Ampumisesta epäillyn miehen on kerrottu kantaneen kirkolle kaunaa äitinsä tekemän valtavan lahjoituksen vuoksi ja uskoneen, että Shinzō Abe oli kirkon äänenkannattaja.

Japanissa entisen pääministerin Shinzō Aben kuolemaan johtaneen ampumisen motiiveista on viikonvaihteessa saatu uutta tietoa.

Abea ammuttiin omatekoisella aseella kampanjapuheen aikana viime perjantaina Naran kaupungissa Länsi-Japanissa. Hän kuoli myöhemmin ampumahaavojen aiheuttamaan verenhukkaan.

Poliisin jakamien sekä japanilaismedian keräämien lisätietojen perusteella ampumisesta pidätetyn motiivi ei ollut poliittinen vaan henkilökohtainen: Hän oli katkera äitinsä joutumisesta Yhdistymiskirkon pauloihin, ja uskoi Aben ajaneen kirkon asiaa.

Poliisi pidätti ampumisesta epäillyn miehen Narassa, Japanissa 8. heinäkuuta 2022.

Japanin poliisi ja japanilaismedia puhuivat aluksi nimeämättömästä ”uskonnollisesta ryhmästä”, jolle pidätetty kantoi kaunaa.

Uutistoimisto Kyodo Newsin lähteiden mukaan epäilty ampuja on sanonut, että hänen äitinsä antoi tälle uskonnolliselle taholle ”valtavan” lahjoituksen, jonka seurauksena hän joutui vararikkoon.

Kyodo News kertoi myös, että pidätetty yritti ensin tehdä pommin, mutta päätyi myöhemmin ampuma-aseeseen. Uutistoimiston lähteiden mukaan ampumisen kohteena piti alun perin olla joku uskonnollisen tahon johtajista ja mies testasikin asettaan ensin tämän tahon tiloihin.

Asiasta raportoivat myös esimerkiksi uutistoimisto Reuters sekä japanilaislehti Asahi Shimbun. Jälkimmäiselle asiasta puhui ampumisesta pidätetyn sukulainen.

70-vuotiaan sukulaisen mukaan epäillyllä on ollut vaikeaa lapsuudesta lähtien, koska tämän äiti oli liittynyt uskonnolliseen ryhmään, Asahi Shimbun kertoo.

Poliisin nimeämättä jättämän uskonnollisen tahon on viikonvaihteessa vahvistettu olevan korealaislähtöinen uususkonnollinen liike, Yhdistymiskirkko.

Reuters raportoi maanantaina, että Yhdistymiskirkko vahvisti omassa tiedotustilaisuudessaan, että ampumisesta pidätetyn äiti oli kirkon jäsen.

Äidin nimeä ei kerrottu julkisuuteen, eikä kirkon tiedottaja Tomihiro Tanaka ottanut kantaa tämän taloudelliseen tilanteeseen tai lahjoitusmääriin.

Tanaka totesi myös, että entinen pääministeri Abe tai tämän ampumisesta epäilty eivät ole olleet kirkon jäseniä, Reuters kertoo. Tanakan mukaan Abe ei myöskään toiminut järjestön neuvonantajana, mutta oli pitänyt puheita ja lähettänyt viestejä kirkon yhteistyötahojen tapahtumiin.

Japanilaiset moonilaisuuden kannattajat surivat liikkeen johtajan kuolemaa Yhdistymiskirkon Tokion konttorissa 3. syyskuuta 2012.

Yhdistymiskirkko on korealaisen liikemiehen Sun Myung Moonin 1950-luvulla perustama uususkonnollinen liike, joka tunnetaan myös nimellä moonilaisuus.

Liikkeen englanninkielinen nimi on ”The Family Federation for World Peace and Unification”, minkä vuoksi se tunnetaan kansainvälisesti lyhenteellä Yhdistymiskirkko (Unification Church).

