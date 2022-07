”Britannia on kuin tulessa oleva uppoava laiva” – Työväen perinteisillä alueilla katsotaan tulevaisuutta synkkien lasien läpi

Brexit, elinkustannusten nousu ja maassa pitkään olleiden jakolinjojen syventyminen ovat lontoolaisten mukaan suurimpia Britanniaa uhkaavia ongelmia. Poliittisen eliitin sijaan ratkaisuja halutaan etsiä kansalaisten solidaarisuudesta.

Lontoon Elephant and Castle -alueelta tavatut siskokset Sabrina ja Nicole Marnell eivät näe Britannialla olevan juurikaan toivoa. Ongelmien ratkaisussa pitäisi heidän mukaansa luottaa enemmän kansalaisten keskinäiseen solidaarisuuteen, eikä poliittisen eliitin valtaan.

Etelä-Lontoon Brixtonissa lauantaiaamupäivä on raukea ja leppoisa. Ihmiset kävelevät Lontoon mittareilla verkkaiseen tahtiin. Katutaideteokset hivelevät silmiä ja lukuisat karibialaisravintolat puolestaan nenää.

Brixton on, Lontoon monien muiden alueiden tavoin, vahvasti kallellaan työväenpuolueen eli labourin puoleen. Näillä alueilla pääministeri Boris Johnsonin ero otettiin mieluusti vastaan, mutta usko ja toivo Britannian tulevaisuuteen on yhtä lopussa kuin vessapaperi kaupoissa pandemian alussa.

Yhytämme Brixtonin Southwyck Housen eli tuttavallisemmin Barrier Block -rakennuksen liepeiltä kasvitieteilijä Alex Monron, joka oli juuri viemässä kartonkipalaa kierrätykseen.

”Mielestäni Britannian tulevaisuus tulee olemaan tasaista alamäkeä. Maa ei ole kovin egalitaarinen ja johdossa ovat melko korruptoituneet, epäpätevät eliitit. He ylläpitävät epätasa-arvoista järjestelmää, jossa heillä on omat yksityiskoulunsa ja -terveydenhuoltonsa. He elävät omassa maailmassaan ja loisivat maan kustannuksella.”

Barrier Block -nimellä tunnettu Lontoon Brixtonissa sijaitseva rakennus oli valmistuessaan ”kaikkien vihaama”, kuten The Guardian asian ilmaisi lokakuussa. Arkkitehtuurista kiinnostunut Alex Monro kuitenkin kertoi lauantaina pitävänsä rakennuksesta ja sen tunnelmasta

Samaa mieltä on Percival, joka suostuu esiintymään jutussa vain etunimellään.

”Toryjen [konservatiivipuolueen] johtama hallitus ei palvele kansaa. Englannin ydinolemukseen kuuluu monimuotoisuus ja se, että ihmiset tulevat kaikkialta maailmasta. Maan johtajat ovat huijareita ja vilpillisiä. He saavat minut nauramaan, oikeasti”, Elephant and Castle -alueen postikorttimaisilta kaduilta tavattu Percival sanoo.

”Johtajien pitää tehdä enemmän töitä kansan eteen, eikä päästä johtoon vain sen takia, että ovat käyneet Etonin tai muun eliittikoulun”, hän jatkaa.

”Kun luin toryjen vaalilupauksia, mietin, että mitä vittua tämä on.”

Hänen mukaansa kansalaisten pitäisi pystyä protestoimaan hallituksen politiikkaa, kuten he tekivät vuonna 1990 vastustaakseen kunnallisveroa jonkin verran vastaavaa poll tax -veroa.

Elephant and Castle -alueella kävelleen lauantaina Percivalin mukaan paikallisten ihmisten pitäisi liittyä yhteen ja protestoida valtaapitäviä ja Britannian politiikkaa vastaan saadakseen aikaan muutoksia.

Siskokset Sabrina ja Nicole Marnell olivat tulleet Edinburghista Lontooseen vierailulle.

”Britannia on kuin tulessa oleva uppoava laiva. Jakolinjat luokkien ja poliittisten siipien välillä ovat syventyneet ja syventyvät”, kehittäjänä työskentelevä Sabrina sanoi.

”On hyvä, että Johnson erosi, mutta siinä ei ole oikein aihetta juhlaan. Hänen seuraajansa tulee olemaan varmasti vielä huonompi”, museossa työskentelevä Nicole kertoi.

