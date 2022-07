Pääministeri Kaja Kallas aloitti hallitusneuvottelut puolueiden kanssa jo 13. kesäkuuta.

Lähes kuukauden kestäneiden neuvotteluiden jälkeen Viro on saamassa uuden enemmistöhallituksen, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Pääministeri Kaja Kallas saa markkinaliberaalin reformipuolueensa hallituskumppaneiksi sosiaalidemokraatit sekä konservatiivisen Isänmaa-puolueen. Viro on ollut ilman toimivaa hallitusta kesäkuun alusta lähtien, kun Kallas ilmoitti lopettavansa hallitusyhteistyön keskustapuolueen kanssa.

Tämä tarkoittaa, että Viron tulevalla hallituksella on takanaan 70 edustajaa, kun maan parlamentissa on yhteensä 101 edustajaa. Reformipuolueen edustajia on 34. Enemmistöhallitusta varten Kallas tarvitsi enemmistöä varten hallitukseen mukaan joko keskustapuolueen (25 paikkaa), äärikonservatiivisen Ekre-puolueen (19 paikkaa) tai ainakin kaksi muuta pienempää puoluetta.

Uudet hallituspuolueet ilmoittivat perjantaina päässeensä neuvotteluissaan sopuun vironkielisestä perusopetuksesta, sähkökaupan uudistuksesta sekä perheille suunnatuista taloudellisista tuista.

Reformipuolueen ja keskustapuolueen yhteistyö kaatui lopulta nimenomaan opetuksen uudistukseen, kun keskustapuolue yhdessä opposition kansalliskonservatiivisen Ekre-puolueen kanssa kaatoi hallituksen aiemmin yksimielisesti hyväksymän lakiesityksen viron kielen esikouluopetuksesta.

Opetuksen kieliuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan sekä esikouluissa että alakoulun ensimmäisillä luokilla vuonna 2024.

Uudet hallituspuolueet sopivat myös, että lapsilisä nousee 80:een euroon ja perheille suunnattu tuki 600:aan euroon. Lisäksi palkkojen verovapaus nousee 654:ään euroon kuukaudessa.

Puolueet tiedottivat ERR:n mukaan, että pian muodostettavan hallituksen tavoitteena on parantaa Viron turvallisuutta, lisätä ihmisten luottamusta talouteen inflaatiosta kärsivässä maassa sekä muuttaa kouluopetus vironkieliseksi.

Puolueet jatkavat neuvotteluitaan hallitusohjelmasta. Ministerinsalkut ovat myös lähipäivinä jaossa.

”Olemme sopineet tärkeimmistä asioista, ja nyt meidän pitää hioa sopimuksen tekstiä ja tarkentaa joitakin yksityiskohtia”, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Lauri Läänemets kertoi ERR:lle.