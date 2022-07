The New York Timesin kyselyn mukaan demokraatti­äänestäjistä vain alle kolmannes nostaisi Bidenin puolueen presidentti­ehdokkaaksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ei saa kannatusta jatko­kaudelle edes oman puolueensa äänestäjiltä, kirjoittaa yhdys­valtalais­lehti The New York Times.

Biden on kertonut aikovansa asettua ehdolle vuoden 2024 presidentin­vaaleissa, mutta The New York Timesin ja Siena Collegen teettämän kyselyn mukaan 64 prosenttia demokraatti­äänestäjistä haluaisi puolueen asettavan toisen ehdokkaan. Alle 30-vuotiaista vastaajista uuden presidentti­ehdokkaan haluaisi valtaosa, 94 prosenttia.

Kyselyyn vastasi 849 rekisteröitynyttä äänestäjää Yhdysvalloissa 5.–7. heinäkuuta.

Kyselyn vastaajia mietitytti erityisesti Bidenin 79 vuoden ikä, The New York Times kirjoittaa. Biden on jo nyt Yhdysvaltojen historian vanhin presidentti.

Toisaalta vastaajat arvioivat Bidenin suoriutuneen heikosti työstään.

Bidenin suoritukseen oli tyytyväisiä vain 33 prosenttia vastaajista. Republikaanit odotetusti teilasivat Bidenin, mutta negatiivisen arvion antoi myös kaksi kolmannesta sitoutumattomista äänestäjistä.

Demokraateistakin vain 70 prosenttia katsoi Bidenin suoriutuneen presidenttinä hyvin.

Moni vastaaja nosti syyksi huonoon arvioon talouden alamäen. 20 prosenttia piti sitä tärkeimpänä Yhdysvaltoja koskettavana ongelmana.

Yli kolme neljästä vastaajasta katsoi maan kulkevan väärään suuntaan. Luku on korkein sitten vuoden 2008 talouskriisin, The New York Times kirjoittaa.

Bidenin kannalta positiivista kyselyssä näyttää olleen vain se, että hän näyttäisi yhä voittavan vaalit edeltäjäänsä Donald Trumpia vastaan. Kyselyn mukaan Biden saisi 44 prosenttia ja Trump 41 prosenttia äänistä.