Kristinuskoa, taolaisuutta, buddhalaisuutta ja kungfutselaisuutta yhdistelevä uususkonto sai alkunsa perustajansa näystä. Moon kertoi nähneensä teininä Jeesuksen, joka pyysi häntä jatkamaan työtä ”harmonian ja puhtauden hyväksi”.

Yhdistymiskirkolla oli sen itsensä mukaan 1980-luvulla noin kolme miljoonaa jäsentä. Nykyisin jäseniä arvioidaan uutistoimistojen mukaan olevan satojatuhansia tai korkeintaan miljoona.

Liike tunnetaan erityisesti tuhansien ihmisten joukkohäistä, joissa se väittää tuovansa pariskunnat yhteyteen Jumalan kanssa.

Tuhannet parit osallistuivat Yhdistymiskirkon joukkohäihin Gapyeongissa, Etelä-Koreassa helmikuussa 2020.

Yhdistymiskirkon Japanin osasto perustettiin liikkeen alkuaikoina vuonna 1959. Perustaja Moon syntyi Pohjois-Korean alueella aikana, jolloin Korea oli Japanin vallan alla.

Moon myös opiskeli Japanissa Wasedan yliopistossa 1940-luvulla. Näistä syistä johtaja osasi myös sujuvaa japania.

Pastorin ja liikkeen johtajan roolien ohella Moon oli myös veropetoksista Yhdysvalloissa tuomittu monimiljonääri. Maailman­kiertueillaan hän pyrki rakentamaan liiketoimintaa sekä keräämään tukea uususkonnolleen.

Moonin yritykset ajautuivat kuitenkin vaikeuksiin jo 1990-luvulla. Moonin kuoltua vuonna 2012 liikkeen johdossa ovat jatkaneet hänen vaimonsa Hak Ja Han sekä heidän poikansa Hyung Jin Moon.

Yhdistämiskirkon perustaneen Sun Myung Moonin hautajaisia juhlittiin nähttävin menoin Gapyeongissa, Etelä-Koreassa 15. syyskuuta 2012.

Hurmoksellisuus, massatapahtumat ja aggressiivinen rahankeruu ovat leimanneet järjestöä myös 2000-luvun puolella.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Japanissa on nostettu Yhdistymiskirkkoa vastaan useita oikeusjuttuja, jotka liittyvät rahan menetyksiin järjestölle.

Aben ampumisesta pidätetty piti entistä pääministeriä Yhdistymiskirkon sanansaattajana. Syynä ovat uutistoimistojen mukaan Aben Yhdistymiskirkkoon liitetyissä tapahtumissa pitämät puheet.

Puheenvuorot ovat herättäneet useasti kritiikkiä. Yhdistymiskirkon entisiä jäseniä oikeudessa edustavat asianajat ovat AFP:n mukaan protestoineet esimerkiksi sähkettä, jonka Abe lähetti Yhdistymiskirkon joukkohäihin vuonna 2006.

Syyskuussa 2021 Abe piti puheen Yhdistymiskirkon yhteistyöjärjestön tapahtumassa ”Rally of Hope Think Tank 2022”. Siinä hän kehui järjestöjen tekemää rauhantyötä Korean niemimaalla.

Japanin entinen pääministeri Shinzō Abe piti puheen Yhdistymiskirkon yhteistyöjärjestö UPF:n tapahtumassa syyskuussa 2021. Kuvakaappaus videolta.

Puheidensa lisäksi Abe kytkeytyy Yhdistymiskirkkoon isoisänsä, Japanin pääministerinä 1957–1960 toimineen Nobusuke Kishin kautta.

Yhdistämiskirkon johtaja Moon solmi Reutersin mukaan 1960-luvulta alkaen suhteita Japanin poliittiseen eliittiin kampanjoidessaan maassa kommunismia vastaan.

Kishi osallistui Reutersin mukaan 1960-luvulla Moonin isännöimälle, ”Kansainvälinen voitto kommunismista -liittouma” (International Federation for Victory over Communism) -järjestön illalliselle.