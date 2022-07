Heinäkuun alussa Venäjän Belgorodissa räjähti. Venäjän viranomaisten mukaan kuolleita on viisi. ”Tulivat tänne [Ukrainasta] – ja heidät tapettiin”, sanoo vaurioituneen talon asukas.

Belgorodin Ulitsa Majakovskogo -kadun pientareella on tuoreita kukkia, joita kaupunkilaiset ovat aamusta asti tuoneet paikalle kuolleiden muistoksi. On kolmas heinäkuuta.

Edellisenä yönä kaupungin asukkaat heräsivät räjähdysten ääniin.

Kymmenet kerros- ja omakotitalot vaurioituivat, ja viisi taloa tuhoutui kokonaan.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Belgorodin vahingot johtuivat tahallisesta iskusta, jonka Ukrainan asevoimat toteutti rypälepommein varustetuilla ballistisilla Totška-U -ohjuksilla. Virallisen tiedon mukaan Venäjän ilmatorjunta tuhosi kaikki kolme ohjusta ilmassa, mutta yhden jäänteet putosivat asuintalon päälle Ulitsa Majakovskogo -kadulla.

Viranomaisten mukaan viisi ihmistä kuoli ja neljä haavoittui. Kuolleista neljä oli Ukrainan kansalaista. Tutkintakomitea on käynnistänyt rikostutkinnan kaupungin tulituksesta.

Lue lisää: Venäjä väittää Ukrainan iskeneen poltto­aine­varastoon Venäjän puolella – Ukraina ei kiistä eikä vahvista tapahtunutta

Poliisiauto sulkee kulun Ulitsa Majakovskogolle. Kerrostalon pihassa on kasa rikkoutuneita, sijoiltaan lentäneitä ikkunanpuitteita. Paidaton mies liimaa muovikalvoa parvekkeen suojaksi.

”Tämä ei ole minun parvekkeeni, omani on ylemmässä kerroksessa”, hän kertoo heilauttaen päätään asuntonsa suuntaan.

Yöllisistä iskuista hän tietää vain sen, mitä puhutaan.

”Totška-U ammuttiin alas. Osa lensi talon päälle. Kolme kuoli. Neljäskin kai vielä löydettiin. Harkovasta tullut”, hän kertoo kuulemaansa.

”Kauheaahan tämä on, mutta minkäs teet?”

Kun mieheltä kysytään, aikooko hän lähteä pois kaupungista, hän vastaa:

”Jää nähtäväksi.”

” ”Tämän kohteen kuvaaminen on tällä hetkellä kielletty.”

Pihalla kulkee poliiseja ja poikkeustilaministeriön työntekijöitä. Työntekijät, joiden vaatetus ei viittaa mihinkään viralliseen tahoon, heittelevät kovalla kolinalla ikkunalaseja jäteastiaan.

Kauempana kadun varrella näkyy taas punavalkoista nauhaa. Sillä on ympäröity omakotitalo, jonka ikkunat ovat rikkoutuneet ja katto revennyt. Nauhan takana parveilee ihmisiä. Nuori mies keinuu jalalta toiselle kädet selän takana. Hän on pukeutunut siniseen T-paitaan, jonka rinnuksessa on Z-kirjain.

Poliisi kulkee varovasti eristyslinjaa pitkin ja seuraa tilannetta. Jos joku ottaa puhelimen esiin, hän komentaa vaisusti:

”Tämän kohteen kuvaaminen on tällä hetkellä kielletty.”

Läheisellä penkillä istuva nainen kertoo tuntemuksiaan iskun tapahtumayöltä:

”Todella tuskallista. Te ette voi kuvitella, kun ette olleet sitä kokemassa!”

Tunteikkaasti hän selittää, miksei Belgorodista lähteminen tunnu järkevältä ajatukselta:

”Luuletteko, etteivät ne pääse perässä? Ihmisiä tuli Harkovasta tänne – perässä pääsivät! Ja te kysytte, pitäisikö lähteä.”

Ukrainalainen sotilas kävelee Totška-U -ohjuksen jäännösten vieressä Harkovan alueella Ukrainassa. Venäjä on syyttänyt Ukrainaa rajan läheisyydessä sijaitsevan Belgorodin ampumisesta samanlaisilla ohjuksilla. Kuva on julkaistu 23. huhtikuuta.

Venäjän ilmatorjunta oli virallisten tietojen mukaan tuhonnut Totška-U -ohjuksen, jonka kappaleet osuivat omakotitaloon osoitteessa Ulitsa Majakovskogo 25.

