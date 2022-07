Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin perjantaina allekirjoittamalla asetuksella suojellaan oikeutta raskaudenkeskeytyksiin sekä muun muassa kansalaisten pääsyä ehkäisyn piiriin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut taistella naisten oikeuksien puolesta. Kuvassa Biden allekirjoittaa presidentin asetusta 8. heinäkuuta. Hänen takanaan ovat varapresidentti Kamala Harris (vas.), terveysministeri Xavier Becerra ja apulais­oikeuskansleri Lisa Monaco.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden allekirjoitti perjantai-iltana Suomen aikaa presidentin asetuksen, jolla helpotetaan yhdysvaltalaisten pääsyä raskauden­keskeytykseen.

Asetuksella suojellaan myös kansalaisten pääsyä ehkäisyn piiriin, pääsyä hoitoon kiireellisissä sairaustapauksissa, terveystietojen yksityisyyttä sekä ehkäisyklinikoita ja muita palveluntarjoajia.

Biden ilmoitti asiasta tiedotustilaisuudessa.

Presidentin asetus (executive order) on Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän erityispiirre, jolla presidentti voi ajaa politiikkaansa ilman asian käsittelyä kongressissa. Se on kiistelty mutta presidenttien yleisesti käyttämä vallankäyttötapa.

Asetuksella presidentti antaa hallinnon virastoille ohjeen jossakin asiassa toimimiseen. Perjantaina Biden ohjeisti esimerkiksi terveysministeriötä työskentelemään lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten saatavuuden parantamiseksi, uutistoimisto Reuters kertoo.

Presidentin asetus ei ole laki, ja se on helpompi kumota kuin varsinaiset lait. Jos Bidenin seuraaja on aborttivastainen, on todennäköistä, että hän kumoaa Bidenin nyt allekirjoittaman asetuksen.

Bidenin asetus on presidentin vastatoimi Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätökselle, joka kumosi lähes 50 vuotta voimassa olleen Yhdysvaltain laajan aborttioikeuden.

Kesäkuun lopussa viisi korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista asettui kahden tärkeimmän aborttiin liittyvän ennakkopäätöksen kumoamisen kannalle. Korkeimman oikeuden keskeinen peruste oli se, ettei perustuslaissa mainita aborttia lainkaan.

Päätöksen seurauksena abortin tekeminen kiellettiin useissa osavaltioissa, osin jo samana päivänä päätöksen julkistamisesta.

Bidenin hallinnon perjantaina julkaiseman tiedotteen mukaan korkeimman oikeuden päätös uhkaa erityisesti matalapalkkaisten ja maaseudulla asuvien yhdysvaltalaisten mahdollisuuksia tehdä abortti.

Bidenin mukaan seuraava askel aborttioikeuden ja naisten terveydenhuollon suojelemiseksi olisi demokraattiehdokkaiden äänestäminen marraskuun välivaaleissa.

”Nopein reitti Roen [kumottu Roe vastaan Wade -ennakkopäätös] palauttamiseksi on saada läpi kansallinen laki, jonka allekirjoitan välittömästi sen tullessa pöydälleni. Emme voi odottaa”, Biden sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.