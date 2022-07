Shinzō Abe ammuttiin, vaikka Japanissa on poikkeuksellisen tiukka aselaki – Aseluvan saamiseksi on läpäistävä 13-vaiheinen prosessi

Japanissa ihmisiä kuolee luotiin äärimmäisen harvoin. Syy on poikkeuksellisen tiukka aselaki.

Japanin entinen pääministeri Shinzō Abe surmattiin perjantaina, kun hän hän oli pitämässä puhetta sunnuntaina järjestettävien vaalien alla Naran kaupungissa.

Epäilty tekijä on otettu kiinni, ja hän on myöntänyt tekonsa. Poliisi tutkii tapauksen yksityiskohtia.

Entisen pääministerin surma on itsessään järkyttävä uutinen Japanissa, mutta täysin poikkeuksellisen siitä tekee tekotapa.

Abe ammuttiin kuoliaaksi. Niin ei tapahdu Japanissa lähes koskaan, ei sen enempää poliitikkojen kuin tavallistenkaan kansalaisten kohdalla.

Japani erottuu tilastoissa maana, jossa ampuma-aseista johtuvia kuolemia tapahtuu aniharvoin.

125 miljoonan asukkaan maassa raportoitiin vuonna 2018 yhteensä yhdeksästä ampuma-aseisiin liittyvästä kuolemasta. Luvut ovat olleet tasaisesti laskussa. CNN kertoo, että Japanissa ammuttiin vuonna 2021 vain yksi ihminen kuoliaaksi.

Vastaavasti vuonna 2018 Yhdysvalloissa kirjattiin 39 740 ampuma-aseisiin liittyvää kuolemaa. Suomessa lukema oli vuonna 2016 yhteensä 186.

Japanissa aseväkivalta ei ole vain harvinaista vaan ”kulttuurisesti käsittämätöntä”, CNN:n haastattelema Japanin kansainvälisen turvallisuusneuvoston johtaja Nancy Snow sanoi. Ajatus siitä, että maassa tapahtuisi Yhdysvaltojen kaltaista jatkuvia ampumistapauksia, on japanilaisille mahdoton.

Suurin syy aseväkivallan vähäisyyteen Japanissa on toisen maailmansodan jälkeen säädetty äärimmäisen tiukka aselaki, joka on yksi maailman tiukimmista. Lain lähtökohta on, että yksityishenkilöillä ei ole tarvetta omistaa aseita.

Tämän vuoksi vuonna 2017 Japanissa oli vain 377 000 yksityishenkilön omistuksessa olevaa asetta. Sataa henkilöä kohden se tarkoittaa 0,3:a asetta.

Yhdysvallat on saman tilaston kärjessä. Siellä yksityishenkilön omistuksessa olevia aseita oli yli 393 miljoonaa, eli 120 asetta sataa henkilöä kohden. Myös Suomi sijoittuu tässä tilastossa kärkimaiden joukkoon. Suomessa oli yksityishenkilöiden omistuksessa liki 33 asetta sataa henkilöä kohden.

CNN:n koostama grafiikka osoittaa, että lähtökohtaisesti asekuolemia tapahtuu sitä enemmän, mitä enemmän maassa on yksityishenkilöiden omistuksessa olevia aseita. Yhdysvallat on tilastossa aivan omassa luokassaan, Japani puolestaan erottuu poikkeuksena toisessa ääripäässä.

Japanin tiukasta aselaista paljon kertoo jo se, että viime vuonna maassa järjestettyjen kesäolympialaisten aikaan pelättiin aselakien haittaavaan olympialaisissa kilpailleiden ampujien harjoittelua.

Aseluvan saaminen Japanissa vaatii 13-vaiheisen prosessin läpikäymistä, kirjoittaa The Guardian. Senkään jälkeen aselupa ei ole elinikäinen, vaan lupa pitää päivittää muutaman vuoden välein. Käsiaseita yksityishenkilöillä ei saa olla ollenkaan.

Jos Japanissa haluaa hankkia aseen, ensimmäinen vaihe on liittyä ampuma- tai metsästyskerhoon. Tämän jälkeen täytyy osallistua erilliseen koulutukseen ja läpäistä ampumakoe 95-prosenttisella tarkkuudella. Hakijalle tehdään myös huumetesti, ja hänen henkisen terveytensä tila arvioidaan.

Samoin hakijalta käydään läpi taustatiedot, kuten rikosrekisteri, mahdolliset velat ja perhesuhteet. Poliisi haastattelee hakijan selvittääkseen, mitä varten tämä tarvitsee asetta.

Jos yksityishenkilö saa luvan aseen hankkimiseen, hänen täytyy rekisteröidä aseensa paikallisella poliisiasemalla ja kertoa yksityiskohtaisesti, missä ase ja sen ammukset säilytetään.

Poliisi tarkistaa aseen vuosittain, ja henkilön pitää kolmen vuoden välein käydä ampumakokeessa uusiakseen lupansa.

Japanissa on myös kovat tuomiot aseisiin liittyvistä rikoksista. Enemmän kuin yhden aseen hallussapidosta voi saada jopa 15 vuotta vankeutta. Aseen laukaiseminen julkisella paikalla voi johtaa elinikäiseen vankeuteen.

Japanin harvinaiset ampumatapaukset liittyvät useimmiten jengirikoksiin.

Perjantaina entisen pääministerin Aben ampunut henkilö oli sen sijaan kertonut tehneensä aseensa itse kotona, joten tiukatkaan aselait eivät estäneet häntä.

Perjantai-iltana paikallista aikaa poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa, että epäilty kantoi kaunaa ”tiettyä järjestöä” kohtaan, johon hän uskoi Aben kuuluvan. Tämän uskotaan olevan syy Aben ampumiseen.