Tapahtuma-aikaan 3. heinäkuuta talossa oli seitsemän henkilöä, heidän joukossaan neljä pakolaista Harkovan alueelta Ukrainasta. Heistä vain kaksi jäi henkiin, kertoo kuolleiden sukulainen Ilona, joka asuu tällä hetkellä Voronežissa. Ilonan sukunimeä ei hänen pyynnöstään kerrota.

”Olin nukkumassa, kun isäni soitti minulle aamuneljän maissa. Hän oli veljeni kanssa sairaalassa. Veli oli saanut sirpaleen silmäänsä, ja häntä leikattiin parhaillaan. Isä kertoi, että äidin kodin pihalla oli räjähtänyt ammus. Kun sain äidin kiinni puhelimella, hän kertoi, että isäpuoleni ja tämän koko perhe oli kuollut. Henkiin jäivät vain äiti ja veli.”

Isäpuoli muutti Venäjälle Ukrainasta joitain vuosia sitten. Vuosi sitten hän sai Venäjän kansalaisuuden.

Sodan alettua hän otti Harkovasta luokseen perheensä: entisen vaimonsa, anoppinsa, poikansa ja tyttärensä. Tulijat majoitettiin taloon rakennettuun lisäsiipeen.

Kun heinäkuun kolmannen yön ensimmäinen räjähdys kuului, Ilonan äiti ja veli jäivät varsinaiseen taloon, mutta isäpuoli lähti katsomaan perheensä tilannetta.

Räjähdyksiä tuli lisää, ja lopulta Ilonan äiti lähti ulos etsimään miestään. Mies heittäytyi suojaamaan vaimoaan sirpaleilta ja sai suoran osuman.

” ”Ihmisiä keräillään nyt paloina.”

”Kun isäpuoli meni siipirakennukseen, sitä ei enää ollut, se oli täysin maan tasalla”, Ilona kertoo.

”Ihmisiä keräillään nyt paloina. Iskussa kuoli isäpuoleni ja koko hänen perheensä, viisi henkilöä. Talosta ei jäänyt mitään jäljelle, aidan takana on pelkkää tyhjää tonttia. En tiedä, miksi viranomaiset puhuvat vain neljästä kuolleesta. Ainoastaan isäpuolen ruumis on kokonainen, muita keräillään osina.”

Ilona huomauttaa, etteivät tapahtumat vaikuta hänen sodanvastaiseen mielipiteeseensä.

”Pidän edelleen kiinni pasifistisesta asenteesta: vastustan kaikkea sotaa. Elämme kehittyneen teknologian aikakautta, ei tällaisena aikana pitäisi tappaa ihmisiä.”

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Ilona ja muut vapaaehtoiset alkoivat auttaa ukrainalaisia pakolaisia Voronežissa.

Nyt Ilona onkin itse avun tarpeessa. Hänen perheensä toivoo, että Belgorodin kaupunki korjaisi tuhoutuneen talon. Ilona aikoo myös itse kerätä rahaa perheen hyväksi.

”Uskon, että minun täytyy kertoa kaikille siitä, mitä tapahtui. Kukaan ei tiedä, toistuuko sama uudestaan. Osasin kuvitellakin, että jotain lentää kotikaupunkiini. Pyysin perhettäni tulemaan luokseni Voronežiin. En kuitenkaan osannut kuvitella, että tapahtumat koskettaisivat näin henkilökohtaisesti. Olen iloinen, että omat läheisimpäni – äiti ja veli – jäivät henkiin.”

Belgorodin alueen kuvernööri Vjatšeslav Gladkov on luvannut, että kuolleiden perheille maksetaan kolme miljoonaa ruplaa (hieman alle 50 000 euroa) ja haavoittuneille 500 000 ruplaa (hieman yli 8 000 euroa).

Kuva Venäjän hätätilaministeriön 1. huhtikuuta julkaisemasta materiaalista näyttää palomiehiä sammuttamassa paloa Rosneftin öljyvarastolla Belgorodissa, noin 40 kilometrin päässä Ukrainan rajalta.

Belgorodin viranomaiset ovat perustaneet operatiivisen keskuksen lähelle Ilonan perheen taloa. Se on eristetty nauhalla, eikä nauhan sisäpuolella ole juuri ketään.

Sen sijaan kaupunkilaiset tungeksivat läheisillä pihoilla. Vaurioituneiden talojensa luona istuskelevat alueen asukkaat kertovat, että ihmiset tulevat katsomaan tuhoja kuin turistinähtävyyksiä.

”En asu tällä alueella vaan 10 minuutin matkan päässä”, kertoo nainen, joka on juuri ottanut kuvan omakotitalon romahtaneesta katosta.

