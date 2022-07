Paikalta löytyneiden patruunoiden määrä viittaa siihen, että ampujia oli useampia.

Etelä-Afrikan Johannesburgissa on tapahtunut joukkoammuskelu myöhään lauantai-iltana, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian ja uutistoimisto AFP.

Soweton kaupunginosassa sijaitsevassa ravintolassa tapahtuneessa joukko­ampumisessa on poliisin mukaan kuollut 14 ihmistä. Kolme ihmistä on vakavasti loukkaantunut, ja heidät sekä neljäs lievemmin loukkaantunut ihminen on viety Chris Hani Baragwanathin -sairaalaan Johannesburgiin.

Paikalta löytyneiden patruunoiden määrä viittaa siihen, että ampujia oli useampia, Gautengin maakunnan poliisipäällikkö, kenraaliluutnantti Elias Mawela sanoi. Poliisi tutkii väitteitä, joiden mukaan ryhmä miehiä olisi saapunut ravintolalle tilataksilla ja avannut tulen.

”Yhtäkkiä he [ravintolan olleet] kuulivat laukauksia, ja silloin he yrittivät juosta ulos ravintolasta. Meillä ei ole tällä hetkellä täyttä tietoa tekijöiden motiivista ja siitä, miksi he hyökkäsivät näitä ihmisiä vastaan”, Mawela sanoi uutistoimisto Associated Pressille.

Mawelan mukaan ammuskelussa käytettiin suurikaliiperista asetta tai aseita, ja sillä tai niillä ammuttiin sattumanvaraisesti.