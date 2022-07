Yhdysvaltojen mukaan iskussa tapettiin yksi viidestä suurimmasta Islamilaisen valtion johtajasta.

Yhdysvallat kertoo tappaneensa Isis-johtajan tiistaina drooni-iskussa.

Maher al-Agal tapettiin Turkin hallitsemalla alueella Pohjois-Syyriassa lähellä Jindiresiä.

Iskussa haavoittui myös yksi hänen ylimmistä avustajistaan, kertoo Pentagonin tiedottaja everstiluutnantti Dave Eastburn AFP:lle.

Epäselvää on, kuoliko avustaja myös iskussa. Reutersin lähteiden mukaan iskussa kuoli kaksi ihmistä, mutta Yhdysvallat on vahvistanut ainoastaan Maher al-Agalin kuoleman.

Isku osui Isis-johtajaan ja hänen avustajaansa, kun he olivat moottoripyöräilemässä. Paikalliset kyläläiset kertovat uutistoimisto AFP:lle, etteivät Isisin jäsenet asuneet kyseisellä alueella.

Yhdysvaltojen mukaan iskussa ei haavoittunut siviilejä, raportoi Reuters.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin mukaan isku heikentää merkittävästi Isisin kykyä suunnitella, resursoida ja suorittaa operaatioita.

Syyrian ihmisoikeuksia tarkkaileva organisaatio, The Syrian Observatory for Human Rights, on vahvistanut al-Agalin kuoleman. Organisaation mukaan kyseessä oli ”Islamilaisen valtion” kuvernööri Syyriaa laajemmalla Levantin alueella.

Tosin vuonna 2019 Yhdysvaltain tukemat kurdijoukot ilmoittivat, että Isis on menettänyt viimeisenkin alueensa Syyrian ja Irakin raja-alueella, joten Islamilainen valtio romahti.

Lennokki-iskusta jäi jäljelle osia tuhoutuneesta moottoripyörästä.

Yhdysvallat kuvailee tapettua Isis-johtajaa yhdeksi viidestä suurimmasta Islamilaisen valtion johtajista.

”Sen lisäksi, että al-Agal oli ryhmän korkea-arvoinen johtaja, hän oli vastuussa Islamilaisen valtion verkostojen aggressiivisesta kehittämisestä Irakin ja Syyrian ulkopuolella”, Pentagon sanoi tiedotteessaan.

Iskun kohteeksi otetuilla kahdella miehellä oli Yhdysvaltojen mukaan yhteyksiä Pohjois-Syyriassa toimivaan aseelliseen ryhmään, Ahrar al-Sharqiyaan. Ryhmä on tehnyt iskuja kurdikohteita vastaan Turkin hallitsemilla alueilla Pohjois-Syyriassa.

Vuonna 2019 kyseinen ryhmä murhasi kurdipoliitikko Hevrin Khalafin.

”Ahrar al-Sharqiya on syyllistynyt lukuisiin rikoksiin siviilejä ja erityisesti Syyrian kurdeja vastaan. Näihin kuuluvat murhat, sieppaukset, kidutukset ja yksityisomaisuuden takavarikointi”, Yhdysvaltain ulkoministeriö kommentoi tuolloin.

Isku ei välttämättä ole niin merkittävä, mitä Yhdysvallat antaa ymmärtää sen olevan.

Jihad Analyticsin perustaja Damien Ferrén mukaan Isis vaihtaa nopeasti tapetut johtajat uusiin eikä johtajien tappaminen pitäisi vaikuttaa organisaation toimintaan.

”He pystyvät edelleen tekemään hyökkäyksiä Syyrian hallituksen joukkoja vastaan ja suorittamaan operaatioita siellä tällä kurdijoukkoja vastaan.”

Isis on kuitenkin heikompi kuin Islamistisen valtion aikakautena. Vuosina 2011–2019 Isis hallitsi suurta osaa Irakista ja Syyriasta.

Yhdysvalloilla on noin 900 sotilasta Syyriassa. Sotilaat ovat pääsääntöisesti maan itäosissa. Bidenin hallinto ei ole kertonut yksityiskohtaisesti, millainen tehtävä joukoille on annettu.

Viimeksi Isis-johtaja kuoli helmikuussa Yhdysvaltojen hyökkäyksessä. Isis-johtaja Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi räjäytti itsensä, kun amerikkalaisjoukot olivat hyökkäämässä hänen asuintaloonsa. Räjähdyksessä kuoli al-Qurayshin lisäksi hänen perheenjäseniään.