Keräilijän ostama single malt -viski on valmistettu Skotlannin Islayn saarella sijaitsevassa Ardbegin tislaamossa vuonna 1975.

Skotlantilaisen Ardbeg-tislaamon viskiä on myyty myös Helsingissä. Kuvan viski on tislattu vuonna 1965.

Harvinaiseksi luonnehdittu viskitynnyri myytiin maailmanennätyshintaan yksityiselle viskikeräilijälle Aasiassa. Asiasta kertoo talouslehti Financial Times.

Nyt myydyn viskitynnyrin hinta on rikkonut edellisen hintaennätyksen. Tämän vuoden huhtikuussa viskitynnyri myytiin noin 1,2 miljoonan euron hintaan.

Cask No. 3 -nimellä tunnettu viski on valmistettu 207-vuotiaassa Ardbegin tislaamossa Skotlannin Islayn saarella. Viskitynnyristä saatu summa on yli kaksinkertainen verrattuna hintaan, jolla tislaamo ja sen koko varasto ostettiin vuonna 1997.

Tislaamon omistavan, LVMH-luksuskonserniin kuuluvan Glenmorangien toimitusjohtaja Thomas Moradpour sanoo, että ennätyshintaan myyty tynnyri on ylpeydenaihe Islayn saaren yhteisölle.

Viskiä ei suinkaan toimiteta ostajalle alkuperäispakkauksessaan. Tynnyrin ostaneelle keräilijälle tullaan toimittamaan seuraavan viiden vuoden aikana 88 pullollista tynnyristä lapattua viskiä. Kunkin pullon hinnaksi muodostuu noin 43 000 euroa.

Viskikirjailija ja -asiantuntija Charles MacLean kuvailee lähes 19 miljoonan euron viskitynnyriä ”merkittäväksi palaksi nestemäistä historiaa” ja lisäsi, että ”tekijät, jotka tekevät tietystä viskistä sijoituskelpoisen ovat harvinaisuus, maku ja monipuolisuus”.

”Keräilijät rakastavat viskiä sen alkuperän ja historian vuoksi”, MacLean sanoo.

Ardbegin tislaamon tislauksesta ja viskin valmistuksesta vastaava johtaja Bill Lumsden sanoo, että ”olen maistanut tällaista viskiä vain kaksi tai kolme kertaa urani aikana”.

”Siinä on sellainen tunteellinen, lohdullinen laatu, jota on vaikea pukea sanoiksi”, hän sanoo.

Lumsdenin mukaan tislaamon varastoihin jääneet 1970-luvun viskitynnyrit voi laskea ”yhden käden sormilla”.

Hänen mukaansa suurin osa tuon aikakauden viskistä käytettiin sekoiteviskeihin, ja siksi kymmeniä vuosia vanhat single malt -viskit ovat harvinaisia.