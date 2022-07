Kesken Almedalenin politiikkaviikon viime keskiviikkona puukotettu nainen kuoli vammoihinsa. Esitutkinta siirtyy Ruotsin turvallisuuspoliisille.

Poliisi pidätti Visbyn puukotuksesta epäillyn miehen perjantaina 8. heinäkuuta. Epäilty on myöntänyt syyllistyneensä puukotukseen.

Ruotsissa Visbyn puukotuksesta epäilty 32-vuotias mies vangittiin viime perjantaina todennäköisin syin murhasta epäiltynä. Maanantaina murhatutkinta muuttui terrorismirikoksen tutkinnaksi. Asiasta kertoo Ruotsin syyttäjälaitos tiedotteessaan.

Puukotuksesta epäiltyä miestä epäillään nyt terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta sekä terrorismirikoksen valmistelusta. Epäillyn asianajajan mukaan mies valmisteli hyökkäystä useita päiviä.

Rikoksen esitutkinnan suorittaa Ruotsin turvallisuuspoliisi (Säpö), joka jatkaa tiivistä yhteistyötä Ruotsin poliisin kanssa. Toistaiseksi rikokseen ei uskota liittyvän muita epäiltyjä.

63-vuotias nainen puukotettiin Gotlannin saarella viime keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Puukotus tapahtui keskeisellä paikalla Visbyn Donners platsilla kesken Almedalenin politiikkaviikon, jonne Ruotsin poliittinen eliitti oli kokoontunut.

Uhri kuoli vammoihinsa keskiviikkoiltana sairaalassa. Uhri toimi työkseen Ruotsin kuntien ja alueiden psykiatrian koordinaattorina. Epäillyn kerrotaan sanoneen, että teon takana oli tyytymättömyys ruotsalaiseen psykiatriaan ja että naisesta tuli tämän tyytymättömyyden maalitaulu.

Ruotsalaislehti Aftonbladet on aiemmin uutisoinut, että epäillyllä on vahvoja yhteyksiä Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen. Hän on käynyt liikkeen mielenosoituksissa sekä kirjoittanut artikkeleita ja ollut mukana radiotuotannossa äärioikeistolaiselle Nordfront -nettimedialle.