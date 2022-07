Yhdysvaltain presidentti aloittaa Lähi-idän vierailunsa Israelista keskiviikkona. Matkan suurin tavoite on saada öljyn hinta laskusuuntaan, kirjoittaa toimittaja Terhi Width Tel Avivista.

Tel Aviv

Bensakanisteri käteen, asekauppapaperit takataskuun ja menoksi. Ihmisoikeudet ja vihreät arvot eivät tällä kertaa mahdu matkalaukkuun.

Näin voisi vahvasti liioitellen kuvailla Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Lähi-idän vierailua, joka alkaa keskiviikkona Israelista, jatkuu palestiinalaisten hallitsemalle Länsirannalle perjantaina ja päättyy Saudi-Arabiaan lauantaina.

Isäntämaiden pitkistä toivelistoista huolimatta Biden on ennen kaikkea bensanhakumatkalla. Bidenin keskeisenä tehtävänä on taivutella Saudi-Arabia pumppaamaan lisää oljyä ja siten ehkä painamaan öljyn maailmanmarkkinoiden hintoja alaspäin.

Maksuvälineenä bensapumpulla saattaa käydä lupaus luopua Yhdysvaltain osittaisesta asevientikiellosta Saudi-Arabiaan.

”Fossiiliset polttoaineet tuominnut presidentti pyytää öljyä hylkiöksi nimeämältään valtiolta”, kiteyttää asetelman Tel Avivin yliopiston yhteiskuntatieteiden professori Udi Sommer Helsingin Sanomille.

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman.

Sommer ei kuitenkaan usko, että Biden onnistuu painamaan öljyn hintaa alas – korkeintaan estämään sen, että hinnat karkaavat entistäkin huimemmiksi.

Yhdysvaltain-tutkimuslaitoksella toimiva Sommer toteaa, että bensanhakureissun taustalla on Yhdysvaltain oma tilanne. ”Välivaalit ovat edessä ja kannatusluvut alhaalla”, hän sanoo.

Bidenin hallinnon ja Saudi-Arabian välit ovat olleet nihkeät, sillä ennen presidentiksi tuloaan Biden nimitti Saudi-Arabiaa hylkiövaltioksi toimittaja Jamal Khashoggin paloittelumurhan vuoksi 2018.

Kriittisesti Saudi-Arabiasta kirjoittanut Khashoggi katosi vierailullaan Saudi-Arabian konsulaattiin Turkissa. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA on yhdistänyt kruununprinssi Mohammed bin Salmanin murhaan.

Biden ja bin Salman tapaavat nyt, ja Biden on virallisesti sanonut tavoittelevansa strategisen kumppanuuden vahvistamista Saudi-Arabian kanssa.

Tunnelmaa saattaa keventää uutistoimisto Reutersin saama tieto, jonka mukaan Bidenin hallinto harkitsee mahdollisuutta luopua Yhdysvaltain kiellosta myydä hyökkäyssotaan soveltuvia aseita Saudi-Arabiaan. Bidenin hallinto jäädytti sovitut asekaupat Lähi-itään Jemenin sodan aiheuttaman humanitaarisen katastrofin vuoksi.

Saudi-Arabia on pommittanut Jemeniä ja Iranin tukemia huthikapinallisia. Täsmäasekauppojen ehtona olisivat kuitenkin Saudi-Arabian ponnistelut sodan lopettamiseksi.

”Asekaupat ovat Saudi-Arabian hinta öljykaupoista”, Sommer tulkitsee.

Kiinan aiheuttama pelko on Sommerin mukaan kuitenkin muistettava aina. ”Yhdysvalloille olisi kauhukuva, jos Saudi-Arabia ja Kiina alkaisivat kaveerata. Intian vaikutusvaltaa halutaan kasvattaa Kiinan kustannuksella”, Sommer sanoo.

Työntekijät valmistelivat Israelin presidentin Isaac Herzogin virka-asuntoa valmiiksi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vierailua varten Jerusalemissa maanantaina.

Bidenin ohjelmaan on sullottu myös videohuippukokous Arabiemiraattien presidentin Mohammed bin Zayedin ja Intian pääministerin Narendra Modin kanssa. Nelikkoa kutsutaan lyhenteellä I2U2 ja sen yhteistyön tarkoituksena on hyödyntää teknologiaa Israelista, rahoitusta Arabiemiraateista ja osaamista Intiasta. Yhdysvallat on luonnollisestikin kirjavan maajoukon vaikutusvaltaisin osapuoli.

Israelin alueellisen ulkopoliitikan instituutin Mitvimin asiantuntija, tohtori Moran Zaga sanoo myös, että Bidenin Lähi-idän kierroksen päätarkoituksena on painaa alas öljyn hintatasoa.

”Israel puolestaan odottaa konkreettisia toimia Iranin suhteen. Toiveet Israelin ja Saudi-Arabian suhteiden normalisoinnista ovat myös korkealla”, Zaga sanoo Helsingin Sanomille.

Biden on käynyt Israelissa aiemmin yhdeksän kertaa, mutta nyt toteutuva kymmenes vierailu on hänen ensimmäisensä presidenttinä. Iäkkään valtiomiehen ohjelma on äärimmäisen tiukka helteisessä Israelissa. Auringonpaisteessa lämpötila nousee heinäkuun puolivälissä helposti yli 40 asteeseen.

Bidenia viedään katsomaan muun muassa puolustusjärjestelmiä, holokaustimuseota ja urheilukisojen avajaisia. Biden tapaa Israelissa pääministeri Yair Lapidin, presidentti Isaac Herzogin ja oppositiojohtaja Benjamin Netanjahun.

Perjantaina Biden matkaa Betlehemiin tapaamaan palestiinalaisten presidenttiä Mahmud Abbasia.

Tavalliselle israelilaiselle Bidenin vierailusta on lähinnä riesaa, sillä Tel Avivin ja Jerusalemin välinen vilkkaasti liikennöity moottoritie suljetaan useiden tuntien ajaksi keskiviikkona ja perjantaina. Jerusalemissa suljetaan lukuisia katuja ja kortteleita, järjestystä turvaamaan on hankittu yli 16 000 poliisia. Bidenin koskettaminen ja selfieiden ottaminen on ankarasti kielletty.