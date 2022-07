Yhdistymiskirkon eli ”moonilaisten” perustajan leski Hak Ja Han Moon ei päässyt matkustamaan Japaniin koronarajoitusten takia. Tästä syystä epäilty vaihtoi kohteensa Shinzō Abeen, poliisilähteet kertovat.

Japanin entisen pääministerin Shinzō Aben surmasta epäilty mies on poliisilähteiden mukaan kertonut alkuperäiseksi kohteekseen Yhdistysmiskirkon johtohahmon, kertoo uutistoimisto Kyodo.

Kyodon mukaan epäilty on kertonut viranomaisille, että hänen ensisijaisena kohteenaan oli Yhdistysmiskirkon eli ”moonilaisten” perustajan leski Hak Ja Han Moon. Leski ei kuitenkaan voinut matkustaa Japaniin tiukkojen koronarajoitusten takia, minkä vuoksi epäilty vaihtoi kohteekseen pääministeri Aben.

Abe ammuttiin omatekoisella aseella kampanjapuheen aikana viime viikon perjantaina Naran kaupungissa Länsi-Japanissa. Epäilty on omien sanojensa mukaan alkanut valmistaa aseita vuoden 2021 keväällä.

Surmaamisesta epäilty kantoi kaunaa Abelle, sillä hän koki tämän ja tämän isoisän, silloisen pääministerin Nobusuke Kishin, mahdollistaneen lahkon pääsyn Japaniin ja tukeneen sen toimintaa.

Lahkon Japanin haaran johtaja Tomihiro Tanaka vahvisti Kyodolle, että epäillyn äiti liittyi lahkoon vuoden 1998 tienoilla ja että äidin perhe kärsi vakavista taloudellisista vaikeuksista 2000-luvun alussa.

Lue lisää: Shinzō Aben ampumisesta epäilty kertoi kohdistaneensa hyökkäyksensä Yhdistymis­kirkkoon eli niin sanottuihin ”moonilais­iin” – Miksi?

Epäillyn äiti lahjoitti Asahi Shimbun -lehden mukaan kirkolle yli 100 miljoonaa jeniä (noin 718 000 euroa). Lahjoitetut varat tulivat muun muassa äidin aviomiehen henkivakuutuksesta ja kiinteistöjen myynnistä.

Abe tai epäilty eivät ole Tanakan mukaan olleet lahkon jäseniä.

Epäilty on kertonut poliisilähteiden mukaan myös suunnitelleensa matkaavansa Etelä-Koreaan, jossa hän olisi surmannut Han Moonin. Epäilty kuitenkin luopui suunnitelmasta, sillä hän ei uskonut pääsevänä poistumaan maasta.

Epäilty oli myös omien sanojensa mukaan viettänyt aikaa Yhdistymiskirkon tapaamispaikkojen lähellä kantaen mukanaan veistä. Vuonna 2019 hän pyrki pääsemään lahkon tapahtumaan, johon myös Han Moon osallistui. Tuolloin hänellä oli mukanaan polttopullo, mutta hän ei päässyt osallistumaan tapahtumaan.

Motiivi Aben surmaamiselle ei epäillyn itsensä mukaan liittynyt entisen pääministerin politiikkaan, vaan hänen Yhdistymiskirkkoon liittyviin suhteisiin.

Lahkon englanninkielinen nimi on ”The Family Federation for World Peace and Unification”, minkä vuoksi se tunnetaan kansainvälisesti lyhenteellä Yhdistymiskirkko (Unification Church).