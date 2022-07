Puola on yksi Venäjää vastaan puolustautuvan Ukrainan vankimmista tukijoista, mutta historian haavat eivät ole täysin parantuneet.

Puolan presidentti Andrzej Duda vaati maanantaina Ukrainaa tunnustamaan ”häpeällisen totuuden” siitä, kuinka ukrainalaisnationalistit surmasivat yli 100 000 puolalaista toisen maailmansodan aikana.

Presidentti esitti vaatimuksensa niin kutsutun ”Volynian verisunnuntain” 79. vuosipäivänä, jona Puola muistaa ukrainalaisten nationalistien uhreja. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimistot AP ja Reuters.

Puola ja Ukraina ovat kiistelleet toisen maailmansodan aikaisista tapahtumista jo vuosikymmenten ajan. Puola katsoo, että ukrainalaisnationalistit suorittivat puolalaisten etnisen puhdistuksen ja kutsuvat tapahtunutta kansanmurhaksi. Ukraina kiistää syytökset. Osa ukrainalaisista pitää nationalistitaistelijoita sankareina, koska nämä ovat taistelleet myös vapaan Ukrainan puolesta Neuvostoliittoa vastaan.

Tällä hetkellä Puolalla ja Ukrainalla on yhteinen vihollinen: Venäjä. Puola on ollut yksi Ukrainan selvimmistä tukijoista Euroopassa Venäjän hyökkäyksen alettua helmikuussa. Maa on vastaanottanut miljoonia ukrainalaispakolaisia ja lähettänyt Ukrainaan runsaasti niin sotilaallista kuin humanitaaristakin apua.

Kun EU:n ministerineuvosto päätti hyväksyä Ukrainan jäsenhakijamaaksi, Puolan presidentti Duda onnitteli naapurimaata Twitterissä ja julisti ”kunniaa Ukrainan puolustajille”.

Yhdessä Venäjää vastaan seisominen ei ole kuitenkaan kuronut umpeen historian haavoja. Duda kuitenkin korostaa, ettei Puolan vaatimuksissa ole kyse kostosta:

”Luokoon totuus perustan kansakuntiemme ja yhteiskuntiemme uusille suhteille.”