Venäjä pommittaa surutta kerros­taloja, ostos­keskuksia ja synnytys­sairaaloita. HS koosti sodan kauhistuttavimpia tapahtumia, joiden kärsijöinä ovat olleet ukrainalaiset siviilit.

Myöhään lauantaina 9. heinäkuuta kaksi ohjusta repi viisikerroksisen asuinkerrostalon raunioiksi Tšasiv Jarissa Donetskin alueella Itä-Ukrainassa.

Venäjä oli iskenyt rakennukseen kahdella Iskander-ohjuksella, Ukrainska Pravda kertoo. Venäjän mielestä isku oli oikeutettu.

Ukrainan hätätilapalvelu kertoi tiistaina iltapäivällä, että iskussa oli kuollut 38 ihmistä. Joukossa oli 9-vuotias poika. Eloonjääneiden etsinnät jatkuivat.

”Kuka tahansa, joka antaa määräyksiä tällaisista iskuista, kuka tahansa niitä tekeekään tavallisissa kaupungeissa ja asuinalueilla, tappaa ehdottomasti tahallaan”, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi iskun jälkeen.

Se ei ollut ensimmäinen kerta. Venäjä on iskenyt ennenkin ukrainalaisiin siviilikohteisiin ja turvautunut sen jälkeen samoihin hatariin valheisiin: iskut ovat ”tekaistuja” tai Ukrainan ”lavastamia”.

Kansainvälisten kuvatoimistojen paikan päällä taltioimat kuvat kuitenkin puhuvat puolestaan.

HS kokosi yhteen sodan traagisimpia tapahtumia, jotka ovat kohdistuneet Ukrainan siviiliväestöön.

Pelastajat vetivät ulos ruumiin kerrostalon raunioista Tšasiv Jarissa sunnuntaina.

Krementšukin ostoskeskusisku

Keskisessä Ukrainassa sijaitseva Krementšukin kaupunki nousi otsikoihin, kun Venäjä teki ohjusiskun siellä sijaitsevaan ostoskeskukseen 27. kesäkuuta. Iskussa kuoli kaupungin pormestarin mukaan ainakin 21 ihmistä.

Venäjän puolustusministeriö muun muassa uskotteli, ettei ostoskeskus ollut toiminnassa. Britannian yleisradioyhtiö BBC on kuitenkin haastatellut asiakkaita ja työntekijöitä, jotka olivat ostoskeskuksessa iskun aikaan. Lisäksi silminnäkijä­havainnot sekä paikalta otetut kuvat ja videot osoittivat, että liikkeet olivat auki normaalisti.

Ukrainan presidentin Instagram-tilillä julkaistu valvontakameran kuva, jossa näkyy räjähdys Krementšukin ostoskeskuksella.

Pelastustyöntekijöitä ja sotilaita Krementšukin ostoskeskuksella 27. kesäkuuta.

Lue lisää: Venäjän puolustusministeriö selitti Krementšukin ostoskeskusiskua ”läntisen asevaraston räjähdyksellä”

Kramatorskin asemaisku

Donetskin alueella Kramatorskin rautatieasemalla oli valtaisa tungos, kun kaksi ohjusta iskeytyi sinne 8. huhtikuuta.

Asemalle oli kerääntynyt ukrainalaislähteiden mukaan tuhansia siviilejä, jotka odottivat evakuointia. Ainakin 50 ihmistä kuoli.

Sekä Ukraina että Venäjä raportoivat iskussa käytetyn Totška-U-ohjuksia mutta syyttivät niiden laukaisusta toisiaan.

Venäjä yritti väittää, ettei se edes käytä Totška-U-järjestelmiä. Tutkivan journalismin Bellingcat-ryhmä kuitenkin osoitti väitteen vääräksi.

Verijälkiä maassa Kramatorskin rautatieaseman ohjusiskun jälkeen 8. huhtikuuta.

