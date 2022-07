Sri Lankassa käynnissä ovat ratkaisevat hetket, jossa koko maan hallinto vaihtuu kuukausia kestäneen inhimillisen hädän päätteeksi. HS on paikalla seuraamassa, miten hallinnon päärakennuksista on tullut parissa päivässä mielenosoittajien pyörittämiä turistikohteita.

Colombo

”Avoin yleisölle.”

Sri Lankan pääministerin virka-asuntoa ympäröivään muuriin spraymaalattu teksti tiivistää olennaisen siitä, mitä Intian eteläpuolella sijaitsevassa yli 21 miljoonan asukkaan saarivaltiossa tapahtuu parhaillaan.

Maassa on käynnissä vallankumous. Presidentti Gotabaya Rajapaksa on ilmoittanut eroavansa, samoin pääministeri Ranil Wickremesinghe.

Kansansa hylkäämäksi tullut, korruptiosta ja Sri Lankan talouden tuhoamisesta syytetty presidentti on yrittänyt lähteä maastaan. Maanantaina hän pyrki Dubaihin mutta jäi jumiin lentokentällä.

Pääministerin virka-asunnon aitaan on maalattu teksti "open for public, avoin yleisölle".

Samalla kun presidentti pakenee, kansa juhlii.

Colombon keskustassa käynnissä on riemua, vapautta ja vähintään pientä toiveikkuutta henkivä jättiprotesti, jota on vaikea kutsua mielenosoitukseksi. Enemmänkin se muistuttaa valtavaa kyläjuhlaa.

Juhla sai alkunsa viikonloppuna, kun mielenosoittajat, yhteensä yli satatuhatta, valtasivat paitsi pääministerin virka-asunnon, myös vanhan parlamenttitalon – ja ennen kaikkea presidentinpalatsin. Ne ovat nyt avoinna yleisölle, eli kenelle tahansa. Aiemmin hallinnon rakennukset ovat olleet tiukasti vartioituja paikkoja.

Vielä lauantaina palatsia suojelleet sotilaat ampuivat laukauksia ilmaan suojellakseen hallinnon keskeisiä rakennuksia. Lopulta sotilaat ja poliisi luovuttivat tuhoon tuomitun tehtävänsä.

Tiistaina Colombon kaduilla kiemurtelee tuhansien ihmisten mittainen jono, joka johtaa sisälle palatsiin.

Sri Lankan asukkaat ovat kärsineet viime kuukausina muun muassa ruoan, lääkkeiden ja polttoaineen pulasta. Inflaatiokäyrä on ollut hurja: hinnat ovat nousseet räjähdysmäisesti. Entuudestaan köyhissä perheissä hätä on suuri.

Nyt kurjuudesta kärsineet ihmiset ovat saapuneet Colomboon nähdäkseen, millaisen yltäkylläisyyden keskellä presidentti on työskennellyt ja asunut.

Ihmisiä jonottamassa entiseen parlamenttitaloon.

Ihmiset istuskelivat rauhallisesti pääministerin virka-asunnon penkeillä.

Näky on mieletön, vaikeasti sanoin kuvailtava.

Voisi kuvitella, että käytännössä ilman päätösvaltaista hallintoa olevassa maassa on hallinnon tärkeimpien rakennusten kaappaamisen jälkeen vaarallinen tilanne.

Sri Lankassa ei ole aistittavissa vaaraa. Moni haastatelluista ihmisistä toistelee vastauksissaan, että tämä on rauhanomainen vallankumous, jonka ainut tavoite on muuttaa koko Sri Lankan poliittinen systeemi.

Kaikki nykyiset päättäjät, ennen kaikkea maata vuonna 2009 päättyneen sisällissodan loppumisesta lähtien hallinnut Rajapaksan suku, on saatava pois vallankahvasta lopullisesti. Korruptio on kitkettävä. Uusi sukupolvi täytyy nostaa valtaan.

”Olen 65-vuotias mies. Minun sukupolveni on vastuussa tästä, mitä on tapahtunut. Me olemme epäonnistuneet, ja nyt uusien ihmisten on päästävä valtaan”, sanoo megafonia kädessään pitävä Agith Peveva.

