Vuoden 2021 loppiaisen tapahtumia tutkiva valiokunta toi tiistaina esille lisäyksityiskohtia siitä, millainen rooli entisellä presidentillä Donald Trumpilla ja hänen lähipiirillään oli Capitolin valtausyrityksessä.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ja hänen lähipiirinsä suunnittelivat etukäteen ohjaavansa kannattajiaan marssille kohti Capitol-kukkulalla olevaa kongressitaloa loppiaisena vuonna 2021. Asia selviää Yhdysvaltain kongressin alemman kamarin eli edustajainhuoneen valiokunnan tiistaisessa kuulemisessa.

”Aion pitää Suuren Puheen kello 10 aamulla 6. tammikuuta Ellipsellä (puistossa Valkoisen talon eteläpuolella). Tulkaa ajoissa, odotettavissa valtavasti väkeä. Marssikaa [puheen jälkeen] Capitolille. Estäkää varkaus!!”, kerrottiin Twitter-viestin luonnoksessa, joka oli määrä lähettää Trumpin nimissä.

Yhdysvaltain kansallisarkistosta valiokuntaan toimitettua twiittiluonnosta oli lehtitietojen mukaan näytetty Trumpille, mutta sitä ei jostain syystä koskaan julkaistu Twitterissä.

Samoissa kuulemisissa kävi ilmi, että Trumpin tukijoukoissa oli odotuksena, että presidentti pyytäisi kannattajiaan marssimaan kongressitalolle 6. tammikuuta. Tästä todisti tekstiviesti, jonka Trumpin tukijoukkoihin kuuluva ”Pelastetaan Amerikka” -tapahtuman järjestäjä oli lähettänyt kaksi päivää ennen puhetta, The New York Times -lehti kertoo.

Lehden mukaan uusi todistusaineisto kyseenalaistaa Trumpin väitteen, että kongressitalon valtaaminen oli käsistä karannut rauhanomainen mielenosoitus. Mielenosoitus ei ollut spontaani, vaan Trumpin ja tämän lähipiirin masinoima tapahtuma, todisteet osoittavat lehden mukaan.

Kongressitalossa vahvistettiin kohtalokkaana päivänä vuoden 2020 presidentinvaalien tulos, joka osoitti selvää voittoa Trumpin vastaehdokkaalle, demokraatti Joe Bidenille.

Twiitin luonnoksessa mainittu puhe viittaa Ellipse-puistossa järjestettyyn entisen presidentin tilaisuuteen, johon hän oli kutsunut kannattajiaan pahamaineisella twiitillään joulukuun 19. päivä.

Aiemmin on jo kerrottu, että Trump tiesi osan kannattajistaan tulleen aseistautuneina kuuntelemaan hänen puhettaan. Trump muun muassa vaati, että kannattajat päästettäisiin osallistumaan tilaisuuteen menemättä metallinpaljastajien läpi.

”Iso mielenosoitus [Washington] D.C.:ssä tammikuun 6. Olkaa siellä, tulee olemaan villiä”, joulukuisessa twiitissä sanottiin.

Lue lisää: Todistaja: Trump ei välittänyt yleisössä olleista aseista ja koitti tarttua limusiinin rattiin osallistuakseen Capitolin valtaukseen

Trumpin kutsun kuulivat The Washington Postin mukaan myös äärioikeistolaiset äärijärjestöt Proud Boys ja Oath Keepers, jotka hautasivat erimielisyytensä ja alkoivat yhdessä suunnitella sekä strategisella että taktisella tasolla Ellipsessä järjestettävään tilaisuuteen osallistumista.

Samoin kutsun kuulivat muut Trumpin kannattajajärjestöt, joista esimerkiksi Women for America First -järjestö muutti tapaamispäiväänsä tammikuun 20. päivästä 6. päivään.

Ennen "villiä mielenosoitusta" enteilevän twiitin lähettämistä, joulukuun 18. päivä, Valkoisessa talossa nähtiin valiokunnan edessä todistaneen Valkoisen talon entisen asianajajan Eric Herschmannin mukaan melkein nyrkkitappelu, kertovat The New York Times ja The Washington Post.

Valkoisen talon entisen asianajajan Eric Herschmannin videoitu todistus esitettiin valiokunnalle tiistaina Washington D.C.:ssä.

Osapuolina tässä tuntikausia kestäneessä kiihkeässä tapaamisessa olivat Trumpin viralliset neuvonantajat, kuten Herschmann ja asianajaja Pasquale Cipollone, ja joukko ulkopuolisia epävirallisia neuvonantajia, jotka olivat jollain keinoin päässeet Trumpin puheille presidentin viralliseen työhuoneeseen Oval Officeen.

Jälkimmäisessä joukossa olivat muun muassa entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn ja asianajaja Sidney Powell. Joukon jäsenet pyrkivät vakuuttamaan Trumpin siitä, että hän olisi voittanut presidentinvaalit. Voitto oli joukon mukaan varastettu, kenties älykkäiden termostaattien avulla ja sen takana olivat määrittelemättömät, ulkomaiset toimijat.

”Flynn huusi minulle, että olen luovuttaja – – jossain vaiheessa minulle riitti. Joten huusin takaisin: joko tulet tänne sanomaan tai istut v...u perseellesi”, Herschmann sanoi tallennetussa todistajanlausunnossaan.

