Konservatiivien puheenjohtajakisassa on odotettavissa loanheiton lisääntymistä. 11 ehdokkaasta on tarkoitus saada valittua kaksi suosituinta ennen heinäkuun loppupuolella alkavaa parlamentin kesätaukoa, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Ilmo Ilkka.

Britannian pääministerikisaan saatiin maanantaina jälleen uusi nimi, kun ulkoministeri Liz Truss ilmoittautui mukaan. Puheenjohtajuudesta ja sen suomasta pääministerin pestistä kisaa nyt 11 ehdokasta.

Lue lisää: BBC: Britannian ulkoministeri Liz Truss ilmoittautui pääministerikisaan

Virkaa tekevä pääministeri Boris Johnson pyrkii mitä todennäköisimmin jättämään myrkkymaljan seuraajansa harmiksi. Johnson on muun muassa nimittänyt sopimattomia kansanedustajia eritasoisiin luottamus­tehtäviin, kertoo yksi The Guardianille puhunut puolueen silmäätekevä. Johnson ei myöskään ole ilmoittanut tukevansa ketään seuraajaehdokasta.

Uuden pääministerin pitää siis ensitöikseen tarttua harjaan ja siivota haluamansa Johnsonin tekemät nimitykset alta pois ennen kuin hän voi alkaa nimittämään omia tukijoitaan tehtäviin. Jos, tai enemminkin kun, uusi johtaja poistaa Johnsonin nimittämät ihmiset, voi erotettujen kansanedustajien keskuudessa herätä katkeruutta ja kyräilyä.

Moni on varmasti ottanut Johnsonin tarjoaman tehtävän vastaan tiedostaen, että voivat menettää sen. Potkujen saaminen hallituksen tehtävistä ei silti varmastikaan koskaan tunnu hyvältä, mikä voi osaltaan ruokkia konservatiivien kahtiajakoa entisestään.

Puolueen sisällä on jo aloitettu johtajuuskisaan liittyvät selkään puukotukset ja veitsien teroittelut. Sen lisäksi, että Johnson on täyttänyt poliittiset virat sopimattomilla ihmisillä, on hän myös kääntänyt vihansa ja katkeruutensa entistä valtiovarainministeriä Rishi Sunakia vastaan, The Guardian kertoo.

Johtajakisassa olevista sekä Sunak että nykyinen valtiovarainministeri Nadhim Zahawi ovat joutuneet selittelemään henkilökohtaisia verotus- ja liike-elämän kuvioitaan. Sunakin vaimo hyötyi laillisesta, mutta kyseenalaisesta non-dom -statuksesta, jolla hän vältti maksamasta tiettyjä veroja Britanniaan.

Zahawin liiketoiminta puolestaan sai Britannian ministerien puolueellisuutta, sidonnaisuuksia ja eettisyyttä valvovien viranomaisten antaman varoituksen. Häntä ei kuitenkaan epäillä rikoksesta, ja Johnson nimitti hänet valtiovarainministeriksi. Kyseessä on silti vakava epäily, jonka olisi The Guardianille puhuneen lähteen mukaan pitänyt estää ministerinimitys.

Ei liene sattumaa, että tiedot Zahawin saamasta varoituksesta ja muistutukset Sunakin vaimon statuksesta ovat levinneet juuri nyt medialle ja kansalle. Myös konservatiivien Whatsapp-keskusteluissa kiertävä Sunakin epäonnistumisia listaava tiedosto on vuodettu jokseenkin epäilyttävään aikaan.

Toisaalta taas Sunakin, tai hänen lähellään olevien ihmisten, kerrotaan rekisteröineen puheenjohtajakisan kampanjasivut jo joulukuussa. Samoihin aikoihin alkoivat levitä myös kuvat laittomista koronarajoituksia rikkovista juhlista, joihin muun muassa Johnson osallistui.

Konservatiivien keskinäinen kamppailu näyttää olevan jo nyt likaista, eikä puhtaampaa peliä ole odotettavissa.

Puolueessa todennäköisesti pelätään, että kuppikuntien kamppailu rapauttaa puolueen yhtenäisyyttä ja alentaa sen vetoavuutta äänestäjien keskuudessa. Se voisi tuoda työväenpuolueen hallitukseen ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen.

