Karibialla sijaitsevassa Haitissa on kuollut ainakin 89 ja loukkaantunut kymmeniä rikollisjengien väkivaltaisissa yhteenotoissa. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalainen televisioyhtiö CNN.

Viikkoja kestäneet levottomuudet saivat alkunsa viikko sitten torstaina, kun kaksi haitilaista rikollisjengiä otti yhteen maan pääkaupungissa Port-au-Princessa. Väkivaltaisiksi yltyneet yhteenotot ovat sattuneet erityisesti kaupungin köyhemmässä osassa Cité Soleilissa, joka on tiheästi asuttua slummia.

Yhteenotoissa arvellaan loukkaantuneen ainakin 74. Heistä suurinta osaa on joko ammuttu tai puukotettu, kertoo Kansallinen ihmisoikeuksien puolustusverkosto (RNDDH) lausunnossaan. Lisäksi 16 ihmistä on kateissa.

Haitin kärjistyneen tilanteen taustalla kytee asukkaiden tyytymättömyys elintarvikkeiden hintojen nousuun. Valtio on kärsinyt myös polttoainepulasta.

Haitilaiset sytyttävät renkaita palamaan sulkeakseen katuja.

Tuhansien ihmisten kerrotaan jääneen loukkoon pääkaupunkiin ilman vettä, ruokaa tai muita olennaisia tarvikkeita, kertoo CNN. Kansainväliset avustusjärjestöt ovat toimittaneet alueelle elintarvikkeita, mutta ovat joutuneet usein perääntymään joko katulevottomuuksien tai rikollisten asettamien tiesulkujen vuoksi.

Kaupunginjohtaja Joël Janeus arvio tilanteen pahenevan päivä päivältä, sillä ihmiset ovat joutuneet eristäytymään koteihinsa välttääkseen väkivaltaisia yhteenottoja.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön edustaja Mumuza Muhindo kehotti ihmisiä sallimaan lääkäreiden pääsyn turvallisesti Cité Soleilin alueelle, jonka kaduilla hänen mukaansa lojuu mätäneviä ruumiita. Kaupunginosa on yksi Haitin köyhimmistä ja vaarallisimmista slummialueista.

”Se on todellinen taistelukenttä. On mahdotonta arvioida, kuinka monta ihmistä on kuollut”, hän kertoo.

Väkivaltaiset levottomuudet ovat jatkuneet Haitissa jo vuosien ajan. Viime vuoden heinäkuussa maan entinen presidentti Jovenel Moïse salamurhattiin. Myös presidentin puoliso haavoittui salamurhan yhteydessä.

