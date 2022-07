Yhdysvaltain presidentti tapaa nelipäiväisen matkansa aikana ensin Israelin ja Palestiinan johtajat, ennen kuin hän suuntaa lauantaina Saudi-Arabiaan poikkeuksellisella suoralla lennolla.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapui keskiviikkona iltapäivällä Ben Gurionin lentokentälle Israeliin, josta alkoi hänen nelipäiväinen Lähi-idän vierailunsa. Biden on vanha Lähi-idän tuntija, joka on käynyt alueella lukuisilla valtiovierailuilla menneiden vuosikymmenten aikana. Nykyinen matka on kuitenkin ensimmäinen, jonka hän tekee Yhdysvaltain presidenttinä.

Se osuu sisäpoliittisesi aktiiviseen hetkeen, kun Israel ja Yhdysvallat valmistautuvat vaaleihin. Yhdysvalloissa järjestetään marraskuussa välivaalit, Israelissa ennenaikaiset parlamenttivaalit.

Israelin väliaikainen pääministeri Yair Lapid korosti Bidenin henkilökohtaista sidettä Israeliin, kun hän toivotti Yhdysvaltain presidentin tervetulleeksi maahan.

”Sanoit kerran, ettei tarvitse olla juutalainen voidakseen olla sionisti. Olit oikeassa ja sinun tapauksessasi: mahtava sionisti ja yksi parhaista ystävistä, joita Israel on koskaan tuntenut”, sanoi Lapid, joka siirtyi ulkoministerin paikalta parlamentin väliaikaiseksi johtajaksi heinäkuun alussa, sen jälkeen kun Israelin hallitus hajosi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Israelin puolustusministeri Benny Gantz Ben Gurionin lentokentällä kierroksella, jossa esiteltiin Israelin puolustusjärjestelmiä.

Biden on tehnyt heti virkaan astuttuaan selväksi, ettei Lähi-itä ole hänen ulkopolitiikkansa keskiössä. Presidentti on halunnut siirtää painopistettä Yhdysvaltain suurimpaan kilpailijaan Kiinaan. Samalla Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pakottanut kääntämään katseen myös Eurooppaan. Bidenin aiemmista viidestä virkamatkasta neljä on suuntautunut Eurooppaan ja yksi Aasiaan, jossa hän tapasi Japanin ja Etelä-Korean johtajia.

Nyt Bidenin tarkoituksena on kuitenkin vähentää Kiinan vaikutusta Lähi-idässä. Samalla hän yrittää päästä Israelin kanssa yhteisymmärrykseen Iranin ydinohjelman jarruttamisesta ja Saudi-Arabian kanssa öljyn lisätuotannosta. Yhdysvaltain inflaatio on noussut energian hinnan nousun myötä korkeimmilleen neljään vuosikymmeneen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Bidenin Lähi-idän vierailu alkoi tervetuliaisseremonialla Israelissa. Keskiviikon ohjelmaan kuului lisäksi Israelin puolustusviranomaisten tapaaminen. He esittelevät Bidenille Yhdysvaltain tukemaa Rautakupoli-ohjuspuolustusjärjestelmää ja uutta laserkäyttöistä, Rautapalkki-ohjuspuolustusjärjestelmää.

Jerusalemissa Yhdysvaltain presidentti keskustelee kahden päivän ajan israelilaisjohtajien, kuten Lapidin ja entisen pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa. Perjantaina Biden tapaa myös Palestiinan presidentin Mahmud Abbasin Israelin miehittämällä Länsirannalla. Vaikka Palestiinan ja Yhdysvaltain välit ovat Bidenin kaudella parantuneet, ei hän ole kumonnut Donald Trumpin kiistanalaisia päätöksiä, kuten suurlähetystön siirtoa Jerusalemiin.

Herra presidentti, tämä on aparthaidia, lukee sähköisessä mainoskyltissä Betlehemissä Länsirannalla.

Lauantaina Biden lentää ensimmäisenä Yhdysvaltain presidenttinä suoralla lennolla Israelista Saudi-Arabiaan, mikä on tulkittu merkiksi muutoksesta alueen poliittisissa suhteissa. Bidenin tehtävä onkin lähentää Israelia ja Saudi-Arabiaa keskenään.

Saudi-Arabiassa Biden osallistuu Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston tapaamiseen yhdessä Bahrainin, Kuwaitin, Omanin, Qatarin, Saudi Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa. Tapaamisessa ovat mukana myös Egypti, Irak ja Jordania, jotka eivät kuulu neuvostoon.

Bidenin Saudi-Arabian vierailu on herättänyt arvostelua myös hänen omassa puolueessaan. Presidentti on esiintynyt ihmisoikeuksien puolustajana, mutta nyt hän osallistuu samaan kokoukseen toimittaja Jamal Khashoggin murhan tilanneen Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin kanssa.

Biden on itse puolustanut vierailunsa motiiveja ja sanonut, että tarkoituksena on keskustella terrorismin uhasta, parantaa Israelin suhteita alueen muihin maihin ja saada päätös Jemenin sodalle.