Jos aineiston levittäminen onkin sattumaa, tulee se kärkiehdokkaiden kannalta erittäin huonoon aikaan. Kisaa vetävä 1922-komitea nimittäin kokoontuu maanantaina päättämään puheenjohtajakisan aikataulusta. Muun muassa i-lehden mukaan maanantaina päätetään, milloin viralliset ehdokasjulistukset alkavat ja päättyvät, ehdokkuuteen vaadittavat äänimäärät sekä itse äänestyksen aikataulut.

Lue lisää: Tällainen on ”1922-komitea”, jolla on valta päättää Britannian pääministerin kohtalosta

Kisaa käydään mitä todennäköisimmin sata lasissa ja tiukan aikataulun sanelemana, sillä parlamentti jää kesätauolle 21. heinäkuuta. Konservatiivikansanedustajat pyrkivät ennen taukoa karsimaan ehdokkaansa kahteen. Lopullisen sinetin antavat konservatiivipuolueen jäsenet, jotka äänestävät voittajan finalistikaksikosta.

Näillä näkymin jäsenet pääsevät äänestämään elokuun loppupuolella, ja voittaja ilmoitetaan syyskuun alussa, jolloin parlamentti palaa tauoltaan.

Veroja koskevat kysymykset ovat nousseet kovasti kilpailun keskiöön, sillä lähes jokainen johtajaehdokas on luvannut veroleikkauksia ollessaan pääministeri. Verokysymykset ovat kuitenkin perinteisesti muodostuneet kovaksi väännöksi pääministerin ja valtiovarainministerin välillä.

Tämä on yleisesti ottaen johtunut siitä, että Downing Street 10:n asukas eli pääministeri on halunnut miellyttää äänestäjiä, tai tässä tapauksessa konservatiivipuolueen jäseniä sekä kansanedustajia, lupaamalla veroleikkauksia ja -helpotuksia. Hänen naapurinsa, Downing Street 11:n asukas, valtiovarainministeri on kuitenkin halukas ottamaan varovaisemman kannan verotukseen.

Johnsonin kauden ja sen poikkeuksellisen päätöksen jälkeen konservatiiveilla voi olla palava halu osoittaa äänestäjille, että puolue on valmis muutokseen. Tämä voi kuitenkin olla vaikea tehtävä, sillä Johnsonin seuraajan pitäisi pystyä näyttämään sekä ansionsa että eroavaisuutensa edeltäjäänsä verrattuna.

Tässä mielessä esimerkiksi ulkoministeri Truss voi olla vahvoilla, sillä hän on pitäytynyt pitkälti poissa kotimaan politiikasta, joskin hänen riippakivenään on kiistanalainen ja tuomioistuimen pysäytyspäätöksenkin saanut turvapaikanhakijoita koskeva politiikka. Truss voi kuitenkin vedota Britannian vahvaan Ukraina-politiikkaan ja siihen tosiasiaan, ettei hän ole Johnsonin kaltainen öykkärimies. Toki Trussillakin on kannettavanaan eliittikoulutus, jonka hän on hankkinut kalliista Oxfordin yliopistosta.

Lontoon busseissa, kahviloissa ja ravintoloissa kansalaisten yleinen tunnelma tuntui viikonloppuna olevan, että seuraava puolueen johtaja tulee olemaan jälleen kerran yksityiskouluissa ja kalliissa yliopistoissa käynyt oman edun tavoittelija. Eli juuri sellainen, jollainen Johnson on ja jollaiseksi hänet mielletään.

”Eivät he elä todellisessa, meidän maailmassamme”, yksi lontoolaisen pubin pitäjä julisti sunnuntaina tiskinsä takaa.

”Miten heihin [poliitikoihin] voi luottaa, jos he pakottavat kansalaiset maksamaan tapeteistaan ja ankkalammistaan”, pubi-isännän kaveri pohti.

Lausahdukset kiteyttävät osaltaan Britanniassa olevat ja voimistuvat jakolinjat. Syviä kuiluja on nähtävissä ainakin yhteiskuntaluokkien, brexitin äänestäjien, Britannian eri maiden asukkaiden ja suurien kaupunkien sekä pienempien asutuskeskittymien välillä.

Uuden pääministerin tehtävälistaan pitänee lisätä siis myös kansan ja poliittisten päättäjien välisen kuilun kaventaminen. Koska, miten yhteiskuntaa voidaan johtaa, jos johdettavat eivät usko johtajiinsa eivätkä johtajat välitä johdettavistaan?