Kramatorskista löytyi jäännöksiä ohjuksesta, jonka kyljessä luki venäjäksi ”za detei” eli lasten puolesta.

Mariupolin draamateatterin pommitus

Deti eli venäjäksi ”lapsia” luki maassa suurin kirjaimin Mariupolin draamateatterin edessä, kun Venäjä pommitti rakennusta 16. maaliskuuta.

Teatterista oli tehty pommisuoja siviileille, jotka olivat jääneet jumiin piiritettyyn kaupunkiin.

Uutistoimisto AP:n keräämien todisteiden mukaan iskussa kuoli ainakin 600 ihmistä. Muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty on tuominnut iskun sotarikoksena.

Mariupolin draamateatteri tuhoutui Venäjän pommituksissa maaliskuussa. Rakennuksen eteen oli kirjoitettu valtavin kirjaimin venäjäksi ”lapsia”. Kuva on otettu huhtikuussa.

Lue lisää: Venäjä iski Mariupolin teatteriin, jonka edustalla luki isoin kirjaimin ”lapsia” – kolme viikkoa kestäneen hyökkäyksen aikana siviilikohteille on aiheutettu silmitöntä tuhoa

Mariupolin synnytyssairaalan pommitus

Ennen draamateatterin pommitusta Venäjän ilmaisku tuhosi synnytys- ja lastensairaalan Mariupolissa 9. maaliskuuta.

Pian uutissivustot täyttyivät lohduttomista kuvista, joissa odottavia äitejä yritettiin pelastaa sairaalan raunioista. Kaksi tunnetuinta kuvaa kertovat kahta hyvin erilaista tarinaa.

Yhdessä kuvassa pelastajat kantavat raskaana olevaa naista paareilla. Hänen lapsensa syntyi kuolleena, puoli tuntia myöhemmin äitikin menehtyi.

Toisessa kuvassa portaita omin voimin alas kiiruhtava Marianna Vyšymirska selviytyi ja synnytti myöhemmin terveen lapsen toisessa sairaalassa.

Haavoittunutta raskaana ollutta naista kannettiin paareilla pois pommitetusta synnytyssairaalasta. Naisen vauva syntyi kuolleena ja äiti itse kuoli vain puoli tuntia myöhemmin.

Marianna Vyšymirska selviytyi Mariupolin synnytyssairaalan pommituksesta. Hän synnytti myöhemmin terveen vauvan toisessa sairaalassa.

Lue lisää: Kätilö Hanna Rastjagajeva ajatteli, ettei Venäjä pommittaisi lasten­­sairaalaa – pian kuului vihellys, ja paine­aalto pyyhki altaan kaiken

Butšan verilöyly

Kun venäläiset miehittäjät jättivät Kiovan alueen maaliskuun lopussa, Butšasta ja läheisestä Borodjankan kylästä paljastui kauheuksia.

Butšasta kirkkomaalta löytyi kymmenien ihmisten joukkohauta. Kuolleilla oli päällään siviilivaatteet, osa oli teloitettu kädet selän taakse sidottuina.

Kaupungista löytyi yhteensä satoja tapettuja siviilejä. Butšasta tuli symboli, joka muistuttaa hyökkääjän julmuudesta ja piittaamattomuudesta.

”En osaa sanoa, mikä tällaiseen pahuuteen on johtanut. On aivan sama, miten venäläiset yrittävät selittää Butšan tapahtumia, tällaista ei voi oikeuttaa millään. Me emme uhanneet Venäjää tai venäläisiä millään tavalla, tämä on rikos ihmisyyttä vastaan”, paikallinen pappi Andrei Halavin kertoi HS:lle Butšassa huhtikuussa.

Andreas Ensinkutsutun kirkko, jonka pihamaalta Butšan joukkohauta löytyi. Hauta tyhjennettiin huhtikuussa.

Ruumiinjäseniä pilkisti siviilien joukkohaudasta Butšassa.

Vainaja tienposkessa Butšan ja Borodjankan välillä.