Pevevan kaltaisia suurmielenosoituksen vastuuhenkilöitä on presidentinlinnassa paljon. He ovat tehneet siirtomaavallan aikaisesta valkoisesta luksuspalatsista parissa päivässä turistikohteen.

Viikonloppuna sosiaalinen media täyttyi kuvista, joissa ihmiset uivat presidentin uima-altaassa ja treenasivat kuntosalilla. Nyt uima-altaan vesi on sameaa ja vähissä, eikä kukaan halua enää sinne uimaan. Kuntosalin ovet on suljettu, ettei laitteita rikota.

Paikkoja on ylipäänsä tuhottu varsin vähän. Joitain ikkunoita on rikottu, ja moniin pylväisiin on kirjoitettu ”Go home Gota”, eli ”Mene kotiin Gota”. Väistyvälle presidentille suunnattu viesti on varsin yksiselitteinen.

Presidentinpalatsin portille on maalattu presidentti Gotabaya Rajapaksaa herjaavia grafitteja.

Linnan vallanneet mielenosoittajat ohjaavat tavallisista kansalaisista koostuvaa väkimassaa. He huolehtivat siitä, että sisään päästetään väkeä tasaisena virtana ja että ihmiset liikkuvat tarpeeksi nopeasti eteenpäin. Vanhaan portaikkoon ei saa jäädä tukkeeksi liian pitkäksi aikaa.

Paikalla on myös aiemmin mielenosoittajia vastaan koviakin voimakeinoja käyttäneitä sotilaita ja poliiseja, jotka seisovat nyt lähinnä seinustalla katsomassa, että tilanne pysyy rauhallisena. Mitään yritystä hallinnon puolustamiseen ei ole enää nähtävissä.

Lämpötila kipuaa yli 30 asteen, ja kokolattiamatolla varustelussa palatsissa olotila käy nopeasti tukalaksi, eikä vähiten ummehtuneen hajun vuoksi.

Ihmiset ottavat palatsin sisällä selfieitä ja kiertelevät ympäri tiluksia. Osa on jäänyt istumaan picnicille palatsin pihalle. Niin ovat tehneet aamulla bussilla Colomboon tulleet Anusha Madushani, Malith Harendra ja heidän tyttärensä Linadi Supulya.

Perhe syö banaaninlehteen käärittyä riisiä ja currya ja katselee ympärilleen naureskellen. Palatsille he ovat tulleet silkasta uteliaisuudesta.

”Emme ole koskaan aiemmin nähneet palatsia omin silmin. Ei ole järkeä, että presidentillä ja hänen perheellään on ollut kaikki tämä käytettävissään samalla, kun monilla kansalaisilla ei ole ollut paljon mitään”, Madushani sanoo.

Linadi Supulya söi riisiä presidentinpalatsin takapihalla perheineen.

Entiseen parlamenttitaloon saapuneet mielenosoittajat ottivat selfietä.

Samaa pohtivat muut, muun muassa pikkuveljensä Senool Kaveeshin ja äitinsä Dilanthi Kumudinin kanssa paikalle saapunut kuudesluokkalainen Yenuli Dulansa.

”Presidentti on elänyt parempaa elämää kuin me”, Dulansa sanoo.

Ihmiset ovat ottaneet tilat omikseen myös kahdessa muussa vallatussa rakennuksessa, vanhassa parlamenttitalossa ja pääministerin virka-asunnossa.

Pääministerin virka-asunnon sisääntuloaulassa nuoret miehet istuvat pöydän ääressä ja pelaavat carromia, paikallista koronaa muistuttavaa peliä. Aiemmin virka-asunnossa on ollut käynnissä myös ruokatarjoilua, nyt ilmeisesti keittiö on joutunut epäkuntoon.

Vanhassa parlamenttitalossa esillä on ainoastaan kirjastoalue. Lukittujen ovien takana on virallisia hallinnollisia papereita, joiden luokse ihmisiä ei ole haluttu päästää, jotteivät he tuhoa niitä.

Talon ulkopuolella on menossa bileet. Festaritunnelma vain vahvistuu, kun porttien ulkopuolella huomio kiinnittyy esiintymislavaan, jonka on ottanut haltuun paikallisista opiskelijoista koostuva porukka. He esittävät ilman säestystä pilkkalaulua, jonka kohteena ovat Rajapaksan suvun jäsenet.