”Kysyin heiltä, väitättekö demokraattipuolueen edustajien tekevän yhteistyötä [vuonna 2013 kuolleen Venezuelan entisen presidentin] Hugo Chavezin, venezuelalaisten ja kenen kaikkien muiden kanssa?”

”[Valkoisen talon] länsisiipi on mielipuolinen”, myös valiokunnan edessä aiemmin todistanut Cassidy Hutchinson kirjoitti tapaamisen aikana lähettämässään viestissään.

Asianajaja Pasquale Cipollone esiintyi nauhoitetussa videossa valiokunnan kuulemisessa Washingtonissa tiistaina.

Virallisten neuvonantajien joukossa mukana ollut Cipollone kertoi valiokunnalle, että hän ja muut virassa olleet neuvonantajat ryntäsivät virkahuoneeseen nopeasti, kun he kuulivat Flynnin ja muiden päässeen presidentin puheille. Cipollone kertoo olleensa hämmentynyt, miten huonoja neuvoja antaneet ryhmän jäsenet olivat päässeet virkahuoneeseen asti.

Cipollone, Herschmann ja joukko muita virassa olleita kuuntelivat, miten Flynnin joukko pyrki vakuuttamaan Trumpin.

”Jossain kohtaa kenraali Flynn otti esille kaavion, jossa väitetysti näkyi IP-osoitteita kautta maailman ja kuka viesti kellekin eri laitteiden kautta ja puhui jotain Nest-termostaateista, jotka olivat yhteydessä internetiin”, Herschmann sanoi.

Entisen presidentin Donald Trumpin kannattajat rynnivät Washington D.C.:ssä sijaitsevalle Capitolille vuonna 2021.

Tunteja kestänyt joulukuinen huutokilpailu, jossa ärräpäät lentelivät, oli valiokunnan jäsenen Jamie Raskinin mukaan absurdi. Kyseessä oli toisaalta hänen mukaansa myös ”ratkaiseva” yö, jossa Trump näki ja kuuli omien virallisten neuvonantajiensa tyrmäävän yksi toisensa perään valheelliset teoriat, joiden avulla hän voisi pysyä vallassa.

Avustajakuntansa vastaväitteistä huolimatta Trump oli sitä mieltä, että hän oli vaalien voittaja. ”Villiä” mielenosoitusta enteilevän twiittinsä johdannossa hän totesi: ”On tilastollisesti mahdotonta, että hävisin vuoden 2020 vaalit.”

Jo aiemmin tiedettiin, että Trump harkitsi muun muassa äänestyskoneiden takavarikointia tärkeimmistä vaalipiireistä, kansalliskaartin käyttöä uusintavaalien järjestämisessä ja Powellin nimittämistä vaaleja tutkivaan erikoistehtävään.

Tiistaisessa kuulemisessa valiokunta kuitenkin toi esille todistajien henkilökohtaisia ja yksityiskohtaisia kertomuksia tapahtumista. Lausuntojen ja valiokunnan esittämien todisteiden mukaan Trumpille kerrottiin selvin sävelin, ettei hänellä ollut enää laillista tapaa pysyä virassa ja hänen pitäisi myöntää tappionsa.

Lisäksi Trumpin kerrotaan yrittäneen tavoittaa todistaja, mikä voidaan valiokunnan varapuheenjohtajan Liz Cheneyn mukaan nähdä todistajaan vaikuttamisena.

Lue lisää: Capitol-komitean vara­puheen­johtaja: Trump yritti soittaa todistajalle – komitealle epä­selvää voidaanko puhelu nähdä todistajaan vaikuttamisena

Flynnin ja muiden ryhmä toi myös mukanaan luonnoksen asetuksesta, jolla Powellin nimitys ja äänestyskoneiden takavarikointi olisi voitu toteuttaa. Powell huusi The Washington Postille puhuneiden lähteiden mukaan tapaamisessa, että jos vain Trump määräisi äänestyslaitteet takavarikoitaviksi, Powell voisi todistaa teoriansa todeksi.

Cipollone kuitenkin todisti, miten hän ja muut hänen ryhmänsä jäsenet toistivat jatkuvasti saman kysymyksen: Missä ovat todisteet?

Sen sijaan, että he olisivat saaneet vastauksen kysymykseensä, Cipollonen mukaan Powell ja muut suuttuivat ja väittivät virallisten neuvonantajien olevan riittämättömän lojaaleja Trumpia kohtaan.

Mies kantaa Yhdysvaltain sisällissodassa orjien omistusta puolustanutta Amerikan konfederaation taistelulippua Capitolissa tammikuussa vuonna 2021.

”Jos olisin istunut siinä tuolissa, olisin erottanut heidät kaikki samaisena iltana ja saatattanut heidät ulos rakennuksesta”, Powell sanoi videoidussa todistajanlausunnossaan viitaten Trumpiin.

Valiokunta pitää vielä ainakin yhden kuulemiskerran, jossa esitetään Valkoisen talon entisen neuvonantajan Steve Bannonin todistus. Bannon ilmoitti halukkuudestaan esiintyä valiokunnan edessä viime lauantaina uhmattuaan ensin valiokunnan haasteita kuukausien ajan.

Bannon on yksi nimekkäimmistä Trumpin tukijoista, joka ei ole aiemmin suostunut todistamaan valiokunnan edessä. Hän sai viime vuonna kaksi tuomiota liittyen kongressin halventamiseen kieltäytymistensä takia.