”Luojan kiitos meille ei käynyt kuinkaan. Ikkuna vain rikkoutui.”

Ohitse kiirehtii Belgorodin pormestari Anton Ivanov tablettitietokone kädessään.

”Nyt teemme talo- ja asuntokohtaisen tarkastuksen ja arvioimme vahingot”, hän selittää toimittajalle hidastamatta vauhtiaan.

Onko tarkastus jo tehty siellä, missä oli raivaajia työssä?

”Ei, toistaiseksi tehdään vain väliaikaisia tukirakenteita.”

Mitä asukkaat ovat sanoneet?

”No mitä he nyt voisivat sanoa? He odottavat.”

Eivätkö he pelkää?

”Me emme puhu heidän kanssaan näistä asioista. Minä en ole lähdössä minnekään, pysyn täällä. Nyt odotamme, milloin saamme kaiken korjattua”, pormestari toteaa, kiihdyttää askeleitaan ja ylittää kadun juuri syttynyttä punaista valoa päin.

” ”Piiloon ei pääse mihinkään. Kukaan ei kerro mistään mitään.”

Läheinen kerrostalo on myös vaurioitunut iskussa, mutta sitä ei ole vielä ympäröity eristysnauhalla. Talon edustalla istuu iäkäs pariskunta ja keski-ikäinen mies, jolla on oluttölkki kädessä.

”Pamahti, ikkunat lensivät irti”, olutta juova mies kuvailee yön tapahtumia.

”Joukkomme osuivat siihen rakettiin, se putosi asuintalon päälle”, jatkaa iäkäs mies osoittaen kävelykepillään Ilonan perheen talon suuntaan.

”Viisi ihmistä kuoli”, hän lisää.

Ettekö te hätistä tänne ihmettelemään tulleita ihmisiä pois? kysyy toimittaja.

”Emme, miksi hätistäisimme? Mehän olemme ihmisiä. Emme me ole ukrainalaisia tai kansanvihollisia!” vastaa kävelykeppimies ja jatkaa:

”Eikö ole kauheaa, että ihmisiä tapetaan? Vieläpä viattomia. Vanhoja, nuoria, lapsia. Sääli. Tulivat tänne [Ukrainasta] – ja heidät tapettiin.”

Hän ei tiedä, mitä tehdä, jos tulee uusi tulitus.

”Piiloon ei pääse mihinkään. Mennään kauppaan, ostetaan pullo ja ryypätään. Kukaan [viranomainen] ei kerro mistään mitään.”

” ”En voi luvata, etteikö iskuja enää koskaan tulisi.”

Belgorodin alue on paikallisviranomaisten antamien tietojen mukaan ollut ukrainalaisten tulitusten kohteena sodan alusta lähtien.

Huhtikuussa alueella syttyi tulipalo Rosneftin öljyvarastolla, ja toukokuussa ilmoitettiin kahdesta kuolonuhrista Solohin ja Žuravljovkan kylissä.

Huhtikuussa alueella syttyi tulipalo Rosneftin öljyvarastolla, ja toukokuussa ilmoitettiin kahdesta kuolonuhrista Solohin ja Žuravljovkan kylissä.

Heinäkuun alussa tehty ilmaisku Belgorodiin oli kuitenkin toistaiseksi pahin alueella.

”Kuinka tapahtuneen jälkeen voi nukkua rauhassa?” on kysymys, joka on kaikkien belgorodilaisten mielessä. Sitä Ulitsa Majakovskogo -kadun tuhoutuneita taloja katsomaan tulleet ihmiset ovat pyöritelleet keskusteluissaan aamusta asti.

Täytyy teipata ikkunat ja tulituksen tullen hakeutua kantavan rakenteen alle, ohjeistaa eräs herra naapureitaan.

”Mutta kuinka voi nukkua?” kuuluu kysymys väkijoukosta.

”Kyllä teidän vielä kelpaa, kun sentään on paikka missä nukkua”, kuuluu erään naisen vastaus.

Kuvernööri Gladkov osallistui keskusteluun Telegram-kanavalla. Belgorodilaisten kysymykseen siitä, miten voisi nukkua yönsä rauhassa, hän vastasi:

”Ei mitenkään. En voi luvata, etteikö iskuja enää koskaan tulisi.”

Julkaistu Meduzassa 3.7.2022.

HS:ssä suomennosta on tiivistetty ja editoitu. Tuotanto: Elina Saarilahti ja Tuija Pallaste

Alkuperäinen juttu on luettavissa täällä.