Siskosten mukaan Britannian tulevalla hallituksella ei tule olemaan mahdollisuuksia ratkaista yhteiskunnan kohtaamia ongelmia.

”Nykyinen hallitus auttaa vain heidän rikkaita kavereitaan, eivät pohjalla olevia ihmisiä. Meidän kaltaisille, työväenluokan ihmisille on luvassa suuria vaikeuksia ja kamppailua vielä pitkään”, Sabrina sanoi.

”Mielestäni meidän pitää vain auttaa toinen toisiamme”, Nicole jatkoi.

Siskokset Sabrina (vas.) ja Nicole Marnell olivat saapuneet Lontooseen vierailuille. Kaksikolta ei liiemmin herunut luottoa Britannian tulevaisuudelle. Elephant and Castle -alue voi muistuttaa kävijää erittäin suositusta brittiläisestä klassikkosarjasta Eastenders.

Elinkustannusten nousu on Sabrinan mukaan erittäin painava ongelma, joka tarkoittaa muun muassa sitä, ettei rahaa jää vuokran ja laskujen jälkeen säästöön.

”Kiinteistöt. En koskaan tule pääsemään kiinteistötikkaille”, Nicole sanoi viitaten tapaa, jolla kiinteistön omistajat hankkivat halvahkon ensiasunnon ja sen jälkeen siirtyvät kalliimpiin kiinteistöihin.

Kiinteistöjen hintojen nousu suhteessa palkkoihin eritoten suurissa kaupungeissa ja niiden liepeillä on nostanut tikaspuut monen ihmisen, varsinkin nuorten, ulottumattomiin.

Tikkaat myös nousevat yhä nopeammin ihmisten ulottumattomiin. Esimerkiksi The Guardianin kokoamien Britannian tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2021 täysipäiväisesti työssä käyvät ihmiset maksoivat kodistaan tyypillisesti 9.1-kertaisesti palkkaansa nähden. Vuonna 2020 lukema oli vielä 7.9.

Barrier Blockissa asuva Monro nostaa hintojen nousun lisäksi rakenteellisiksi ongelmiksi myös sijoitusten puutteen Britanniassa ja EU-eron eli brexitin. Britannian johtajat ovat hänen mukaansa pitäneet valtiota kuin kotitaloutena, jonka budjettia ei saa ylittää.

Tällainen politiikkaa ohjaava näkökulma on johtanut Monron mukaan haluttomuuteen pyrkiä kehittämään maan eri sektoreita.

”Täällä ei ole julkista sijoituskulttuuria esimerkiksi liikenneinfrastruktuuriin, tieteeseen tai taiteeseen. Brexit on jättimäinen rakenteellinen ongelma, josta on vaikea toipua. Se myös lisää jo nyt maassa olevaa järkyttävän köyhyyden määrää.”

Brixtonin alue Etelä-Lontoossa on kokenut suuria muutoksia viime vuosien. Alue on rauhoittunut ja sinne on saapunut gentrifikaation myötä moninaisempia asukkaita myös muualta Lontoosta.

Britannian perinteinen luokkayhteiskunta on Monron listalla ongelmia, jotka edistävät tasaista alamäkeä. Jakolinjat ylä- keski- ja työväenluokkaan ovat hänen mukaansa edelleen syviä.

”Työväenluokalla tarkoitan heitä, joilla ei ole mahdollisuutta kerryttää varallisuuttaan. He joutuvat ottamaan vastaan, mitä heille tarjotaan. Tämä epätasa-arvo heikentää myös solidaarisuutta.”

Brixtonilaisen bussipysäkin penkillä punaista bussia odottava Hollie B. kertoo, ettei hän juurikaan seuraa uutisia.

"Otan maailman sellaisena kuin se tulee vastaan. Maailmassa on toki nyt valtavia ongelmia ja Britanniassa tapahtuu paljon muutoksia”, myyntialalla työskentelevä Hollie sanoo.

Holli B. kertoi lauantaina Brixtonissa bussia odotellessaan, että hän pyrkii ottamaan maailman tilanteet ja käänteet sellaisina, kuin ne tulevat.

Brixtonissa lihakauppaa pitävä Michael Dombey on juttutuulella, vaikka kiirettä pitääkin. Lähes 40 vuotta lihakauppaansa pitänyt Dombey sekoitti aluksi toimittajan ja kuvaajan kananmunuaisia tilanneisiin asiakkaisiin.

