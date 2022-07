Puolueen johtajan mukaan äänestyksen kohteena oleva avustuspaketti on liian pieni. Italian parlamentin on tarkoitus äänestää myös lisätuen myöntämisestä Ukrainalle.

Italian hallitus on suuressa vaarassa kaatua, kertovat muun muassa The Guardian ja uutistoimisto Ansa sekä France24-media.

Torstaina pidettävässä äänestyksessä päätetään elinkustannusten nousua koskevasta avustuspaketista. Populistinen Viiden tähden liike ilmoitti, ettei se aio tukea hallituskumppaneitaan äänestyksessä.

Tämä tarkoittaisi koalitiohallituksen kaatumista ja todennäköisesti uusia, syksyllä järjestettäviä vaaleja, koska Italian pääministeri Mario Draghi on tehnyt äänestyksestä luottamuskysymyksen. Vaalien järjestäminen syksyllä on kuitenkin epätodennäköistä, sillä hallituksen täytyy esimerkiksi valmistella budjetti ja saada se hyväksyttyä.

Viiden tähden liikkeen johtaja, Italian entinen pääministeri Giuseppe Conte sanoi pitävänsä avustuspakettia liian pienenä. Hän on uhkaillut vetää puolueensa pois hallituksesta jo viikkojen ajan.

”Uhkavaatimuksilla toimiva hallitus ei kykene hallitsemaan, se menettää siinä vaiheessa olemassa olonsa syyn”, Draghi sanoi.

Avustuspaketin koko on Politico-lehden mukaan 26 miljardia euroa, ja sen tarkoituksena on auttaa italialaisia energian hinnan ja inflaation nousun kanssa.

Jos Viiden tähden liike boikotoi äänestystä avustuspaketista, Draghi keskustelee todennäköisesti Italian presidentin Sergio Mattarellan kanssa. Keskustelujen seurauksena voi olla äänestys hallituksen nauttimasta luottamuksesta tai jopa parlamentin hajottaminen.

Kansanedustajien pitää päättää myös lisäavun myöntämisestä Ukrainalle. Viiden tähden liike on jo pitkään vastustanut aseiden lähettämistä Venäjän hyökkäyssodan kohteena olevalle Ukrainalle.

Viiden tähden liike on myös vuotanut kannatustaan Conten johdon alaisuudessa, minkä lisäksi se on menettänyt kansanedustajia eritoten sen entisen johtajan Luigi Di Maion perustettua uuden parlamenttiryhmän. Di Maio sanoi kesäkuussa, että hän eroaa Viiden tähden puolueesta, koska se on murentanut hallituksen Ukrainalle tarkoittamaa tukea.