjeistetaan esimerkiksi, että viranomaisten tulisi pitää viikoittain kirjaa pakolaisten määrästä ja kansallisesta jakaumasta, näiden asuinpaikoista ja toiminnasta sekä muodostaa yhtenäinen tietokanta pakolaisia koskevista tiedoista.

Viranomaisten tulisi myös jakaa mediassa ja sosiaalisessa mediassa ”selkeää ja vakuuttavaa tietoa Ukrainan radikaalien struktuurien nationalistisesta ja terroristisesta olemuksesta” sekä Venäjän syistä aloittaa ”sotilaallinen erityisoperaatio”, Ukrainan demilitarisaatio ja ”denatsifikaatio” eli maan puhdistaminen oletetuista natseista.

Tietoa pitäisi jakaa erityisesti niillä valtion verkkosivuilla, jotka on osoitettu ukrainalais­pakolaisten asiointiin. Venäjän valtiollisia symboleita tulisi olla paikoissa, joissa pakolaisia majoitetaan.

Viranomaisten tulisi myös seurata, ettei pakolaisten keskuudessa leviä russofobiaa tai muunlaista ääriajattelua sekä osallistaa ukrainalaislapsia esimerkiksi näyttelyillä, jotka valistavat heitä toisen maailmansodan ”oikeaoppisesta” historiasta ja ”oikaisevat väärinkäsityksiä”.

Viranomaisten tulisi ilmoittaa turvallisuuspalveluille pakolaisista, jotka levittävät ”valeuutisia” Venäjän armeijasta. Lisäksi venäläisten ortodoksipappien pitäisi vakuuttaa sota-alueilta paenneet ukrainalaiset ”ukrainalaisten ja venäläisten yhteisistä henkisistä arvoista”.

Julkisuuteen tulleet Pietarin koulutuksesta vastaavan komitean välittämät dokumentit on päivätty 29.6.2022. Ne ovat allekirjoittaneet Venäjän liittovaltion kansallisuus­asioiden viraston johtaja Igor Vjatšeslavovitš Barinov ja Pietarin koulutuksesta vastaavan komitean varapuheenjohtaja Aleksei Andrejevitš Finagin. Barinovilla on takanaan työura Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:ssä.

Kolme sivua ja 14 suosituskohtaa sisältävän viranomais­dokumentin tarkoituksena kerrotaan olevan huomion suuntaaminen terrorismin ja ääritoiminnan ennaltaehkäisyyn ”Venäjän sotilaallisen erityisoperaation olosuhteissa”.

Dokumentista päätellen Pietarin koulutuksesta vastaava komitea on lähettänyt kansallisuus­asioiden viraston muotoileman ohjeistuksen Pietarin eri alueiden hallinnoille.

Dokumentin viimeisellä sivulla kohdat 13 ja 14 ohjeistavat ilmoittamaan turvallisuuspalveluille välittömästi pakolaisista, jotka julkaisevat ”valeuutisia” Venäjän armeijasta sekä pakolaislasten osallistamisesta isänmaalliseen toimintaan. Ohjeistukset on allekirjoittanut Liittovaltion kansallisuusasioiden viraston johtaja Igor Vjatšeslavovitš Barinov. Pietarilainen aktivisti jakoi kuvat dokumenteista avoimessa Telegram-ryhmässä.

Venäjä on kuljettanut ukrainalaisia rajan yli Venäjälle esimerkiksi aiemmin keväällä piirittämästään Mariupolista. Jotkut ovat lähteneet Venäjälle vapaaehtoisesti, mutta Ukraina väittää, että osa on viety väkisin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on syyttänyt Venäjää myös ukrainalaisten lasten varastamisesta.