”Olen todella kiireinen, mutta voin vastata kysymyksiin”, Dombey sanoo munuaisia koskevien epäselvyyksien valjettua.

”Brexitin takia Britannian tulevaisuus tulee olemaan todella vaikea. En myöskään usko, että uudella pääministerillä tulee olemaan suurtakaan vaikutusta tulevaisuuden kannalta.”

Brexit yhdistettynä energiahintojen nousuun ja Venäjän Ukrainaa vastaan aloittamaan hyökkäyssotaan ovat Dombeyn mukaan aiheuttamassa valtavia vaikeuksia Britannialle.

”Myin ennen paljon saksalaista kanaa ja hollantilaisia kyljyksiä. Näiden saaminen brexitin jälkeen on vaikeutunut suuresti.”

Myös koronaepidemian vaikutukset näkyvät Dombeyn mukaan hänen lihatiskillään. Eritoten jatkuva sulkutilojen ja rajoitusten kanssa sähläily vei paljon asiakkaita.

”Minulla oli melko paljon vanhempaa väkeä kanta-asiakkaina. Heidän osuutensa vähentyi koronaepidemian aikana, eivätkä monet heistä ole palanneet.”

Lihakauppias Michael Dombey kertoi lauantaina Brixtolissa pitävänsä Britanniaa uhkaavia monia ongelmia sellaisina, ettei uusi pääministeri, oli hän kuka tahansa, pysty niitä todennäköisesti ratkaisemaan.

Brixtonissa autopesulaa pyörittävä Kaka Saddam kertoo, ettei ole seurannut politiikkaa oikein lainkaan.

”Brexit on kuitenkin nostanut kaiken hintoja. Ennen sain ostettua ostoskärryllisen täyteen ruokaa ja muuta sadalla punnalla. Nyt saan vain murto-osan tavaraa samalla hinnalla.”

Kaka Saddam pyörittää autopesulaa Brixtonissa. Brexit on nostanut myös hänen käyttämien tarvikkeidensa hintoja, hän kertoi lauantaina.

Kasvitieteilijä Monro pitää todennäköisenä, että maassa järjestetään ylimääräiset vaalit ennen suunniteltuja vuoden 2024 vaaleja. Konservatiivipuolueen uusi johtaja tarvitsee hänen mukaansa kansan vahvistuksen vallalleen.

”Labour [työväenpuolue] on hyvin urbaani puolue, mutta pitää muistaa, että brexit on iskenyt kovimmin heihin, jotka sen puolesta äänestivät. Esimerkiksi maanviljelijät ovat kärsineet siitä muun muassa tukirahojen ja menetettyjen markkinoiden muodossa.”

Koko Britannian nykymuoto voi olla Monron mukaan uhattuna, sillä eritoten Skotlanti ja Pohjois-Irlanti ovat alkaneet puhua itsenäistymisestä ja yhdistymisestä omilla tahoillaan yhä kovempaan ääneen.

”Mitä huonommalta Englanti näyttää taloudellisesti ja hallinnollisesti, sen houkuttelevampaa itsenäisyys on skotlantilaisille. Pohjois-Irlanti on mielestäni kuitenkin todennäköisemmin liittymässä Irlantiin kuin Skotlanti on itsenäistymässä ainakin lähivuosien aikana.”

Brixtonin alue on rauhoittunut ja jopa gentrifikoitunut vahvasti viime vuosien aikana. Monro nostaa esiin, että esimerkiksi joitain vuosia sitten Barrier Blockin sisäpihalla kaupattiin huumeita avoimesti ja riehuttiin. Nyt tilanne on selkeästi rauhallisempi ja sisäpiha huokuu viehättävyyttä ja viehkeyttä brutaalilla tavalla.

Myös Monro haluaisi ihmisten protestoivan hallituksen politiikkaa ja päätöksiä vastaan. Mielenosoituksilla voitaisiin hänen mukaansa myös näyttää maan johtajille kansan ääni suoraan.

Lähes kaikkien haastateltavien mielissä ovat rakenteelliset ja ihmisten arkeen vaikuttavat ongelmat: brexit, elinkustannusten nousu ja inflaatio, epäluottamus johtajien kykyyn johtaa Britanniaa.

Merkillepantavaa on myös, ettei ongelmien ratkaisemiseksi katsetta suunnata Westminsteriin tai Downing Street 10:een, vaan kansalaisten keskinäiseen solidaarisuuteen ja suoraan toimintaan eli mielenosoituksiin.