Entisen parlamenttitalon läheisyydessä yliopisto-opiskelijat pitivät ääntä ja yleisö hurrasi.

Suomesta katsottuna Sri Lanka tuntuu kaukaiselta, ja jos maasta on ollut aiemmin jotain mielikuvia, ne ovat todennäköisesti liittyneet perhelomiin tai surffausmatkoihin.

Tämän vuoden aikana Sri Lankasta on kuitenkin tullut akuutein esimerkki siitä, mihin jokapäiväisten tarvikkeiden hinnannousu ja inhimillinen hätä johtavat. Nyt se johtaa lähes varmasti Rajapaksa-dynastian päättymiseen Sri Lankassa.

Ihmiset ovat tosin epäluuloisia. Useat haastateltavat toistelevat, että he eivät usko presidentin luopuvan vallasta ennen kuin se on todella tapahtunut. Epäluuloon on syitä: ennen nykyistä presidenttiä Gotabaya Rajapaksaa maata hallitsi pitkään hänen veljensä Mahinda Rajapaksa, josta tuli Gotabayan virkakaudella maan pääministeri, kunnes hän joutui keväällä luopumaan virastaan.

Syitä Sri Lankan kurjuuteen on monia, eivätkä kaikki johdu nykyhallinnosta. Sri Lanka on kärsinyt oman osansa Ukrainan sodan vaikutuksista. Vielä pahempi kolaus oli koronapandemia, joka johti maalle elintärkeiden turismitulojen jyrkkään laskuun.

Jo ennen pandemiaa kolauksen turismille aiheuttivat vuoden 2019 pääsiäisenä hotelleihin ja kirkkoihin tehdyt pommi-iskut, joissa kuoli yli 250 ihmistä.

Toisaalta Rajapaksojen valtakaudella Sri Lanka on tehnyt asiantuntijoiden mukaan surkeita talouspoliittisia päätöksiä, luottanut liikaa Kiinan haluun investoida maahan ja kirsikkana kakun päällä siirtynyt kertarysäyksellä luomuviljelyyn. Tämä romahdutti ruuan tuotannon vahvasti riisin ja teen viljelyyn nojaavassa maassa.

Vaikka koko kriisi ei olisikaan hallinnon syytä, Colombossa ollaan yksimielisiä siitä, että ainut vaihtoehto ongelmien ratkaisemiseksi on koko nykyhallinnon vaihtaminen.

Moni suhtautuu hyvin skeptisesti ajatukseen siitäkin, että esimerkiksi pääoppositiojohtaja Sajith Premadasa nimitettäisiin presidentiksi.

Merkiksi vallanvaihdon välttämättömyydestä vanhan parlamenttitalon viereen on pystytetty ”Gota Go” -kyläksi nimetty leirialue, jossa osa mielenosoittajista on ollut jo 95 päivän ajan, siitä lähtien kun laajamittaiset mielenosoitukset saivat alkunsa.

Kylässä on muun muassa teltta-alue, jossa monet mielenosoittajat yöpyvät ja juhlivat porukalla iltaisin. Alue saa energiansa aurinkokennoista, ja sinne on pystytetty muun muassa kirjasto, elokuvateatteri ja ravintola.

Mielenosoittajat ovat rakentaneet telttakylän entisen parlamenttitalon läheisyyteen.

Elokuvateatteriteltan sisällä istuu Champika Priyadarshana, joka on aiemmin työskennellyt viihdetuotannon parissa. Parin viime kuukauden aikana hänen kotinsa on joutunut poliisin läpikotaisin tutkimaksi, minkä takia hän on jäänyt asumaan kylään. Mielenosoituksissa häntä on suihkutettu kyynelkaasulla.

Kylä ei katoa ennen kuin maalla on pätevä uusi presidentti ja hallitus, Priyadarshana sanoo totisena.

Kun häneltä kysyy, miltä tuntui katsoa viime viikonloppuna presidentinpalatsin valtausta, kasvoille nousee leveä hymy.

”Olin todella innoissani. Olen iloinen, että saan olla osa tätä muutosta.”